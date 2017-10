„Harry Potter“-Soundtrack kommt als Vinyl-Box-Set

Das erste Drittel des Oktobermonats ist bereits Vergangenheit, das Wetter passt sich in großen Schritten der kommenden Jahreszeit an und in den Supermärkten lassen sich bereits seit ungefähr acht Wochen allerlei Leckereien wie Spekulatius und Lebkuchen finden. Höchste Zeit also, um mit der Besorgung der Weihnachtsgeschenke zu beginnen. Wie passend also, dass in knapp einem Monat, genauer: am 17. November, eine Sammlung der Soundtracks der ersten fünf „Harry Potter“-Filme erscheint; alle gebündelt in einem Vinyl-Box-Set.

Fünf Filme, drei Komponisten

„Harry Potter: Original Motion Soundtracks I-V" versammelt die Musik der Filme, die zwischen 2001 und 2007 erschienen sind. – 16 Jahre nach dem Beginn der filmischen „Harry Potter"-Saga wird es aber auch höchste Zeit. Für alle, welche die Geschichte um den Hogwarts-Schüler nicht nur sehen, sondern auch hören wollen, findet sich auf den Platten Musik von John Williams (für „der Stein der Weisen", „die Kammer des Schreckens" und „der Gefangene von Askaban") sowie von Nicholas Hooper und Patrick Doyle, die die Begleitung zu „Harry Potter und der Feuerkelch" und „der Orden des Phönix" komponierten.

Radiohead und Pulp

Besonders schönes Extra: Auf der Platte zum vierten Teil der Saga finden sich außerdem drei Songs der fiktiven Film-Band „The Weird Sisters“, welche für die Aufnahmen aus Mitgliedern von Radiohead und Pulp formiert wurde. Zu welchem Preis die Vinyl-Box erhältlich sein wird, ist bisher nicht bekannt – aber wir haben ja immerhin noch einen ganzen Monat Zeit, um darauf zu sparen.