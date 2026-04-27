Harry Styles und Zoë Kravitz sind verlobt – das berichtet „People“. Dem Magazin zufolge haben die beiden die Neuigkeit bislang nur „einem kleinen Kreis“ mitgeteilt. Bereits vergangene Woche hatte „Page Six“ über die Verlobung berichtet.

Anfragen von ROLLING STONE an die Vertreter von Styles und Kravitz blieben zunächst unbeantwortet.

Erstmals gemeinsam in der Öffentlichkeit gesichtet wurden die beiden letzten Sommer – bei Ausflügen in Rom und London. Styles, 32, verbrachte nach dem Ende seiner ausgedehnten Tournee „Love on Tour“ im Jahr 2023 viel Zeit in beiden Städten. „Es war an der Zeit, kurz innezuhalten und anderen Bereichen meines Lebens mehr Aufmerksamkeit zu schenken“, sagte er Anfang des Jahres dem „Sunday Times Magazine“. Dazu gehörte offenbar auch die Zeit, die er mit Kravitz, 37, verbracht hat.

Neues Album, neue Perspektive

Im März veröffentlichte Styles sein viertes Studioalbum „Kiss All the Time. Disco, Occasionally.“ Das Werk kreist ebenso um sein Selbstbild wie um seine zwischenmenschlichen Beziehungen. Im Gespräch mit Zane Lowe von Apple Music erklärte der Musiker, wie sich seine Sichtweise im Laufe seiner Dreißiger verändert hat.

„Es geht darum, wirklich verletzlich mit jemandem zu sein – das Leben mit jemandem zu teilen. Die Zeit zu haben, innezuhalten, das alles zu reflektieren und mein Leben aus der Vogelperspektive zu betrachten und mich zu fragen: Was will ich eigentlich in meinem Leben?“, sagte Styles. „All diese Dinge sind ständig um mich herum. Es ist schwer, sie hereinzulassen, ohne Raum für sie zu schaffen.“

Mit Blick auf die nächsten fünf Jahre seines Lebens fügte er hinzu: „Ich möchte erfüllt sein und gute Beziehungen zu Menschen führen. Ich möchte echte Freundschaften. Ich möchte eine Familie. Ich will diese Dinge. Das hat mir einfach klargemacht: Was muss ich tun, um Raum zu schaffen, damit diese Dinge entstehen können? Ich kann nicht erwarten, dass sie einfach so passieren.“

Privat, aber ernst

Eine Heirat wäre ein konkreter Schritt in diese Richtung. Styles war in den vergangenen Jahren in mehrere Beziehungen involviert, darunter längere Verbindungen mit Olivia Wilde und Taylor Russell – all das hielt er eisern aus der Öffentlichkeit heraus. „Kannst du dir vorstellen, mit jemandem auf einem zweiten Date zu sein und zu sagen: ‚Also, da drüben in dem Eck steht jemand, und die werden das und das sagen, und es wird total wild sein, und die werden richtig gemein sein, und das ist alles nicht real. … Aber egal, was willst du essen?’“, sagte Styles 2022 gegenüber ROLLING STONE über seine Erfahrungen damit, Menschen als romantische Partner in seine Welt einzuführen.

Seine Verlobung mit Kravitz ist die erste, von der die Öffentlichkeit weiß. Kravitz war zuvor mit dem Schauspieler Karl Glusman verheiratet, doch das Paar trennte sich nach weniger als einem Jahr Ehe. 2023 verlobte sie sich mit Channing Tatum, die Beziehung zerbrach jedoch, bevor es zur Hochzeit kam. Abseits dieser privaten Wendepunkte hat Kravitz ihre Karriere ausgebaut – unter anderem mit ihrem Regiedebüt „Blink Twice“, das 2024 in die Kinos kam.

Ähnliche Fragen, ähnliche Antworten

Ungefähr zur gleichen Zeit stellte sie sich dieselben Fragen wie Styles. „Ich musste wirklich schauen, was ich will“, sagte sie 2024 gegenüber „Esquire“. „Lange Zeit hatte ich das Gefühl, dass etwas mit mir nicht stimmt“, erklärte sie darüber, dass sie keinen Drang verspürte, Kinder zu bekommen. „Ich wartete darauf, dass in meinem Kopf ein Schalter umgelegt wird – aber das passierte nie. Wenn man jünger ist, denkt man: ‚Na ja, ich kann ja noch keine Kinder haben. Ich bin zu jung! Das wäre verrückt.’“