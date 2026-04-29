Tempelhofer Feld in Berlin: Harry Styles (5x) übertrumpft Ed Sheeran (4x)

The Police: Stewart Copeland – „Wir hatten kurze Haare. Wir waren der Feind“

Harry Styles soll im Sommer 2027 offenbar in Berlin auftreten, und zwar fünf mal – auf dem Tempelhofer Feld. Das berichten verschiedene Berliner Medien.

Parallel dazu verdichten sich Hinweise auf weitere Großkonzerte: Auch Ed Sheeran soll im selben Sommer auf dem Tempelhofer Feld auftreten, wenn auch in etwas kleinerem Rahmen: mit vier Shows. Theoretisch ließen sich rund 80.000 Konzertbesucher auf der Freifläche des ehemaligen Flughafens unterbringen.

Bestätigt sind die Auftritte von Harry Styles und Ed Sheeran noch nicht.

Harry Styles und Zoë Kravitz sind verlobt

Harry Styles und Zoë Kravitz sind verlobt – das berichtet „People“. Dem Magazin zufolge haben die beiden die Neuigkeit bislang nur „einem kleinen Kreis“ mitgeteilt. Bereits vergangene Woche hatte „Page Six“ über die Verlobung berichtet.

Anfragen von ROLLING STONE an die Vertreter von Styles und Kravitz blieben zunächst unbeantwortet.

Erstmals gemeinsam in der Öffentlichkeit gesichtet wurden die beiden letzten Sommer – bei Ausflügen in Rom und London. Styles, 32, verbrachte nach dem Ende seiner ausgedehnten Tournee „Love on Tour“ im Jahr 2023 viel Zeit in beiden Städten. „Es war an der Zeit, kurz innezuhalten und anderen Bereichen meines Lebens mehr Aufmerksamkeit zu schenken“, sagte er Anfang des Jahres dem „Sunday Times Magazine“. Dazu gehörte offenbar auch die Zeit, die er mit Kravitz, 37, verbracht hat.

Neues Album, neue Perspektive

Im März veröffentlichte Styles sein viertes Studioalbum „Kiss All the Time. Disco, Occasionally.“ Das Werk kreist ebenso um sein Selbstbild wie um seine zwischenmenschlichen Beziehungen. Im Gespräch mit Zane Lowe von Apple Music erklärte der Musiker, wie sich seine Sichtweise im Laufe seiner Dreißiger verändert hat.

„Es geht darum, wirklich verletzlich mit jemandem zu sein – das Leben mit jemandem zu teilen. Die Zeit zu haben, innezuhalten, das alles zu reflektieren und mein Leben aus der Vogelperspektive zu betrachten und mich zu fragen: Was will ich eigentlich in meinem Leben?“, sagte Styles. „All diese Dinge sind ständig um mich herum. Es ist schwer, sie hereinzulassen, ohne Raum für sie zu schaffen.“

Mit Blick auf die nächsten fünf Jahre seines Lebens fügte er hinzu: „Ich möchte erfüllt sein und gute Beziehungen zu Menschen führen. Ich möchte echte Freundschaften. Ich möchte eine Familie. Ich will diese Dinge. Das hat mir einfach klargemacht: Was muss ich tun, um Raum zu schaffen, damit diese Dinge entstehen können? Ich kann nicht erwarten, dass sie einfach so passieren.“

Privat, aber ernst

Eine Heirat wäre ein konkreter Schritt in diese Richtung. Styles war in den vergangenen Jahren in mehrere Beziehungen involviert, darunter längere Verbindungen mit Olivia Wilde und Taylor Russell – all das hielt er eisern aus der Öffentlichkeit heraus. „Kannst du dir vorstellen, mit jemandem auf einem zweiten Date zu sein und zu sagen: ‚Also, da drüben in dem Eck steht jemand, und die werden das und das sagen, und es wird total wild sein, und die werden richtig gemein sein, und das ist alles nicht real. … Aber egal, was willst du essen?’“, sagte Styles 2022 gegenüber ROLLING STONE über seine Erfahrungen damit, Menschen als romantische Partner in seine Welt einzuführen.