Harry Styles: Label äußert sich zur fehlenden Deutschland-Tour

Große Freude – und große Enttäuschung. Zwar hat Harry Styles am gestrigen Donnerstag (22. Januar 2026) die Daten seiner Welttournee bekannt gegeben, aber er tourt eben im Rahmen der „Together, Together“-Tournee doch nicht durch die ganze Welt.

Insgesamt sind 50 Konzerte in sieben Städten angesetzt. Die Auftritte sind als feste Residenzen konzipiert, bei denen Styles jeweils mehrere Abende hintereinander in derselben Stadt spielt. Deutschland fehlt, ebenso Österreich und die Schweiz. Ob noch Termine angesetzt werden?

Styles Label Sony Music hat am heutigen Freitag die Hoffnung auf Konzerte im DACH-Raum aufgegriffen. Die Plattenfirma schreibt jedoch: „Eine deutsche Stadt sucht man unter den genannten Tour-Stops bisher allerdings vergeblich. Ob sich das noch ändert, bleibt vorerst nur Spekulation.“

Aufhänger der Pressemitteilung war sowieos ein anderer. Um 18 Uhr wird nämlich das offizielle Video von „Aperture“, der Vorabsingle des im März erscheinenden Albums Kiss All the Time. Disco Occasionally , veröffentlicht. Bislang gibt es nur einen Official-Audio-Clip:

An dieser Stelle findest du Inhalte aus Youtube Um mit Inhalten aus Sozialen Netzwerken zu interagieren oder diese darzustellen, brauchen wir deine Zustimmung. Soziale Netzwerke aktivieren

Das Audio-Video hat nach neun Stunden Upload bereits die Eine-Million-Plays-Marke überschritten und mehr als 23.000 YouTube-Kommentare gesammelt.

„Listening all the time. sleeping, occasionally.“, schreibt einer in Anlehnung an den Stop-and-Go-Albumtitel von Styles‘ vierter Platte.

„Der Song fühlt sich an, als würde man nach einer langen Nacht im Club nach Hause gehen, während die Sonne bereits aufgeht und die Stadt langsam erwacht. Während man geht, sieht man einen Vogel durch den blauen Morgenhimmel fliegen, hört noch immer Musik in den Ohren und schwebt einfach nach Hause“, poetisiert ein anderer Fan.

Ein nächster Fan hat bereits die Tournee im Sinn: „Leute, schließt einfach die Augen und stellt euch vor, wie alle in einem beleuchteten Stadion mit Harry in der Mitte diesen Song singen.“ Beleuchtetes Stadion – gern! Am besten auch in Deutschland, Österreich und in der Schweiz.