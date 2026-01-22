Harry Styles: So klappt es mit dem Ticket-Presale

Harry ist da! Harry Styles hat eine Welttournee für 2026 angekündigt, um sein viertes Studioalbum Kiss All the Time. Disco Occasionally zu promoten. Und die Nachfrage ist groß. Die „Together, Together”-Tournee führt ihn durch sieben Städte mit bisher insgesamt 50 Shows (weitere könnten später hinzukommen).

Die Tournee beginnt am 16. Mai in Amsterdam, wo er sechs Konzerte geben wird, gefolgt von mehreren Terminen in London, São Paulo, Brasilien, Mexiko-Stadt und 30 Shows im New Yorker Madison Square Garden. Styles wird die Tournee in Australien mit zwei Shows in Melbourne und Sydney beenden. Konzerte für Deutschland, Österreich und die Schweiz sind nicht bekannt gegeben worden – noch nicht! Vielleicht geht da ja noch was.

Der öffentliche Vorverkaufsstart für Harry-Styles-Tickets beginnt am 28. Januar, aber es gibt mehrere Möglichkeiten, Vorverkaufstickets zu ergattern, für Fans, die sich vor allen anderen einen Platz sichern möchten. Hier ist, was Sie wissen müssen – wenn Sie für Harry in ein anderes Land reisen wollen.

So erhalten Sie Vorverkaufstickets für die Harry-Styles-Tour

Styles bietet zwei offizielle Möglichkeiten, Vorverkaufstickets für seine bevorstehende Welttournee zu erhalten: über Ticketmaster und über Amex (für die Auftritte in Europa nicht relevant). Im Gegensatz zu einigen anderen Künstlern bietet Styles keinen Fanclub-Vorverkauf an.

1. Harry Styles Artist Presale Tickets

USA:

Fans können sich über diesen Ticketmaster-Link für den Harry Styles Artist Presale anmelden, um Tickets vor allen anderen zu kaufen. Sie müssen sich bis Sonntag, 25. Januar, um 23:59 Uhr ET anmelden. Es ist kein Vorverkaufscode erforderlich, aber Sie benötigen ein bestehendes Ticketmaster-Konto.

Sie haben noch kein Ticketmaster-Konto? Melden Sie sich hier an und stellen Sie sicher, dass Sie angemeldet sind, wenn der Künstler-Vorverkauf beginnt.

Der Künstler-Vorverkauf für die „Together, Together”-Tour beginnt am 27. Januar um 11:00 Uhr ET. Bitte beachten Sie: Der Zugang zum Vorverkauf für Harry Styles garantiert Ihnen nicht, dass Sie Tickets erhalten – je nach Anzahl der angemeldeten Personen und der vor Ihnen wartenden Online-Kunden müssen Sie wahrscheinlich trotzdem in einer Warteschlange warten.

2. Harry Styles Amex-Vorverkauf

Eine weitere Möglichkeit, Tickets im Vorverkauf für Harry Styles zu erhalten, ist die Verwendung Ihrer American Express-Karte . Amex-Karteninhaber haben am Montag, dem 26. Januar, um 11:00 Uhr ET Zugang zu einem Vorverkauf, bei dem sie die Möglichkeit haben, diese weltweiten Residency-Tickets zu erwerben, bevor sie in den öffentlichen Verkauf gehen.

Um am Amex-Vorverkauf teilzunehmen, müssen Sie sich am 26. Januar bei Ticketmaster anmelden und Ihre American Express-Kartendaten zur Überprüfung eingeben. Sie haben keine American Express-Karte? Melden Sie sich hier an und erhalten Sie innerhalb weniger Minuten eine Genehmigung.

Dies ist die neueste Partnerschaft zwischen American Express und Styles. Amex bot auch einen Vorabzugang zu den „Love On Tour” Tickets des Sängers und sponserte seine Pop-ups „Harry’s House” und „Pleasing”.

3. London und Amsterdam

Auf Styles‘ Website sind die Ticketmaster-Links für die Niederlande und für England.

4. Ticket-Websites von Drittanbietern

Tickets für die „Together, Together”-Tour von Harry Styles sind bereits auf Websites von Drittanbietern wie Stubhub , Vivid Seats und SeatGeek erhältlich. Wie das? Es handelt sich um sogenannte „Spec-Tickets”, bei denen Verkäufer Tickets auf der Grundlage „spekulativer” Preise und Verfügbarkeiten zum Verkauf anbieten. Diese Verkäufer setzen darauf (oder spekulieren darauf), dass sie Tickets erhalten und diese dann an Fans weiterverkaufen können.

Alle oben genannten Wiederverkaufsseiten bieten Garantien , dass Ihnen der Kaufpreis zurückerstattet wird (oder Sie eine Gutschrift für die Seite erhalten), wenn die von Ihnen gekauften „Together, Together”-Tickets nicht verfügbar sind.

Es wird jedoch nicht empfohlen, diese Seiten zu nutzen. Wenn Sie trotzdem Vorverkaufstickets über diese Seiten erwerben möchten, tun Sie dies auf eigenes Risiko.

Hinweis: Pro Vorverkauf gibt es eine Begrenzung auf acht Tickets pro Show in Amsterdam, London, New York, Mexiko-Stadt, Melbourne und Sydney; für die Termine in São Paulo gibt es eine Begrenzung auf sechs Tickets pro Show.