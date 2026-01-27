Grammys, neues Album, neue Ära: Harry Styles vor dem nächsten großen Schritt

Harry Styles wird bei den 68. Grammy Awards als Presenter auf der Bühne stehen. Das gab die Recording Academy am Montag bekannt. Die Nachricht fällt in eine Phase wachsender Erwartungshaltung rund um sein kommendes Album „Kiss All the Time. Disco, Occasionally,“ dessen Veröffentlichung derzeit mit großer Fanbegeisterung vorbereitet wird.

Grammy-Erfolge und Rückblick

Auch die Rapperin Doechii wird bei der Preisverleihung als Präsentatorin auftreten. Im vergangenen Jahr sorgte sie bei der Grammy-Gala für einen der visuell eindrucksvollsten Auftritte des Abends – im Rahmen eines Medleys mit Shaboozey, Benson Boone, Teddy Swims, Raye und Khruangbin. In derselben Nacht gewann Doechii außerdem den Grammy für das Beste Rap-Album für ihr Mixtape „Alligator Bites Never Heal“.

Harry Styles erhielt seinen ersten Grammy im Jahr 2021 für den Song „Watermelon Sugar“ in der Kategorie Beste Pop-Solo-Performance. Seitdem gewann er zudem die Auszeichnungen Album des Jahres sowie Bestes Pop-Gesangsalbum für „Harry’s House“ aus dem Jahr 2022 – sein drittes und bislang letztes Studioalbum vor der Ankündigung von „Kiss All the Time. Disco, Occasionally,“ das am 6. März erscheinen soll.

Neues Album und Tourpläne

Vor Kurzem veröffentlichte der Popstar die neue Single „Aperture“, die einen schimmernden ersten Eindruck seines lange erwarteten vierten Albums liefert. Produziert wurde die LP von Kid Harpoon. Das Album umfasst zwölf neue Songs und wird von einer globalen Residency-Tour begleitet.

Geplant sind insgesamt 50 Shows in sieben Städten. Die internationale Tour startet am 16. Mai in Amsterdam, wo Harry Styles sechs Konzerte spielen wird. Es folgen Auftritte in London, São Paulo, Brasilien, Mexiko-Stadt sowie eine umfangreiche Serie von 30 Konzerten im Madison Square Garden in New York. Den Abschluss bildet eine Australien-Tour mit Shows in Melbourne und Sydney.

Interview und Arbeitsprozess

In einem Interview mit John Mayer sprach Harry Styles in der vergangenen Woche über die Entstehung von „Kiss All the Time. Disco, Occasionally,“ und darüber, dass er sich diesmal bewusst mehr Rückmeldungen eingeholt habe als bei früheren Alben. Er habe das Album vielen Menschen vorgespielt, um verschiedene Perspektiven zu bekommen.

„Ich glaube, bei jedem anderen Album war ich immer sehr vorsichtig, wer es zu hören bekommt, und es fühlte sich so an, als dürfte es niemand hören, bis es fertig ist“, sagte Styles. „Und als mir klar wurde, dass sich die Musik dadurch wie ein Produkt anfühlte, wollte ich genau das umkehren.“

Hörerlebnis und Erwartungen

Styles spielte Freunden frühe Demos vor und fragte sie nach ihrer Meinung. Dabei stellte er fest, dass er es mochte, die Songs sowohl laut als auch über Kopfhörer zu hören. Er ergänzte: „Ich hoffe, dass die Leute das Album auf unterschiedliche Weise ausprobieren und merken, wie sich ihr Hörerlebnis verändert.“