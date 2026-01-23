Schnell sein: Alle Versionen des Harry-Styles-Albums – manche sind schon ausverkauft
Harry Styles veröffentlicht am 6. März 2026 sein neues Album „Kiss all the time. Disco, occasionally.“ Hier sind alle Vinyl-, CD- und Kassetten-Versionen.
Harry Styles ist zurück. Sein neues Album „Kiss all the time. Disco, occasionally.“ erscheint am 6. März 2026. Fans weltweit erwarten das neue Solo-Projekt des Briten nach langer Musik-Pause sehnlichst. Am Freitag, den 23. Januar, gibt es einen ersten musikalischen Vorgeschmack auf das Album: Mit „Aperture“ erscheint die erste Single des Projekts. Für sein neues Werk arbeitet der Pop-Sänger erneut mit Produzent Kid Harpoon zusammen.
Verschiedene Versionen des Albums im Vorverkauf
Fans können sich bereits über den offiziellen Harry-Styles-EU-Shop verschiedene Versionen des Albums vorbestellen. Erhältlich sind Bundles aus Vinyl-Platten, CDs, Kassetten, Booklets und Merch-Artikeln. Hier eine Übersicht über alle zwölf möglichen Kombinationen und deren Preise:
Limited Edition Camera + CD Box Set
Enthält ein CD-Box-Set und eine Kamera. Preis: 79,99 Euro. Bereits ausverkauft.
Photo Tee + CD Box Set
Enthält ein CD-Box-Set und ein T-Shirt mit dem Albumcover als Druck. Preis: 35,99 Euro. Bereits ausverkauft.
Limited Edition Silver Glitter Cassette
Enthält das Album in Form einer silbernen Kassette. Preis: 20,99 Euro.
Reflective Print Longsleeve + Lenticular + CD Box Set
Enthält ein CD-Box-Set, zwei Poster sowie ein Longsleeve-Oberteil. Preis: 45,99 Euro. Bereits ausverkauft.
Limited Edition Tomato Vinyl
Enthält das Album in Form einer roten Vinyl-Platte und ein Booklet mit Bildern zum Album. Preis: 36,99 Euro.
Limited Edition Tomato Vinyl + Silver Glitter Cassette + CD
Enthält das Album in Form einer roten Vinyl-Platte, einer CD und einer silbernen Kassette. Preis: 72,99 Euro.
Limited Edition Tomato Vinyl + CD
Enthält das Album in Form einer roten Vinyl-Platte und einer CD. Preis: 50,99 Euro.
Limited Edition Smoke Machine Vinyl
Enthält das Album in Form einer silbernen Vinyl-Platte und ein Booklet mit Bildern zum Album. Preis: 36,99 Euro.
Limited Edition Casebook CD
Enthält ein CD-Box-Set und ein Booklet mit Bildern zum Album. Preis: 28,99 Euro.
Black Vinyl
Enthält das Album in Form einer schwarzen Vinyl-Platte. Preis: 34,99 Euro.
CD
Enthält das Album als CD und ein Booklet mit Bildern zum Album. Preis: 16,99 Euro.
Limited Edition Kiss Vinyl
Enthält das Album als pinke Vinyl-Platte und ein Booklet mit Bildern zum Album. Preis: 36,99 Euro. Bereits ausverkauft.