Harry Styles veröffentlicht am 6. März 2026 sein neues Album „Kiss all the time. Disco, occasionally.“ Hier sind alle Vinyl-, CD- und Kassetten-Versionen.

Harry Styles 2021

Harry Styles 2021 Foto: Getty Images for HS. Kevin Mazur. All rights reserved.

Harry Styles ist zurück. Sein neues Album „Kiss all the time. Disco, occasionally.“ erscheint am 6. März 2026. Fans weltweit erwarten das neue Solo-Projekt des Briten nach langer Musik-Pause sehnlichst. Am Freitag, den 23. Januar, gibt es einen ersten musikalischen Vorgeschmack auf das Album: Mit „Aperture“ erscheint die erste Single des Projekts. Für sein neues Werk arbeitet der Pop-Sänger erneut mit Produzent Kid Harpoon zusammen.

Verschiedene Versionen des Albums im Vorverkauf

Fans können sich bereits über den offiziellen Harry-Styles-EU-Shop verschiedene Versionen des Albums vorbestellen. Erhältlich sind Bundles aus Vinyl-Platten, CDs, Kassetten, Booklets und Merch-Artikeln. Hier eine Übersicht über alle zwölf möglichen Kombinationen und deren Preise:

Limited Edition Camera + CD Box Set

Enthält ein CD-Box-Set und eine Kamera. Preis: 79,99 Euro. Bereits ausverkauft.

Bildschirmfoto 2026-01-23 um 15.15.16

Photo Tee + CD Box Set

Enthält ein CD-Box-Set und ein T-Shirt mit dem Albumcover als Druck. Preis: 35,99 Euro. Bereits ausverkauft.

Bildschirmfoto 2026-01-23 um 15.18.36

Limited Edition Silver Glitter Cassette

Enthält das Album in Form einer silbernen Kassette. Preis: 20,99 Euro.

Bildschirmfoto 2026-01-23 um 15.19.46

Reflective Print Longsleeve + Lenticular + CD Box Set

Enthält ein CD-Box-Set, zwei Poster sowie ein Longsleeve-Oberteil. Preis: 45,99 Euro. Bereits ausverkauft.

Bildschirmfoto 2026-01-23 um 15.21.21

Limited Edition Tomato Vinyl

Enthält das Album in Form einer roten Vinyl-Platte und ein Booklet mit Bildern zum Album. Preis: 36,99 Euro.

Bildschirmfoto 2026-01-23 um 15.22.43

Limited Edition Tomato Vinyl + Silver Glitter Cassette + CD

Enthält das Album in Form einer roten Vinyl-Platte, einer CD und einer silbernen Kassette. Preis: 72,99 Euro.

Bildschirmfoto 2026-01-23 um 15.24.13

Limited Edition Tomato Vinyl + CD

Enthält das Album in Form einer roten Vinyl-Platte und einer CD. Preis: 50,99 Euro.

Bildschirmfoto 2026-01-23 um 15.25.30

Limited Edition Smoke Machine Vinyl

Enthält das Album in Form einer silbernen Vinyl-Platte und ein Booklet mit Bildern zum Album. Preis: 36,99 Euro.

Bildschirmfoto 2026-01-23 um 15.26.48

Limited Edition Casebook CD

Enthält ein CD-Box-Set und ein Booklet mit Bildern zum Album. Preis: 28,99 Euro.

Bildschirmfoto 2026-01-23 um 15.28.01

Black Vinyl

Enthält das Album in Form einer schwarzen Vinyl-Platte. Preis: 34,99 Euro.

Bildschirmfoto 2026-01-23 um 15.29.47

CD

Enthält das Album als CD und ein Booklet mit Bildern zum Album. Preis: 16,99 Euro.

Bildschirmfoto 2026-01-23 um 15.30.37

Limited Edition Kiss Vinyl

Enthält das Album als pinke Vinyl-Platte und ein Booklet mit Bildern zum Album. Preis: 36,99 Euro. Bereits ausverkauft.

Bildschirmfoto 2026-01-23 um 15.31.41

 

