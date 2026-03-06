„Hört ihr schon zu?“ Harry Styles‘ neues Album ist endlich da

Harry Styles hat uns empfohlen, Kiss All the Time. Disco, Occasionally. zu hören – und jetzt können wir genau das tun.

Styles‘ viertes Studioalbum ist da: 12 Tracks, beginnend mit der Lead Single „Aperture“ und endend mit „Carla’s Song“. Weitere Songs sind unter anderem „Are You Listening Yet?“, „Coming Up Roses“ und „Dance No More“.

„Kiss All the Time“ ist Styles‘ erstes Album seit vier Jahren, nach „Harry’s House“ aus dem Jahr 2022. Wie bei seinen drei Vorgängeralben arbeitete er auch diesmal mit seinem langjährigen Producer Kid Harpoon zusammen. Den Release kündigte er Anfang des Jahres an, gefolgt von der rekordverdächtigen Together, Together Tour und einer Reihe von Residencies rund um den Globus. Die Shows starten am 16. Mai in Amsterdam – darunter auch ein 30-tägiger Stop im New Yorker Madison Square Garden.

Konzert und SNL-Auftritt

Den Release seines Albums feiert Styles mit einem Konzert in Manchester, England, in der Co-op Live Arena – der Auftritt wird diesen Sonntag um 21 Uhr MEZ auf Netflix gestreamt. Am 14. März ist Styles bei Saturday Night Live gleich als Host und als musikalischer Gast zu sehen – das zweite Mal, dass er die Doppelrolle übernimmt, seit er es 2019 erstmals tat.

An dieser Stelle findest du Inhalte aus Youtube Um mit Inhalten aus Sozialen Netzwerken zu interagieren oder diese darzustellen, brauchen wir deine Zustimmung. Soziale Netzwerke aktivieren

Im Vorfeld des „Kiss All the Time“-Release war Styles auf dem Cover von „Runner’s World“ zu sehen, wo er dem legendären japanischen Schriftsteller Haruki Murakami Rede und Antwort stand. Die beiden verbindet die Leidenschaft fürs Marathonlaufen – und Styles sprach dabei auch über die Entstehung des neuen Albums und seinen Umgang mit Ruhm.

„Was ich – im Rest meines Lebens, aber besonders beim Laufen – gelernt habe, ist die Idee, mir selbst zu vertrauen, genau das zu tun, was ich mir vorgenommen habe“, sagte Styles zu Murakami. „Mir selbst zu sagen: Ich weiß, dass du schwierige Dinge schaffen kannst, dass du aufstehen und trainieren kannst, auch wenn du keine Lust hast, und dass du in der Lage bist, dich durch harte Phasen durchzubeißen. Diese Art von Selbstintegrität – niemand kann einen Marathon für dich laufen. Beim Musikmachen hingegen gibt es viele Menschen, die mir helfen, die Musik rauszubringen, eine Show auf die Beine zu stellen und mich dabei gut aussehen zu lassen! Aber Laufen ist ein Gespräch mit mir selbst.“