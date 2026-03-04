Harry Styles über Liam Payne: „Schwer, einen Freund zu verlieren, der dir so ähnlich ist“

Harry Styles hat sich erstmals zum Tod seines One-Direction-Bandkollegen Liam Payne geäußert und dabei offen zugegeben, wie sehr er mit der öffentlichen Wahrnehmung und den Erwartungen an seine Trauer kämpfte.

„Ganz offen gesagt: Schon die Vorstellung, darüber zu reden, fällt mir ein bisschen schwer. Ich glaube, nach seinem Tod gab es eine Phase, in der ich wirklich damit kämpfte, anzuerkennen, wie seltsam es ist, wenn andere Menschen einen Teil deiner Trauer irgendwie für sich beanspruchen“, sagte Styles gegenüber Zane Lowe von Apple Music. „Ich habe so starke Gefühle wegen dem Tod meines Freundes. Und dann wird man sich plötzlich bewusst, dass andere vielleicht erwarten, dass du das nach außen zeigst – oder es bedeutet, du empfindest nicht das, was du empfindest, oder so etwas.“

Payne starb am 16. Oktober 2024 an den Verletzungen, die er sich bei einem Sturz vom Balkon seines Hotelzimmers zugezogen hatte. Der Sänger war 31 Jahre alt. Nach seinem Tod veröffentlichte jedes Mitglied von One Direction ein Tribut in den sozialen Medien, und der offizielle Band-Account auf Instagram teilte einen gemeinsamen Post – den ersten Upload seit vier Jahren. „Wir sind am Boden zerstört über die Nachricht von Liams Tod. Mit der Zeit, wenn alle dazu in der Lage sind, wird es mehr zu sagen geben. Aber jetzt werden wir uns etwas Zeit nehmen, um zu trauern und den Verlust unseres Bruders, den wir innig liebten, zu verarbeiten“, hieß es damals.

Trauer und neue Musik

„Es ist so schwer, einen Freund zu verlieren, der dir in so vieler Hinsicht so ähnlich ist“, sagte Styles. „Ich sah jemanden mit dem gütigsten Herzen, der einfach großartig sein wollte.“ Das Gespräch war das erste Mal, dass er sich ausführlich über Payne äußerte, den er als „ganz besonderen Menschen“ bezeichnete. Es fällt zusammen mit der Veröffentlichung seines vierten Studioalbums „Kiss All the Time. Disco, Occasionally“ am Freitag, dem 6. März – entstanden aus einem Lebensgefühl, das ihn mitten in dieser Trauer erfasste.

„Es war ein wirklich wichtiger Moment für mich, mein Leben zu betrachten und mir selbst sagen zu können: ‚Okay, was will ich mit meinem Leben machen? Wie will ich leben?’“, fuhr Styles fort. „Und ich glaube, die schönste Art, seinen Freunden, die gestorben sind, Ehre zu erweisen, ist, das eigene Leben in vollen Zügen zu leben.“ Die hedonistische Flucht des Albums wurzelt in der Zeit, in der Styles nach dem Ende der ausgedehnten Love on Tour erstmals wieder ein Gefühl von Normalität zuließ.

„Ich glaube, das, was jemanden zum Künstler macht, ist, dass man die Menschen beobachten lässt, wie man ein ganz gewöhnlicher Mensch ist“, sagte Styles. „Es geht nicht darum zu sagen: Ich bin dieses mystische Ding. Der Unterschied ist, dass wir alle gewöhnliche Menschen sind, und es gibt manche, die andere Menschen zuschauen lassen, wie sie gewöhnliche Menschen sind. Und ich glaube, das ist gewissermaßen der Schlüssel – zumindest für mich.“

One Direction nach Liams Tod

In den anderthalb Jahren seit Paynes Tod sind alle Mitglieder von One Direction – Styles, Niall Horan, Louis Tomlinson und Zayn Malik – mit neuer Musik an die Öffentlichkeit zurückgekehrt. Die Rückkehr ins Rampenlicht bot ihnen einen Raum, in dem sich ihre eigene Trauer mit der Anteilnahme ihrer Fans verbinden konnte.

Im November 2024 widmete Malik „iT’s YoU“ Payne bei einem Auftritt in dessen Heimatstadt. „Ich hoffe, du siehst das“, sagte er. „Das ist für dich, Liam.“ Tomlinson sprach in einem Interview mit dem ROLLING STONE UK im Oktober offen über den Verlust: „Es war wirklich, wirklich, unfassbar schwer für mich, Liam zu verlieren. Naiv wie ich war, dachte ich, weil ich für mein Alter schon verhältnismäßig viel Erfahrung mit Trauer gemacht habe, würde das vielleicht den Schlag abfedern. Das war total naiv. Es ist ganz anders. Ich habe noch nie zuvor einen Freund verloren.“