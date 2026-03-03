Harry Styles bringt „Kiss All the Time. Disco, Occasionally“ als One-Night-Only-Konzert zu Netflix

Benny Andersson im Interview: Alle Infos zu „Piano“, der ABBA-Hologramm-Tour und „Mamma Mia 2“

Die erste vollständige Performance von „Kiss All the Time. Disco, Occasionally“, dem vierten Studioalbum von Harry Styles, ist schon bald per Klick erreichbar. Die Liveaufzeichnung seines One-Night-Only-Konzerts, das für Freitag, den 6. März, im Co-op Live in Manchester, England, angesetzt ist, streamt ab Sonntag, dem 8. März, um 21 Uhr MEZ auf Netflix.

Auf Instagram teilte Styles einen offiziellen Trailer für den Film, der den Titel „Harry Styles. One Night in Manchester“ trägt und von Fulwell Entertainment produziert wird. Er beginnt mit Probenaufnahmen, in denen Styles mit seinen langjährigen Live-Kollaborateuren zu sehen ist – darunter Percussionist und Music Director Pauli Lovejoy.

Fans können sich auf Netflix jetzt schon eine Erinnerung setzen. Dort ist der Film derzeit unter dem Titel „Disco“ gelistet, mit einem Bild von Spaghetti-Spritzern und den Genre-Tags Music, British und Concerts. „This movie is: Exciting“, steht auf der Landingpage.

Tradition der Release-Shows

Der Konzertfilm wird an demselben Tag aufgezeichnet, an dem Styles‘ erstes Album seit vier Jahren erscheint. Das Konzert selbst setzt eine lang gepflegte Tradition von Release-Shows des Künstlers fort. 2019 spielte er in Los Angeles zur Feier von „Fine Line“. 2022 brachte er „Harry’s House“ in die UBS Arena in New York. Das Konzert in Manchester wird die erste vollständige Konzertperformance von Styles sein, die über einen Streamingdienst on demand verfügbar ist.

Der 32-Jährige plant, „Kiss All the Time. Disco, Occasionally“ noch in diesem Jahr auf Tour zu bringen – mit „Together, Together“, einer Reihe von Residencies. Die Tour umfasst 30 Abende in der Madison Square Garden in New York und 12 Abende im Wembley Stadium in London. Styles wird außerdem in Amsterdam, Brasilien, Mexiko-Stadt, Melbourne und Sydney auftreten.

Mit „Harry Styles. One Night in Manchester“ können all jene Fans, die keine Tickets für die limitierten Shows ergattern konnten – vor allem die, die nicht bereit waren, ihr Blut zu verkaufen, um sie sich leisten zu können – Styles beim Live-Vortrag des gesamten Albums bequem von zuhause aus erleben. Das darauffolgende Wochenende können sie dann seine Rückkehr zu „Saturday Night Live“ verfolgen.