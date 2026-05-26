Niall Horan: Herzerweichender Abschied von Liam Payne

Niall Horan klammert sich auf seiner neuen Single „End of an Era“ fest an die guten Zeiten. Ursprünglich schrieb er den Song mit der Absicht, „auf die Vergangenheit mit Nostalgie zurückzublicken, dankbar für das zu sein, was man hatte, und gespannt auf das, was noch kommt“, wie er kürzlich ROLLING STONE erzählte – doch nach dem Tod seines One-Direction-Bandkollegen Liam Payne kehrte er mit einem neuen Blickwinkel zu dem Stück zurück.

In der ersten Strophe singt Horan: „Time passes so fast that I couldn’t tell you goodbye.“ Er nutzt den Song, um auszudrücken, was er zuvor nicht sagen konnte. „Careless times, yeah, we sure had some / Naive eyes, yeah, we sure looked young / Tears fall down like the future comes / Slowly, and then all at once“, singt er. „Feels like letting go of / Things we’re not supposed to / One breath and it’s over / The end of an era.“

Horan schrieb „End of an Era“ gemeinsam mit den Songwritern John Ryan und Julian Bunetta, die bei den letzten drei Alben von One Direction zu den festen Mitarbeitern gehörten. „John und Julian haben lange Zeit Tür an Tür mit Liam gewohnt, und wir sind alle zusammen aufgewachsen“, sagte Horan. „Für uns drei war es eine wirklich seltsame Erfahrung, einen solchen Song schreiben zu müssen, weil man so etwas einfach nicht erwartet … Eine sehr merkwürdige Situation für uns alle – aber etwas, das wir alle für uns selbst tun mussten, für alle, die jemanden verloren haben, für die Fans, für alle, die Liam kannten. Es fühlte sich wie das Richtige an, wie etwas, das wir tun wollten – nur furchtbar, dass wir es tun mussten.“

Platz auf dem Album

„End of an Era“ wird auf Horans kommendem Album „Dinner Party“ erscheinen, das am 5. Juni herauskommt. Der Musiker wollte den Song jedoch vorab veröffentlichen, um ihm etwas Raum zu geben. „Manche Songs brauchen einen Moment, bis sie wirklich sagen, was man eigentlich sagen will. Dieser hier war so einer. Ich hoffe, er bedeutet euch genauso viel wie mir“, schrieb Horan vor der Veröffentlichung in den sozialen Medien. „Ich fand, er braucht seinen eigenen Platz, bevor das Album in ein paar Wochen erscheint – also, bitte sehr.“

Fans könnte der feierliche Grundton des Songs angesichts seines Entstehungskontexts überraschen. Payne starb im Oktober 2024 im Alter von 31 Jahren, nachdem er von seinem Hotelbalkon gestürzt war. One-Direction-Fans trauerten um den Verlust, ebenso wie die Weggefährten des verstorbenen Sängers aus der Branche. Für Horan weckten der Blick zurück auf die gemeinsamen Bandjahre und die Reflexion darüber das Gefühl, wie gut sie es gehabt hatten. „Letztlich sind alle meine Erinnerungen glückliche“, sagte er zu ROLLING STONE. „Wir haben darüber gesprochen, als wir den Song schrieben. All unsere Erinnerungen drehen sich ums Reisen, ums Herumalbern, ums Spaßhaben und darum, Teenager zu sein. Ich habe keine negativen Erinnerungen.“

Horan fügte hinzu: „Es fühlte sich befreiend an, darüber zu schreiben. Ich glaube, das hört man dem Song an. Die erste Strophe ist ziemlich traurig, aber dann ist es wie: ‚Erinnere dich an all die guten Zeiten, die wir hatten.‘ Es hat von beidem etwas. Ich liebe, wie er als eine Art Song beginnt und sich dann in einen ganz anderen verwandelt. Er erinnert mich auch ein bisschen an das 1D-Zeug.“

Weitere neue Singles

„End of an Era“ folgt auf die Veröffentlichungen von „Dinner Party“ und „Little More Time“.