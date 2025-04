Harvey Weinstein flüchtet vor „Misshandlung“ auf Riker’s Island

Harvey Weinstein ist diese Woche wegen seiner Vergewaltigungsvorwürfe erneut vor Gericht gestellt worden, nachdem sein Urteil aus dem Jahr 2020 im vergangenen Jahr aufgehoben worden war. Er wurde am Dienstag, dem 15. April, von Rikers Island, wo er seit April 2024 inhaftiert war, zum Gerichtsgebäude gebracht. Dort begann die Auswahl der Geschworenen Am Mittwoch reichten die Rechtsvertreter des in Ungnade gefallenen Produzenten einen Eilantrag ein, damit er für die Dauer des Wiederaufnahmeverfahrens im Bellevue Hospital untergebracht wird. Sie verwiesen dabei auf „Misshandlung“ und „erbärmliche Zustände“ im New Yorker Gefängnis.

„Aufgrund dieser Misshandlung ist er gesundheitlich erheblich angeschlagen. Und muss nun in diesem Zustand den Stress des Prozesses ertragen. Was sehr wohl zu ernsthaften gesundheitlichen Komplikationen oder sogar zum Tod führen kann“, sagte Imran H. Ansari, ein Anwalt von Weinstein. Weinstein plädierte im September auf nicht schuldig in Bezug auf eine neue Anklage wegen Sexualdelikten , die vor dem Wiederaufnahmeverfahren gegen ihn erhoben worden war. Zuvor hatte ein Berufungsgericht entschieden, dass der Richter, der den ersten Prozess geleitet hatte, die Aussagen von Weinsteins Anklägerinnen, die nicht Teil der Anklage gegen ihn waren, nicht hätte zulassen dürfen.

„Er muss eisige Temperaturen ertragen, ohne dass ihm saubere Kleidung zur Verfügung gestellt wird“

Ansari erklärte, dass der Produzent „wiederholt wegen schwerer Infektionen misshandelt“ werde. Und dass seine Medikamente falsch oder gar nicht verteilt würden. Bei Weinstein wurde im Oktober 2024 chronische myeloische Leukämie, eine Form von Knochenmarkkrebs, diagnostiziert .

„Er leidet unter einer ungesunden und untypischen Gewichtszunahme. Er muss eisige Temperaturen ertragen, ohne dass ihm saubere Kleidung zur Verfügung gestellt wird“, sagte Ansari. Anfang dieses Jahres bat Weinstein einen Richter, die Wiederaufnahme des Verfahrens vorzuziehen. Er erklärte: „Ich befinde mich in einer ernsthaften Notlage. Ich flehe Sie an, den Termin zu verschieben. Muss so schnell wie möglich aus dieser Hölle herauskommen.“

Der Antrag wurde letztendlich nicht genehmigt. „Ich habe diese Probleme wiederholt bei den Anwälten der beteiligten städtischen Behörden angesprochen. Aber es wurde nichts unternommen, um die Situation zu verbessern“, sagte Ansari über die Gründe für die Einreichung des Eilantrags vor Gericht.

„Das System hat ihn im Stich gelassen“

„Herr Weinstein hat auch Klage gegen die Stadt New York und die zuständigen Behörden eingereicht, da die Behandlung, die er auf Rikers Island erfahren hat, schrecklich war. Er beabsichtigt, seine Klage mit Nachdruck weiterzuverfolgen“, fügte der Anwalt hinzu. „Er hat unter den erbärmlichen Bedingungen erheblich gelitten. Und das System hat ihn im Stich gelassen, indem es ihm nicht einmal die grundlegendste medizinische Versorgung gewährt und ihm selbst die elementarsten humanitären Behandlung verweigert hat.“

Eine Jury befand Weinstein im Februar 2020 in zwei von fünf Anklagepunkten für schuldig. Eines schweren Sexualdelikts und Vergewaltigung dritten Grades. Die Anklagen bezogen sich auf zwei Opfer. Die ehemalige Produktionsassistentin Miriam Haley, die Weinstein beschuldigte, sie 2006 sexuell missbraucht zu haben (Anklage wegen Sexualdelikts). Und eine angehende Schauspielerin, Jessica Mann, die angab, Weinstein habe sie 2013 in einem Hotel vergewaltigt (Anklage wegen Vergewaltigung).