Alarmierende Blutwerte! Harvey Weinstein in Klinik verlegt

Eigentlich sitzt Ex-Hollywood-Mogul Harvey Weinstein im Gefängnis auf Rikers Island. Doch derzeit befindet sich der einstige Miramax-Boss in einem Krankenhaus.

Weinstein leidet an den Folgen einer Leukämie-Erkrankung. Er liegt jetzt in einem Zimmer in der Bellevue-Klinik in Manhattan, wo er seit seiner Verurteilung wegen Sexualverbrechen durch ein New Yorker Gericht Anfang 2020 bereits zweimal inhaftiert war.

„Harvey Weinstein, der keine angemessene medizinische Versorgung bekommt und auf Rikers Island beklagenswerte und unmenschliche Bedingungen erduldet, wurde aufgrund eines alarmierenden Bluttestergebnisses, das eine sofortige medizinische Behandlung erfordert, zur Beobachtung ins Bellevue-Krankenhaus gebracht“, sagte Weinsteins Anwalt Imran H. Ansari. „Wir erwarten, dass er dort bleiben wird, bis sich sein Zustand stabilisiert hat. Die Verweigerung der Behandlung ist nicht nur eine Vernachlässigung ärztlicher Pflichten, sondern auch eine Verletzung seiner verfassungsmäßigen Rechte.“

Harvey Weinstein klagt und bestreitet Schuld

Erst vor wenigen Tagen war bekannt geworden, dass die Anwälte des 72-Jährigen aufgrund der erwähnten Umstände in Rikers Island Klage gegen den Staat New York eingereicht haben. Dabei handelt es sich um eine mehr als 100 Jahre alte Einrichtung in der Bronx, die manche als baufällig bezeichnen. Dabei machten Weinsteins Rechtsvertreter auch deutlich, dass sich ihr Mandant in einem gefährlichen gesundheitlichen Zustand befinden soll.

„Herr Weinstein, der an einer Reihe von Krankheiten leidet, darunter Leukämie, wurde die medizinische Versorgung vorenthalten, die jemand in seinem Gesundheitszustand verdient, egal ob er im Gefängnis sitzt oder nicht“, übermittelte Juda Engelmayer, seine langjährige PR-Assistentin am Montag (02. Dezember) in einer Erklärung, die sich auf die neue Klage gegen die Stadt und andere Behörden bezieht. „In vielerlei Hinsicht stellt diese Misshandlung eine grausame und ungewöhnliche Bestrafung dar.“

Etwa einen Monat, nachdem er sich in einer neuen Anklage wegen mehrerer Sexualverbrechen als nicht schuldig bekannt hatte, wurde bei Weinstein Ende Oktober Knochenmarkkrebs diagnostiziert.