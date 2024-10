Diagnose im Knast: Hat Harvey Weinstein Leukämie?

Harvey Weinstein hat angeblich Knochenmarkkrebs. Die Diagnose myeloische Leukämie habe der verurteilte Sexualstraftäter im Gefängnis erhalten. Das berichtete das amerikanische Nachrichtenportal „ABC News“ und bezog sich auf mehrere Quellen.

Ein offizielles Statement gab es bisher nicht. Weinsteins bevollmächtigter medizinischer Betreuer in New York, Craig Rothfeld, sagte: „Aus Respekt vor Herrn Weinsteins Privatsphäre werden wir keinen weiteren Kommentar abgeben.“

Seine Gesundheit verschlechtert sich

Der 72-Jährige befindet sich derzeit im Gefängnis von Rikers Island in New York inmitten eines neuen Rechtsstreits. Die aktuelle Anklage will die Verurteilung des ehemaligen Hollywood-Produzenten von 2020 mit einer mutmaßlichen Vergewaltigung aus dem Jahr 2006 untermauern und so Weinstein überführen. Der gab einvernehmlichen Sex an. Er plädiert auf nicht schuldig. Der damalige Prozess und das Urteil über den Miramax-Boss löste eine weltweite Empörungswelle aus. Unter dem Hashtag #MeToo dokumentieren und sammeln Frauen ihre Vergewaltigungs- und Machtmissbrauchserfahrungen am Arbeitsplatz bis heute.

Die Diagnose – ein weiterer gesundheitlicher Tiefschlag für den Ex-Filmproduzenten Weinstein. Die chronische myeloische Leukämie breitet sich zunächst in den blutbildenden Zellen des Knochenmarks aus und dringt dann ins Blut ein. Laut „American Cancer Society“ sind von dieser Krebsart etwa 15 Prozent der erwachsenen Leukämie-Erkrankten betroffen.

Das ist eine eher seltene Form des Krebses, aber sie gilt mit intensiver Therapie als heilbar. Zumindest für 40 bis 50 Prozent der jüngeren Menschen, wenn sie die ersten fünf Jahre überleben. Harvey Weinstein jedoch hatte in den letzten Monaten mit vielen medizinischen Problemen zu kämpfen. Erst letzten Monat lag er wegen einer Not-Operation am Herzen unter dem Messer. Im Juli wurde er mit einer Corona-Infektion samt schwerer Lungenentzündung ins Krankenhaus eingeliefert.