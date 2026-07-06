Was Amerika großartig macht, war in D.C. zu sehen – nur nicht bei Trumps Feier

Der 200. Jahrestag der Vereinigten Staaten wurde mit zwei Jahren Feierlichkeiten vor dem eigentlichen Bicentennial am 4. Juli 1976 begangen. Königin Elizabeth II. und Prinz Philip begleiteten Präsident Ford auf einer Reise durch das Land, das ihre Vorfahren einst verloren hatten; eine spektakuläre Parade von Schiffen zog von New York City nach Boston; 50 Planwagen ließen die Reise der Siedler auf dem Oregon Trail aufleben (keiner fraß den anderen nach einem unglücklichen Winter in den Sierras); unsere ambitioniertesten Geschichtsdarsteller inszenierten Washingtons Überquerung des Delaware, und Johnny Cash fungierte als Grand Marshal der Parade zum 4. Juli in Washington, D.C. Die Stadt eröffnete zu diesem Anlass ein neues Smithsonian-Museum und ihre erste U-Bahn-Linie.

Was bekamen die Amerikaner – etwas älter, etwas ramponierter – in diesem Jahr? Nicht viel Substanzielles. Auf der National Mall fand eine mittelmäßige „Messe“ statt, gespickt mit MAGA-nahen Unternehmen, und am Morgen des 4. Juli marschierten Hunderte Mitglieder der weißen Supremacisten-Gruppe Patriot Front maskiert und mit Konföderierten-Flaggen durch D.C. und umringten schwarze Mitbürger in der U-Bahn. Stunden später, nach wetterbedingten Verzögerungen und einem kurzen Kräftemessen zwischen Trump-Anhängern und Strafverfolgungsbehörden (wo habe ich das schon mal gehört?), hielt der Präsident eine bizarre Rede tief in der Nacht, die den Semiquincentennial weniger feierte als vielmehr die zahlreichen Kränkungen rekapitulierte, die er der Nation gegenüber hegt, die er regiert. Dann, am 5. Juli, das Feuerwerk – das laut Präsident das größte in der Geschichte Amerikas werden sollte. Wenige Minuten nach Beginn der Show wurde der Rauch so dicht, dass die Feiernden, die den Tag durchgehalten hatten, durch den Dunst kaum noch etwas erkennen konnten.

Die generationelle Hitzewelle, die gerade den Osten der USA brutzelt, konnte Trump nicht steuern – doch die hohlen, deprimierenden Feierlichkeiten, die diesen Jahrestag geprägt haben, gehen vollständig auf sein Konto. Der Präsident und seine Getreuen wollten im Herzen der Republik ein Diorama des amerikanischen Lebens erschaffen, schufen stattdessen aber ein abgeriegeltes Petri-Schälchen, das als Metapher dafür taugt, wie das Beste dieser Nation in ihren 250 Jahren Existenz vollständig außerhalb der künstlichen Mauern von Trumps Fantasien gedeiht.

Trumps Selbstinszenierung auf Kosten des Jubiläums

Damit ist nicht gesagt, dass der Präsident nicht in der Lage wäre, eine ordentliche Veranstaltung auf die Beine zu stellen, wenn er es will. Es gelang ihm immerhin, seine Lieblingskonzernsponsoren zusammenzutrommeln und sich letzten Monat einen 60-Millionen-Dollar-UFC-Geburtstagskampf auf dem Rasen des Weißen Hauses zu gönnen. Aber sobald er selbst nicht im Mittelpunkt steht, ist ihm das alles schlicht egal. Nach seiner Rückkehr ins Amt entmachtete Trump faktisch die überparteiliche America-250-Kommission, die der Kongress 2016 eingesetzt hatte, und leitete die bewilligten Mittel an Freedom 250 um – seine eigene Kommission, besetzt mit MAGA-Loyalisten. Wie ein Kind, das auf der Geburtstagsparty seines Geschwisterkinds einen eigenen Kuchen braucht, sorgte der Präsident dafür, dass die Feierlichkeiten ganz um ihn kreisten. Er ließ Banner mit seinem Konterfei in ganz D.C. aufhängen (manche sogar mit Scheinwerfern, damit er auch im Dunkeln sichtbar blieb) und platzierte sein Bild auf Reisepässen, Gedenkmünzen und sogar auf Nationalparkpässen.

Die „Great American State Fair“, eine Woche vor dem 4. Juli im Herzen Washingtons aufgebaut, hatte das Flair einer Unternehmensausstellung mit Riesenrad. Der Abschnitt der National Mall zwischen dem Capitol und dem Washington Monument war in Pavillons aufgeteilt, in denen Bundesstaaten, Territorien, Behörden und Konzernsponsoren ihre vermeintlich besten Angebote präsentierten. Wenn man die Augen zusammenkneift, lässt sich das Konzept vielleicht erahnen: eine Mischung aus der Chicagoer Weltausstellung und dem amerikanischen Jahrmarkt schlechthin. Doch wer Funnel Cake, Ballonwurfspiele, Karussells oder irgendetwas wirklich Unterhaltsames suchte, wurde von America 250 enttäuscht. Wer nicht gerade in der Schlange fürs Riesenrad stand oder das „High Sensory Experience“ im Northrop-Grumman-Skytunnel genoss, dem blieb kaum mehr, als von Stand zu Stand zu schlendern und billige Mitbringsel sowie kurze Auszeiten in der industriellen Klimaanlage einzusammeln. Trumps Trockenbau-und-Gips-Modell seines begehrten D.C.-Bogens ist insofern beeindruckend, als es eine der wenigen Konstruktionen auf der gesamten Mall war, die Schatten spendeten. Hin und wieder bahnte sich ein umgebautes Rettungsfahrzeug piepend durch die schlendernden Massen und transportierte einen weiteren Festbesucher ab, der der Hitze erlegen war.

Die Messe und einige Begleitveranstaltungen wurden am Wochenende wegen der Hitze und der Unwetter, die durch die Region fegten, verschoben oder ganz abgesagt. Als ob das nicht gereicht hätte, sorgte das Chaos rund um die National Mall für zusätzlichen Verdruss. An einem guten Tag ist die National Mall schon eine Geduldsprobe. Sie ist viel größer, als man denkt, und die langen, geschwungenen, symmetrischen Wege, die sie aus dem Flugzeug so schön aussehen lassen, machen die Navigation zu einem kleinen Abenteuer. Die Massen, die wegen Hitzschlaggefahr oder Blitzeinschlag aus dem Messegelände geworfen wurden, ergossen sich so in die weitläufige Innenstadt von D.C. Sicherheitszäune zwangen Besucher, den gesamten Außenring der Messe abzulaufen, um von einer Reihe der gnädig klimatisierten Museen zur anderen zu gelangen. Schwitzende Touristengruppen drängten sich um die spärlich verteilten Trinkbrunnen rund um die Constitution Gardens. Es war ein einziges Chaos.

Verbotene Wasserflaschen, Manatee-Plüschtiere

Auch im laufenden Betrieb war die Lage kaum besser. Rucksäcke, Wasserflaschen und Sonnencreme wurden von der Veranstaltungssicherheit verboten. Manche Besucher warfen Rucksäcke und Sonnenschirme kurzerhand in die Mülleimer vor den Metalldetektoren. Am Freitag war Ohios Messestand besonders beliebt, weil der Buckeye State kostenlose Tragetaschen und kleine Sonnencremetiegel verteilte – gesponsert von der Ohio State University. Die Schlange vor Floridas Stand reichte quer über den Rasen. Das Lockmittel? Manatee- und Alligator-Plüschtiere. Manche Stände wirkten wie immersive Reisebürowerbung. Einige Bundesstaaten, die angesichts der Trumpschen Übernahme der Jubiläumsplanungskommission nicht mitmachten, wurden von den Freedom-250-Organisatoren mit ein paar Gartenmöbeln vor nichtssagenden Hintergründen abgespeist, wo Messebesucher kurz der Hitze entkommen konnten. Wyoming hatte lediglich ein ramponiertes Campingzelt aufgestellt, das fast so in sich zusammensackte wie die Besucher, die sich davor fotografieren ließen.

Auch die Regierung hatte eigene Stände aufgebaut. Ein Vater mit einem Schaumstoff-Dreispitz der Hillsdale-College-Prägung und einem US-Soccer-Trikot – das Gesicht bedeckt von einem schmierigen Gemisch aus Schweiß und Sonnencreme, das die Haut einfach nicht aufnehmen wollte – steckte den Kopf in den Stand des Verteidigungsministeriums, das sich selbst „War“-Ministerium nennt. Er wandte sich an seine beiden halbwüchsigen Söhne – die ebenfalls blaue Schaumstoff-Dreispitze trugen – und verkündete: „Das ist es nicht wert.“ Sie zogen weiter, ohne die Lanyards mit den Logos der verschiedenen Kabinettsministerien einzusammeln, die die Bundesbehörden als Mitbringsel anboten.

Auf jedem x-beliebigen Volksfest in den USA hätte man eine unterhaltsamere und durchdachtere Veranstaltung gefunden. Besonders bitter war die Tatsache, dass das ganze Spektakel inmitten einer der bedeutendsten Sammlungen amerikanischer Kunst, historischer Artefakte und Innovationsgeschichte der Welt stattfand – in den Smithsonian-Museen. Statt einer kuratierten Partnerschaft, die den Reichtum der Nationalgeschichte mit Fahrgeschäften und frittierter Volksküche eines klassischen amerikanischen Jahrmarkts verknüpft hätte, bekamen die Besucher die Möglichkeit, sich für einen Truth-Social-Account zu registrieren oder an einer Verlosung für ein „Ehe-Retreat“ teilzunehmen.

Pappmaché-Denkmal der Selbstgefälligkeit

Am Ende war America 250 ein Pappmaché-und-Vinylfolie-Monument für die Gier und den Narzissmus eines einzigen Mannes. In den Gebäuden rund um die Messe ruhten die Knochen von Mammuts, die Schädel des großen amerikanischen Bisons, die Kommandokapseln, die Menschen auf den Mond gebracht haben, die originale Star-Spangled Banner, die während der Schlacht von Baltimore über Fort McHenry wehte, und die Gemälde von Mary Cassatt. Die Hocker des Greensboro-Mittagstischprotests und der rote Pullover von Mister Rogers, die Fesseln versklavter Menschen, die in Schiffsbaüchen über den Atlantik gebracht wurden, und der Zylinder von Präsident Abraham Lincoln. Der Reichtum dieser Nation umgab das heiße Fegefeuer von Trumps America 250. Es war ein Blick auf das, was hätte sein können.

Nur wenige Meter vom Messeeingang entfernt befand sich die National Gallery, wo eine Ausstellung zum Jubiläum mit vier Gemälden des anglo-amerikanischen Künstlers Thomas Cole eröffnet wurde, betitelt „The Voyage of Life“. Das dritte Gemälde – „Manhood“ – war das eindrucksvollste.

„Mühsal ist das Kennzeichen des Mannesalters. In der Kindheit gibt es keine nagenden Sorgen; in der Jugend keine verzweifelten Gedanken. Erst wenn uns die Erfahrung die Wirklichkeit der Welt gelehrt hat, heben wir den goldenen Schleier des frühen Lebens von unseren Augen; erst dann empfinden wir tiefen und dauerhaften Kummer“, schrieb Cole in seinem Begleittext zu dem Werk.

Das Gemälde zeigt dunkle Wolken und aufgewühlte Wasser um die flehende Gestalt eines Mannes in einem zerbrechlich wirkenden kleinen Boot. Ein treffendes Bild für den Zustand der Nation: der goldene Glanz unserer Jugend hinter uns, die Prüfung unserer Standhaftigkeit und unseres Willens, das Kommende zu überstehen, noch vor uns.

Was bleibt, wenn man die Mauern verlässt

Es fühlt sich an wie ein Moment, in dem das Beste, was diese Nation zu geben hatte, vielleicht schon gegeben wurde. Doch wenn es eine Sache gibt, die man Trumps trostloser Feier nicht absprechen kann, dann diese: Sobald man ihr Gelände verlässt – sobald man es zu den Säulen des Lincoln Memorial, in das Atrium des Museum of Natural History oder ins stille Herz des Museum of African American History schafft –, wird klar, dass das Einzige, was diese Nation je in die Knie zwingen kann, die eigene Bereitschaft ist, das Inakzeptable zu akzeptieren.