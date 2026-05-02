„Der Teufel trägt Prada 2“: Zwei neue Lady-Gaga-Songs hören

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Lady Gaga hat zwei neue Songs vorgestellt: „Shape of a Woman“ und „Glamorous Life“ – beide sind Teil des Soundtracks zu „Der Teufel trägt Prada 2“. Zuvor hatte die Sängerin bereits „Runway“ veröffentlicht, eine Zusammenarbeit mit Doechii, die im Trailer des Films zu hören war.

Für „Shape of a Woman“ und „Glamorous Life“ arbeitete Lady Gaga mit denselben Kollegen wie auf ihrem 2025er-Album „Mayhem“ zusammen, darunter die Produzenten Andrew Watt, Cirkut und Gesaffelstein.

„Shape of a Woman“ ist ein schwungvoller Pop-Track, der den Soundtrack eröffnet, während „Glamorous Life“ eine nachdenkliche Hymne über den Sog des Ruhms und seinen Glanz ist.

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Der rein weiblich besetzte Soundtrack zu „Der Teufel trägt Prada 2“ enthält außerdem Songs von Dua Lipa, Miley Cyrus, Olivia Dean, Raye und SZA. Hinzu kommt „Material Lover“, das Sienna Spiro eigens für den Sequel-Film geschrieben und eingespielt hat.

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Gaga und Doechii

Lady Gaga und Doechii haben kürzlich ein Musikvideo zu „Runway“ veröffentlicht, Regie führte Parris Goebel. Der Song ist zwar die erste gemeinsame Arbeit der beiden, doch ihre gegenseitige Bewunderung ist längst kein Geheimnis. Doechii hat Lady Gaga wiederholt als riesigen Einfluss und „Legende“ bezeichnet und sich selbst als ihren „größten Fan“ bezeichnet.

Lady Gaga schwärmte vergangenen Juli gegenüber der „British Vogue“ in höchsten Tönen von Doechii: Die Rapperin sei von Anfang an mit einem Stil angetreten, der sich sofort legendär anfühlt.

Knapp 20 Jahre nach der Premiere des ersten Films bringt „Der Teufel trägt Prada 2“ die Originalbesetzung zurück: Meryl Streep, Anne Hathaway, Emily Blunt und Stanley Tucci schlüpfen erneut in ihre Rollen aus dem Kultfilm. Streep verkörpert wieder Miranda Priestly, die eiskalte und kompromisslose Chefredakteurin des fiktiven Modemagazins „Runway“, die sich mit dem Niedergang des Printjournalismus und schrumpfenden Redaktionsbudgets auseinandersetzen muss. Außerdem mit dabei: Kenneth Branagh, Simone Ashley, Justin Theroux, Lucy Liu, Patrick Brammall, Caleb Hearon, Helen J. Shen und B.J. Novak.