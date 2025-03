„Mayhem“: Exklusives Interview mit Lady Gaga – „Morgens ein Zombie“

Als Lady Gaga mit der Arbeit an ihrem neuen Album „Mayhem“ begann, spürte sie die dunkle, unheilvolle Energie ihrer ersten beiden Alben. „ The Fame Monster“ und „Born This Way“ lockten sie zurück.

„Es war wirklich kraftvol“„, sagte sie eim Interview mit ROLLING STONE. „Bei den letzten vier Alben habe ich mich vielleicht davon entfernt. Und verschiedene Dinge ausprobiert. Aber hier kehrte ich zu diesen Gothic-Träumen zurück.“

Auf „Across Mayhem“ greift Gaga auf die eindringliche Ästhetik und die Klänge zurück, in die sich ihre Fans verliebten, als sie zu Beginn ihrer Karriere Rosenkränze verschluckte. Und mit Leichen posierte. Die Texte und Videos zu „Abracadabra“ und „Disease“ spielten darauf an. Aber sie repräsentieren auch eine verfeinerte Gaga mit 16 Jahren, 14 Grammys und nun sieben Alben Erfahrung.

„Ich wollte alte Pfade beschreiten und gleichzeitig neue Wege gehen. Was meiner Meinung nach schwer zu erreichen ist“, sagt sie über Mayhem. ‚Es gibt ein paar Momente auf dem Album, bei denen manche Leute vielleicht sagen: ‘Oh, das erinnert mich an …‘, weil ich einen Stil habe. Aber ich habe mich musikalisch bemüht, mich an einen neuen Ort zu begeben.“

Industrial-Funk-Track mit Gesaffelstein

Als ihren stolzesten Song bezeichnet sie „Killah“, einen Industrial-Funk-Track mit Gesaffelstein. Gegen Ende des Albums schleicht sich mit „Blade of Grass“ ein unheimliches Liebeslied über den Heiratsantrag ihres Verlobten Michael Polansky ein. Und sie ehrt den verstorbenen Rick Genest. Auch Zombie Boy genannt, indem sie einen Song nach dem emblematischen Born This Way-Model benennt.

Mit nacktem Gesicht, zu Zöpfen geflochtenen Haaren und gemütlich unter einer ausladenden Decke sitzend, sprach Gaga mit Rolling Stone über ihre Unsicherheiten. Und warum sie Mayhem zu einem Album machte, das davon handelt, inmitten des Chaos Widerstandskraft zu finden.

Herzlichen Glückwunsch zu Mayhem. Gab es einen bestimmten Song, der Sie hier aus Ihrer Komfortzone herausgeholt hat?

Wahrscheinlich „Killah“. Ich liebe die Produktion dieses Songs so sehr. Das einzige Live-Instrument auf dem gesamten Album ist eine Gitarre. Und es macht einfach so viel Spaß. Es ist so selbstbewusst. Aber es war anders als jedes Gefühl oder jeder Groove, an dem ich je zuvor gearbeitet hatte. Und die Wahrheit ist auch, dass ich nicht immer so selbstbewusst bin. Ich bin jemand, der sich definitiv zutiefst unsicher fühlen kann. Aber auf diesem Album ist es wie ein Höchstmaß an Selbstvertrauen. Und das ist Teil der Reise von Mayhem als eine Nacht. Wenn man sich das Album als eine ganze Nacht vorstellt, ist es wie dieser Moment in der Nacht, in dem man sich einfach am besten fühlt.

Also geht es darum, morgens ein Zombie zu sein

Als ich die Titelliste sah, hat es mich bewegt, dass Zombie Boy [das Model und der Künstler Rick Genest, der im Video zu „Born This Way“ zu sehen ist] einen Songtitel inspiriert hat. Ruhe in Frieden. Erzählen Sie mir von diesem Song.

Ich denke, dass Rick einfach eine inspirierende Person war. Und als ich an diesem Song arbeitete, der letztendlich ein großer Feier-Song ist, kam mir dieses Wort einfach in den Sinn. Und in diesem Song geht es um den Moment in der Nacht, in dem du und deine Freunde alle merken, dass ihr am nächsten Tag nicht gut aufwachen werdet. Weil ihr zu viel Spaß habt, also geht es darum, morgens ein Zombie zu sein. Aber ich denke, dass er natürlich eine große Inspiration war.

Lady Gaga – „Killah“:

In einem Rolling-Stone- Interview im Jahr 2010 haben Sie die Entstehung von Born This Way mit dem Backen eines Kuchens mit bitterem Gelee verglichen. Sie sagten: „Die Botschaft der neuen Musik ist jetzt bitterer als zuvor. Denn je süßer der Kuchen, desto bitterer kann das Gelee sein.“ Ich frage mich, wie Sie Mayhem in dieser Art von Analogie sehen.

Es macht auch heute noch sehr viel Sinn. Denn unter der Platte verbirgt sich etwas Dunkles. Es gibt eine unterschwellige Unannehmlichkeit, mit der man nur schwer umgehen kann. Born This Way war viel mehr ein Album über soziale Gerechtigkeit. Mayhem handelt für mich letztendlich von Resilienz. Und auch von Chaos. Wir müssen durch Chaos hindurch widerstandsfähig sein. Es ist also beides. Ich glaube, dass ich mich auf diesem Album klanglich mehr mit Bitterkeit auseinandergesetzt habe, als ich es vielleicht bei einigen meiner früheren Platten getan habe.

Ich schrieb dort mitten am Tag Musik auf Servietten

Sie haben erwähnt, dass das Album Sie heute widerspiegelt. Wie würden Sie Lady Gaga im Jahr 2025 beschreiben?

Ich würde sagen, Lady Gaga im Jahr 2025 ist wirklich in ihrer Kunstfertigkeit. Bin viel entspannter. Ich fühle mich wohler in meiner Haut. Habe mich vollständig integriert. Ich bin gleichzeitig Lady Gaga und Stefani. Und das ist ein ganz anderes Gefühl. Früher hatte ich immer das Gefühl, zwei verschiedene Personen zu verkörpern. Und ich wäre zusammengebrochen, wenn ich eine von beiden gewesen wäre. Jetzt fühle ich mich wirklich wie ich selbst.

Neulich ging ich in diese Bar in New York und schrieb dort mitten am Tag Musik auf Servietten, als ich etwa 19 oder 20 Jahre alt war. Was, wie ich weiß, zu jung ist, um in einer Bar zu sein. Aber ich war es. Ich bin immer wieder dorthin zurückgekehrt. Und war traurig und fühlte mich meiner Gemeinschaft und dem, was ich dort aufgebaut hatte, fast entfremdet. Und es fühlte sich fast so an, als wäre es schon eine Ewigkeit her. Als ich letzte Woche dort war, war es das intakteste, was ich seit langem gespürt hatte. Znd das war wirklich schön. Es war schön, dort zu sein. Wenn ich mich kreativ erfüllt fühle, fühle ich mich am meisten wie ich selbst.

„Wenn ich dir einen Antrag mache“, sagte er, „was soll ich dann tun?“

Und die Vorstellung, dass Sie vielleicht ein bisschen von dem zurückgewinnen, wasman einmal war.

Auf jeden Fall, und auch ein erfülltes Leben zu haben. Ich habe ein erfülltes Leben mit meinem Partner und meiner Familie. Und all diese Dinge sind einfach. Sie haben die Erfahrung der Rückkehr wirklich positiv gemacht, anstatt sich einfach wie eine andere Welt anzufühlen.

Sie beendesn das Album mit zwei Liebesliedern. „Blade of Grass“ und „ Die With a Smile “. Es ist wie ein Happy End.

Ja, ja. Und das erste Liebeslied, „Blade of Grass“, ist viel unheimlicher und spannungsgeladener. Ich habe es geschrieben, nachdem Michael mir einen Antrag gemacht hatte. Aber das Lied handelte von einer Erinnerung, die ich daran hatte, wie wir im Hinterhof standen. Und er sagte: „Wenn ich dir einen Antrag mache“, sagte er, „was soll ich dann tun?“ Und ich sagte: „Du kannst mir einfach einen Grashalm um den Finger wickeln im Hinterhof.“ Und ich sagte: „Ich werde ja sagen.“

Aber in diesem Hinterhof, in unserem Zuhause, sind so viele Dinge passiert. Es war die Erinnerung an die Vergangenheit, die mich verfolgte. Und der Verlust von Freunden. Der Verlust von geliebten Menschen. Ich hatte einen Freund, der in meinem Hinterhof geheiratet hat und an Krebs gestorben ist. Ich erinnerte mich also daran, dass dieser glückliche Moment und diese glückliche Sache in meinem Leben auch an einem Ort geschah, an dem es ein bittersüßer Moment war, an dem ich auch darüber nachdachte.

Es waren also unheimliche, angespannte, wirklich bedrohliche Akkorde. Aber dann ist „Die With a Smile“ wirklich hoffnungsvoll. Verträumt und klassisch. Und damit endet das Chaos schließlich. Das Schöne an dem Album ist, dass sich das Chaos nicht wiederholt. Es endet.