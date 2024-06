Am Sonntag (16. Juni) startet die zweite Staffel von „House of Dragon“ bei HBO und Max. Einen Tag später, am Montag (17. Juni), ist die Fantasy-Serie dann auch bei Sky und Wow verfügbar. Den Macher:innen kann es aber anscheinend gar nicht schnell genug gehen. Noch vor der Premiere der zweiten Staffel kündigt HBO an: Es wird eine dritte Drachen-Staffel geben.

Francesca Orsi (HBO): „Wir könnten nicht aufgeregter sein“

In einem Statement, in dem es eigentlich um den zweiten Teil des „Game of Thrones“ -Prequels gehen sollte, teilte Francesca Orsi von HBO die Neuigkeit mit. „George, Ryan und der Rest unserer unglaublichen ausführenden Produzenten, Darsteller und der Crew haben mit der phänomenalen zweiten Staffel von House of the Dragon neue Höhen erreicht“, lobte sie das Produzenten-Team.

„Wir sind voller Ehrfurcht vor der gewaltigen Anstrengung, die das gesamte Team in die Erschaffung einer spektakulären zweiten Staffel gesteckt hat, deren Umfang und Größe nur von ihrem Herz übertroffen wird“, fuhr sie fort und offenbarte dann: „Wir könnten nicht aufgeregter sein, die Geschichte des Hauses Targaryen fortzusetzen und zu sehen, wie dieses Team in der dritten Staffel wieder hell leuchtet.“

Und auch auf Instagram teilte der Programmanbieter mit einem Clip mit, dass „der Kampf um die Macht“ weiter gehen wird.

Mehr Infos zur Saga-Fortsetzung gab HBO bisher nicht bekannt.

Jetzt steht ja aber ohnehin erstmal die zweite Staffel an, die bei der Berlinpremiere anscheinend gar nicht so gut angekommen ist. Wie ROLLING STONE berichtete, soll das Publikum bei der Vorführung der ersten Folge nämlich Mucks-Mäuschen still gewesen sein – kein Jubel und auch kein Applaus.

Hier den Trailer zur zweiten „House of Dragon“-Staffel sehen:

Zusammengetragene Serien-Rezensionen von „Rotten Tomatos“ zeigen allerdings, dass das Abenteuer auch Zuspruch findet. Dort erreichte „House of Dragon“ Staffel 2 nämlich 86 Prozent Weiterempfehlung bei den Kritikern.