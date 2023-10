Taylor Swifts Film feiert Premiere in Los Angeles: Rekordergebnisse erwartet

Foto: Getty Images for TAS, John Shearer. All rights reserved.

Am Mittwoch, den 11. Oktober, feierte Taylor Swift in Los Angeles die Weltpremiere ihres „The Eras Tour“-Konzertfilms. Der Film zeigt ihre aktuell laufende Welttournee „The Eras Tour“.

Auf dem roten Teppich posierte die „Anti-Hero“-Sängerin in einem hellblauen Abendkleid, machte Selfies mit ihren Fans feierte gemeinsam mit ihren Tour-Tänzer:innen und Filmemacher:innen die Premiere ihres Films. Die 33-Jährige wurde von allen gefeiert.

Noch bevor er wirklich in den Kinos angelaufen ist, ist der Film schon ein Erfolg. Innerhalb kürzester Zeit war ein Großteil der Tickets ausverkauft. Taylor Swift hatte kurz vor der Premiere bekannt gegeben, dass ihr Film aufgrund der hohen Nachfrage in Nordamerika bereits einen Tag früher anlaufen würde.

Einen Tag später, am 13. Oktober, wird der „The Eras Tour“-Konzertfilm dann auch in Deutschland und in insgesamt 90 Ländern starten. Auf Instagram bedankte sich Swift bei ihren Fans für ihr „Lieblingsabenteuer“.

Taylor Swifts Instagram-Beitrag

An dieser Stelle findest du Inhalte aus Instagram

Bisher liefert der aktuelle Trailer von Miss Swifts Konzertfilm schon einmal einen kleinen Vorgeschmack darauf, was uns in den Kino erwarten wird.

Trailer zum „The Eras Tour“-Film

An dieser Stelle findest du Inhalte aus Youtube

Ihre aktuelle „The Eras“-Tour ist noch im vollen Gange und kommt im März auch in Europa an. Alle deutschen Fans müssen sich noch bis Juli gedulden, bis Taylor Swift dann in Hamburg, München und Gelsenkirchen die Stadien füllt.