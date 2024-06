Im „Haus des Drachen“ gibt es prominente Figuren namens Rhaenyra, Rhaenys und Rhaena. Es gibt eine Alicent und auch eine Alys. Es gibt eineiige Zwillinge namens Arryk und Erryk (beide werden wie „Eric“ ausgesprochen). Es gibt Hinweise auf mehrere Charaktere namens Jaehaerys, und es gibt auch einen Jacaerys, dessen Spitzname Jace ist, den man aber nicht mit einem anderen Charakter namens Jason verwechseln sollte. Und habe ich schon erwähnt, dass Jason auch einen eineiigen Zwilling hat?

Es gibt auch eine Szene in der zweiten Staffel des HBO-Fantasy-Epos, in der zwei Figuren mit ähnlichen Namen in ähnlichem Stil gekleidet sind, während sie auf Leben und Tod kämpfen; ein Verbündeter einer der beiden betritt den Raum und ist zu Recht unsicher, wer wer ist, wer gewinnt oder wie man den Kampf überhaupt zusammenhängend diskutieren kann. Und der Bürgerkrieg, der im Mittelpunkt dieser Staffel steht, kam zustande, weil Alicent (Olivia Cooke), die damalige Königin von Westeros, ihren Mann auf dem Sterbebett davon reden hörte, dass Aegon König werden würde, und annahm, dass er wollte, dass sie ihren Sohn Aegon (Tom Glynn-Carney) auf den Eisernen Thron setzte, obwohl er sich in Wirklichkeit auf eine Legende über seinen eigenen Vorfahren, Aegon den Eroberer, bezog.

Ein Problem anzuerkennen ist nicht dasselbe wie es zu lösen

Ich weiß es zu schätzen, dass Ryan Condal, der das „Game of Thrones“-Prequel gemeinsam mit George R.R. Martin entwickelt hat, seinen Figuren den gleichen Grad an Verwirrung zugesteht, den Zuschauer, die noch nicht in die Geschichte von „Das Lied von Eis und Feuer“ eingeweiht sind, angesichts von GRRMs Vorliebe für Namensüberschneidungen wahrscheinlich empfinden. Aber ein Problem anzuerkennen ist nicht dasselbe wie es zu lösen. Auch in der zweiten Staffel bleibt „HotD“ eine Serie, die Verwirrung mit Komplexität verwechselt, die dem Publikum Wellen von dünn definierten, oft austauschbaren Charakteren entgegenschleudert und hofft, dass es niemanden stört, denn hier gibt es Drachen – zusammen mit einigen feurigen Auftritten von Cooke, Emma D’Arcy (als Rhaenyra), Eve Best (als Rhaenys) und einigen anderen.

Die erste Staffel der Serie war seltsam strukturiert, mit mehreren großen Zeitsprüngen, bei denen manchmal ältere Schauspieler wie D’Arcy und Cooke für jüngere einsprangen. Selbst innerhalb der einzelnen Zeitabschnitte fehlten in der Handlung und in den Charakterbögen wichtige Momente – wir sahen zum Beispiel nicht Rhaenyras unmittelbare Reaktion auf die Nachricht, dass ihre beste Freundin Alicent Rhaenyras Vater heiraten würde.

Und die Zeitsprünge haben das bisschen an erzählerischem Schwung, das in einer bestimmten Epoche erzeugt wurde, immer wieder zunichte gemacht. Man hatte das Gefühl, dass Condal, Martin und ihre Mitarbeiter darauf erpicht waren, so schnell wie möglich zum Bürgerkrieg im Hause Targaryen und den damit verbundenen Drachenkämpfen zu kommen, und die Vorgeschichte zu diesem Krieg als notwendiges Übel betrachteten.

Mit dieser Theorie könnte ein „HotD“-Agnostiker einen Grund finden, an das Versprechen dieser neuen Staffel zu glauben: Wenn der Bürgerkrieg selbst die Geschichte ist, an der Condal und Co. wirklich interessiert sind, dann würde die Serie als Ganzes vielleicht, wenn sie erst einmal dazu gekommen ist, sie zu erzählen, ein Maß an Dringlichkeit und Konsistenz finden, das ihr im Sommer und Herbst 2022 zu oft fehlte.

Die erste Hälfte der Staffel bietet einige greifbare Verbesserungen, wenn auch mehr kosmetischer als inhaltlicher Art. Die langweilige Vorspannsequenz der ersten Staffel, die buchstäblich Blutspuren durch eine steinerne Struktur zog, wurde durch eine neue Animation ersetzt, die zeigt, wie vor unseren Augen ein Teppich der Targaryen-Familiengeschichte gewoben wird. Sie kommt zwar immer noch nicht an das „GoT“-Intro heran, ist aber viel lebendiger und spricht deutlicher die Konflikte an, die die Serie dramatisiert. In den Episoden der ersten Staffel gab es mehrmals Sequenzen, die buchstäblich zu düster waren, um sie zu sehen, darunter der erste richtige Kampf zwischen zwei Drachen im Finale der Serie. Wenn die beiden Seiten – die Grünen im Namen Aegons, die Schwarzen in dem Glauben, dass Aegon den Eisernen Thron von Rhaenyra an sich gerissen hat – aufeinandertreffen, geschieht dies in der Regel bei hellem, lebhaftem Tageslicht.

Aber die Farben, die die beiden Seiten des Konflikts voneinander unterscheiden sollen, sind selbst visuell verworren, wobei Aegons Farben einen so dunklen Grünton haben, dass sie oft schwarz aussehen, es sei denn, das Licht fällt genau im richtigen Winkel auf sie. Selbst so etwas Einfaches wie eine Einspielung einer Burg, an der das Banner der einen oder anderen Seite hängt, gibt einem nicht immer die richtige Orientierung, wo man sich befindet und welche Sache unterstützt wird.

All diese Überschneidungen von Namen und Farbtönen wären viel weniger wichtig, wenn die Charaktere lebendiger wären. In „Game of Thrones“ verbrachten Ned Stark und andere viel Zeit damit, Geschichten über ihre jeweiligen Familienstammbäume zu erzählen, von denen viele Äste einander ähnlich klangen. Aber die Personen, die da sprachen, waren so realistisch und ihre Konflikte mit anderen so klar, dass es keine Rolle spielte(*). Man fühlte mit Ned, Tyrion, Arya, Daenerys, Brienne und so vielen anderen mit, weil sie durch das Drehbuch und die Darbietungen auf einer Ebene zum Leben erweckt wurden, an die „HotD“ selten heranreicht. D’Arcy und Cooke sind beide hervorragend, und die Idee, dass Freunde aus der Kindheit zu Todfeinden werden, ist die stärkste, die die Serie hat.

Ewan Mitchell hat eine beeindruckende physische Präsenz als Aegons skrupelloser, einäugiger Bruder

Aber das Design der Geschichte macht es fast unmöglich, dass die beiden direkt miteinander interagieren, und stattdessen werden sie mit eher dünn skizzierten Figuren wie Rhaenyras launischem Ehemann Daemon (Matt Smith) oder Alicents gerissenem Vater Otto (Rhys Ifans) abgegrenzt. Einige der Schauspieler bringen mehr mit als das, was auf der Seite steht – Ewan Mitchell hat eine beeindruckende physische Präsenz als Aegons skrupelloser, einäugiger Bruder Aemond, während Eve Best eine stählerne Entschlossenheit als Rhaenys hat, die lieber nicht mitten in diesem Schlamassel stecken würde – aber die meisten der Hauptakteure haben eher einen entscheidenden Charakterzug und nicht viel mehr.

(*) GoT hatte auch den Vorteil, dass die ersten sechs Staffeln im Abstand von einem Jahr ausgestrahlt wurden und nur die letzte Staffel einen Abstand von zwei Jahren aufwies. Zu diesem Zeitpunkt kannten wir jeden so gut, dass wir uns leicht daran erinnern konnten, wer wer war und warum sie kämpften. Es ist 22 Monate her, dass die erste Staffel von HotD Premiere hatte, also müssen Sie vielleicht schon früh und oft Ihren Freund Google zu Rate ziehen, um die Informationen aufzufrischen – und gleichzeitig aufpassen, dass Sie keine Spoiler aus Fire & Blood lesen, dem Buch von GRRM, das adaptiert wird.

Wie der Titel schon andeutet, gibt es in House of the Dragon zumindest eine Fülle von großen, lederartigen, feuerspeienden Biestern, die in den ersten vier Episoden der Staffel schon früh und oft zu sehen sind. Aber selbst wenn die Regie und die CGI stark sind, handelt es sich eher um ein leeres Spektakel, in das Menschen verwickelt sind, denen die Serie nur ein Minimum an Interesse entgegenbringt.

Für einen großen Teil des Publikums ist das Spektakel – und die Möglichkeit, wieder in der gleichen Welt zu sein, in der eine geliebte Serie spielt – vielleicht mehr als genug. Wenn die Zuschauer einen Groll darüber hegen, wie schlecht Game of Thrones geendet hat, kann man das nicht an den gigantischen Einschaltquoten der ersten Staffel von „HotD“ ablesen.

Was die Qualität angeht, liegen das Prequel und das Original jedoch nicht weit auseinander, selbst in diesem Stadium ihrer Entwicklung nicht. Da „GoT“ für HBO ein Wagnis in einem unerprobten Genre war, stand in den ersten Staffeln kein Budget für epische Schlachten oder hochfliegende Drachen zur Verfügung. Die Macher hatten keine andere Wahl, als die menschlichen Charaktere so tiefgründig und fesselnd wie möglich zu gestalten.

Keine substanzielle Wachstumskurve

Als dann das Geld für die Eiszombies kam, waren diese Dinge eher ein unglaublicher Bonus für den Kern der Serie als der Kern selbst. Da „House of the Dragon“ alles Geld der Welt zur Verfügung hat, muss es sich nicht so sehr um die Menschen kümmern, die auf den Drachen reiten oder von ihnen verbrannt werden, und das ist in der Erzählung spürbar.

Die gute Nachricht für alle, die mit dem zufrieden waren, was HotD in der letzten Staffel geboten hat, ist, dass es sich um die gleiche Serie wie zuvor handelt, die in einigen Bereichen sogar noch ein bisschen besser ist. Aber jeder, der auf eine substanzielle Wachstumskurve gehofft hat, wird sie so verweigert finden wie der Eiserne Thron es für Rhaenyra ist.