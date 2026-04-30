Heimspiel Knyphausen 2026: Alle Infos zum Festival

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Das Line-up für das Heimspiel Knyphausen 2026 steht fest. Das Festival auf dem Draiser Hof in Eltville, ursprünglich aus einem Sommerkonzert von Gisbert zu Knyphausen hervorgegangen, hat sich in den vergangenen Jahren als feste Größe im deutschen Festivalbetrieb etabliert.

Für die kommende Ausgabe sind unter anderem The Notwist, Grossstadtgeflüster, Tramhaus, Kapa Tult und Fortuna Ehrenfeld angekündigt. Ein Programm also, das sich zwischen Indie, Pop, Postpunk und experimentelleren Ansätzen bewegt.

Das Konzept setzt weiterhin auf eine vergleichsweise intime Atmosphäre und ein bewusst ausgewähltes Booking statt auf möglichst große Namen.

Die Nachfrage ist entsprechend hoch: Das Heimspiel ist in der Regel früh ausverkauft, aktuell sind nur noch rund 100 Tickets erhältlich. Ein fester Bestandteil bleibt auch 2026 der „Heimspiel Liner“, ein Konzertformat auf dem Rhein. In diesem Jahr ist dort die niederländische Musikerin Roosmarijn angekündigt, deren Musik Elemente aus Songwriting, Streicherarrangements und Elektronik verbindet.

Das Festival findet auf dem Draiser Hof in Eltville am Rhein statt. Restkarten sowie Tickets für den „Heimspiel Liner“ sind derzeit noch im Vorverkauf verfügbar.