ROLLING STONE präsentiert: Gisbert zu Knyphausen und Kai Schumacher spielen Schubert

„Ich hasse Kinder“ verkündet Till Lindemann in seinem kontroversen Song. Rammstein-Schlagzeuger Christoph Schneider antwortet darauf mit einem Baby-Foto auf Instagram.

Rammstein-Schlagzeuger Christoph Schneider antwortet mit einem Augenzwinkern auf Till Lindemanns umstrittenen Song „Ich hasse Kinder“. Auf Instagram postete er Bilder, auf denen er und sein Baby zu sehen sind. Schneider, der dreifacher Vater ist, hat seinem jüngsten Sohn ein „I Love Rammstein“-Shirt angezogen. Unter dem Post steht: „Ich liebe Kinder“. Sieh dir diesen Beitrag auf Instagram an Ein Beitrag geteilt von Christoph Schneider (@christophschneider_official) Mit seinem Song „Ich hasse Kinder“ feuerte Till Lindemann zu Beginn dieses Monats die Kontroverse an. Nicht nur erschien die Single am Weltkindertag, sondern zeigte auch explizite Gewaltszenen — allerdings an den erwachsenen Darstellern…