Helene Fischer live in Berlin: Termine, Tickets, Anfahrt, Parken, Setlist

Helene Fischer tritt live in Berlin in der Mercedes-Benz-Arena auf: am heutigen Dienstag, 30. Mai, und Mittwoch, 31. Mai, sowie am 2., 3. und 4. Juni. Beginn je um 20 Uhr, Einlass ist bereits um 18 Uhr. Die Arena umfasst etwa 17.000 Besucher:innen – für einen reibungslosen Ablauf wird rechtzeitiges Erscheinen empfohlen.

Tickets für die Live-Termine in Berlin

Alle Ticket-Kategorien für den 30. und 31. Mai sowie für den 4. Juni sind bereits ausverkauft. Für den 2. und 3. Juni gibt es noch Tickets: je in den Kategorien „Club 201“ um 249 Euro pro Person sowie „Single Ticket Suit“ für 299 Euro pro Person. Die Standard-Tickets ab 74 Euro sind ausverkauft.

Location und Anfahrt

Die Mercedes-Benz-Arena ist mit öffentlichen Verkehrsmitteln zu erreichen. Mit Auto sollte man der Beschilderung nach Friedrichshain und zum Mercedes-Platz folgen. Die Adresse ist Mercedes-Platz 1, 10243 Berlin.

Wer auf die Anreise mit dem Auto angewiesen ist, sollte am besten in direkter Nähe von Regional-, S- und U-Bahnstationen parken und in den Öffentlichen Nahverkehr (ÖPNV) umsteigen.

Aus Richtung Zentrum West: Parkhaus am Zoo

Kantstraße 8-10, 10623 Berlin–Charlottenburg

Täglich 24 Stunden geöffnet

Parkgebühren: 2,00 Euro je angefangene Stunde, Tageshöchstgebühr 13,00 Euro

S-Bahn: S5 /S7 /S75 ab Haltestelle Zoologischer Garten Richtung Strausberg Nord bis Haltestelle Warschauer Straße

Fahrtzeit: ca. 21 Minuten

Anzahl der Parkplätze: 200

Aus Richtung Zentrum Ost Alexanderplatz: Q-Park am Alexanderplatz

Alexanderstraße 1, 10178 Berlin

Täglich 24 Stunden geöffnet

Parkgebühren: 2,00 Euro je angefangene Stunde, Tageshöchstgebühr 24,00 Euro

S-Bahn: S5 /S7 /S75 ab Haltestelle S+U Alexanderplatz Richtung Wartenberg bis Haltestelle Ostbahnhof

Fahrtzeit: ca. 17 Minuten

Anzahl der Parkplätze: 655 Parkplätze

Aus Richtung Hauptbahnhof: Tiefgarage Hauptbahnhof

Clara-Jaschke-Straße,10557 Berlin

Täglich 24 Stunden geöffnet

Parkgebühren: 2,50 Euro je angefangene Stunde, Tageshöchstgebühr 22,00 Euro

S-Bahn: S5 /S7 /S75 ab Haltestelle Hauptbahnhof Richtung Ostbahnhof bis Haltestelle Ostbahnhof

Fahrtzeit: ca. 20 Minuten

Anzahl der Parkplätze: 860 Parkplätze

Aus Richtung Ostkreuz: Parkhaus Victoria Center

Schreiberhauer Strasse 48, 10317 Berlin

Mo-Sa, 06:00 – 23:00 Uhr geöffnet

Parkgebühren: 1,00 Euro je angefangene Stunde, Tageshöchstgebühr 8,00 Euro

Bahn: S5 /S7 /S75 ab Haltestelle Ostkreuz Richtung Warschauer Straße bis Haltestelle Warschauer Straße

Fahrzeit: ca. 9 Minuten

Anzahl der Parkplätze: 595 Parkplätze

Aus Richtung Südkreuz: Parkdeck Südkreuz

Lotte-Laserstein-Strasse, 10829 Berlin

Täglich 24 Stunden geöffnet.

Parkgebühren: 1,70 Euro je angefangene Stunde, Tageshöchstgebühr 15,00 Euro

Bahn: S5 /S7 /S75 ab Haltestelle Südkreuz Richtung Ostkreuz umsteigen in die S5 Richtung Spandau bis Haltestelle Warschauer Straße

Fahrzeit: ca. 27 Minuten

Anzahl der Parkplätze: 213 Parkplätze

Wer gar nicht aufs Auto angewiesen ist und nur mit dem Öffentlichen Nahverkehr anreist, steigt am S-Bahnhof Ostbahnhof oder S+U Warschauer Straße aus, um zur Arena zu gelangen.

Setlist

Set 1:

Intro

Null auf 100

Genau dieses Gefühl

Fehlerfrei

Herzbeben

Mit keinem Andern

Volle Kraft voraus

Wunden

Ich will immer wieder… dieses Fieber spür’n

Nur mit Dir

Rausch

Vamos a marte

Wenn alles durchdreht

Die Erste deiner Art (Interlude)

Never Enough (Benj Pasek cover)

Hand in Hand

Set 2:

Hundert Prozent / Und morgen früh küss ich Dich wach / Mitten im Paradies / Die Hölle morgen früh / Von hier bis unendlich / Mit dem Wind (Acoustic)

Regenbogenfarben

Luftballon

Wann wachen wir auf

Phänomen

Atemlos durch die Nacht

Liebe ist ein Tanz

Flieger

Unser Tag

Achterbahn

Zugabe:

Blitz

Am 12. Mai erschien Fischers Album „Ultimative Best Of“ während ihrer Arena-Tour „Rausch Live“. Der Schlagerstar wurde Ende 2022 Mama. In diesem Jahr startet die 38-Jährige neu durch.