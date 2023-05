Depeche Mode live in Düsseldorf: Tickets, Wetter, Anfahrt, Support, Setlist

Depeche Mode sind aktuell mit ihrem Album „Memento Mori“, das am 24. März 2023 erschienen ist, auf Tour. Am 26. Mai fand bereits in Leipzig das Auftaktkonzert ihrer Deutschland-Shows statt – der Termin fiel auch auf den ersten Todestag ihres Keyboarders Andy Fletcher. Als nächstes ist nun Düsseldorf an der Reihe. In der Merkur-Spiel Arena spielen Dave Gahan und Martin Gore sowohl am Sonntag, 4. Juni, als auch am Dienstag, 6. Juni. Hier gibt’s alle Infos zu den beiden Gigs im Überblick.

Tickets

Wer sich noch kurzentschlossen eine Karte für eines der Düsseldorf-Konzerte kaufen möchte, macht das am besten über die Website der Band. Von dort aus geht es weiter zum Saalplan, in dem gewählt werden kann zwischen einem Stehplatz (je nach Nähe zur Bühne zwischen 119 und 219 Euro) oder einem Sitzplatz auf den Rängen (139 Euro bis 310 Euro).

Die Eintrittskarte kann gleichzeitig auch als Fahrschein für den öffentlichen Nahverkehr genutzt werden. So ist es möglich, das Ticket für die Fahrt zum Venue und danach auch wieder zurück zu nutzen.

Außerdem können Karten auch gleich in Kombination mit Hotels über die von der DM-Website angebotenen Ankaufseiten gebucht werden.

Zeitplan und Support

Jeweils um 19 Uhr kann öffnet die Merkur-Spiel Arena für DM-Fans.

Ab 19.45 Uhr spielt dann als Support-Act das schottische Trio Young Fathers eine seiner Shows, die immer mit einem Mix aus Indie, HipHop und gesellschaftskritischen Statements aufwarten.

Um 20.45 Uhr treten schließlich Depeche Mode auf. Zuletzt spielten sie über zweieinhalb Stunden lang live.

Anfahrt und Parken

Die Merkur-Spiel Arena ist in und um Düsseldorf gut ausgeschildert. Vor Ort gibt es insgesamt 20.000 Parkplätze, wobei auch von dort aus ein Laufweg von rund 20 Minuten eingeplant werden muss. Die Gebühren für einen Stellplatz in der Gegend können hier eingesehen werden.

Wer mit den öffentlichen Verkehrsmitteln anreist, wählt die Rheinbahn-Linie U78. Die richtige Haltestelle lautet hier MERKUR SPIEL-ARENA/Messe-Nord. Da die Bahn aufgrund der Fan-Massen auch im öffentlichen Nahverkehr mit einer hohen Auslastung rechnet, wird die Taktung der fahrenden Züge erhöht.

Plus: Um die Arena herum gibt es ausreichend Stellmöglichkeiten für Fahrräder und Motorräder – zu finden direkt neben dem Kreisverkehr in Nähe des Rheins.

Setlist

Depeche Mode sind echte Fan-Pleaser: Neben den neuen Stücken von „Memento Mori“ spielen sie vor allem auch jede Menge alte Songs.

Intro My Cosmos Is Mine Wagging Tongue Walking In My Shoes It’s No Good Sister Of Night In Your Room Everything Counts Precious Speak To Me A Question Of Lust Soul With Me Ghosts Again I Feel You A Pain That I’m Used To World In My Eyes (Andy-Fletcher-Tribute) Wrong Stripped John The Revelator Enjoy The Silence

Zugabe

Waiting For The Night Just Can’t Get Enough Never Let Me Down Again Personal Jesus

Das Wetter

Am Sonntag, 4. Juni, wird es trocken und sonnig werden. Auch zum Abend hin sind noch 18 bis 20 Grad angekündigt. Für Dienstag, 6. Juni, können sogar noch höhere Temperaturen vermeldet werden – während die Sonne tagsüber kaum durch Wolken gehindert bei 25 Grad scheint, geht es zur abendlichen Stunde gerade mal auf 20 bis 22 Grad herunter. Mit Regen oder übermäßigem Wind muss nicht gerechnet werden.