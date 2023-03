Rippenfraktur! Deshalb muss Helene Fischer ihre Tournee verschieben

Helene Fischer muss den Start ihrer Arena-Tour in Kooperation mit dem Cirque de Soleil verschieben. Ursprünglich war geplant, dass die Künstlerin am Dienstag in Bremen auftreten wird. Wie der Tourneeveranstalter Live Nation mitteilt, erlitt die Künstlerin bei akrobatischen Proben für die aufwendige Show eine Rippenfraktur. Auch die Auftritte in Köln müssen aufgrund der Verletzung auf einen anderen Tag verlegt werden. „Auf dringendes ärztliches Anraten muss Helene Fischer zwingend eine Pause einlegen, bevor sie erneut auftreten kann“, so die Verantwortlichen.

Helene Fischer wendet sich mit Statement an ihre Fans

„Ich habe wirklich alles versucht, um die Verletzung zu verdrängen, aber die akuten Schmerzen und der dringende ärztliche Rat, meinen Körper zu schonen, zwingen mich zu dieser für mich schweren Entscheidung“, so Helene Fischer in einem persönlichen Statement an ihre Fans. Sie bittet damit um Verständnis, dass die geplanten Shows nicht wie geplant stattfinden können, sondern verschoben werden müssen.

Das sind die Nachholtermine

Fans müssen sich nun also noch etwas gedulden. Die Tourneepremiere mit 71 Konzerten für rund 700.000 Fans soll jetzt am 11. April im Hamburg stattfinden. Auch Nachholtermine gibt es bereits: In Bremen wird Helene Fischer vom 10. bis 12. Mai zu sehen sein. In Köln finden die Nachtholtermine zwischen dem 25. August und 02. September statt. Sämtliche Eintrittskarten für die Konzerte behalten ihre Gültigkeit.