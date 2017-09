„Helga!“-Awards: Zwei Festival-Preise für das „A Summer’s Tale“

Am gestrigen Donnerstag (21. September) wurde im Rahmen des Reperbahn-Festivals zum fünften Mal der unabhängige Festival-Award „Der Helga!“ verliehen. Im Imperial Theater in Hamburg wurden die Sieger in sieben Kategorien geehrt, ermittelt von einer 53-köpfigen Jury. Das „A Summer’s Tale“ in Luhmühlen, veranstaltet von FKP Scorpio und präsentiert von ROLLING STONE, erhielt zwei Preise: für die „Inspirierendste Festival-Idee“ und „Bezauberndstes Neugeborenes (der letzten fünf Jahre)“.

Als „bestes Festival“ wurde das Watt en Schlick Fest in Dangast bei Varel geehrt.

Alle „Helga!“-Gewinner:

Bestes Festival

Watt en Schlick Fest

Inspirierendste Festival-Idee

A Summer’s Tale

Malerischste Festival-Umgebung

Feel Festival

Feinstes Booking

Maifeld Derby

Leidenschaftlichste Festival-Performance

Benjamin Clementine beim Haldern Pop

Bezauberndstes Neugeborenes (der letzten fünf Jahre)

A Summer’s Tale

Bestes Gewissen

Haldern Pop