Weitere Festivals verschoben: Highfield, M’Era Luna und A Summer’s Tale

Roger Waters wirft Facebook und Instagram vor, wichtige Informationen über WikiLeaks-Gründer Julian Assange zu zensieren. Außerdem lehnte er es ab, einen Pink-Floyd-Klassiker für Werbung zu lizensieren.

Laut Roger Waters habe ihm Facebook eine erhebliche Geldsumme für den Pink-Floyd-Song „Another Brick in the Wall (Part 2)“ angeboten, um diesen in einer Instagram-Werbung zu verwenden. Doch Waters habe den Deal abgelehnt und entgegnet: „Ihr könnt mich mal! Auf gar keinen Fall!“ Der Musiker berichtete von dem angeblichen Deal am vergangenen Donnerstag (10. Juni) auf dem in New York City veranstalteten „The People’s Forum“, das von der „Stand With Assange“-Bewegung sowie dem „Assange Deffense“-Kommittee organisiert wurde. Ziel des Treffens war es, auf den Fall des inzwischen angeschlagenen WikiLeaks-Gründers Julian Assange aufmerksam zu machen. Der Hintergrund: Julian Assange wird derzeit…