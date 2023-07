„Depeche Mode und die DDR“: Kostenlose Filmvorführung in Berlin mit viel Rahmenprogramm

Depeche-Mode-Fans in Berlin und Umgebung sollten sich den 22. August 2023 schon mal im Kalender vormerken. An diesem Tag wird in der Stasi -Zentrale. Campus für Demokratie in Berlin die sehenswerte Dokumentation „Depeche Mode und die DDR“ aus dem Jahr 2018 gezeigt — mit jeder Menge Rahmenprogramm.

Am 7. März 1988 gaben Depeche Mode ihr erstes und einzige Konzert in der DDR — für ostdeutsche Depeche-Mode-Fans gleichermaßen wie für Gahan, Gore & Co. ein historischer Tag. Die Dokumentation „Depeche Mode und die DDR“ zeigt nicht nur die Konzertaufnahmen, sondern lässt auch Zeitzeugen zu Wort kommen und beschreibt, wie wichtig die Band für ihre Fans in Ostdeutschland war. Die Doku stammt aus dem Jahr 2018, Regie führten Heike Sittner und Nils Werner.

Der Film wird um 19:30 gezeigt. Dauer des Films: 89 Minuten.

Der Veranstaltungsort:

Stasi -Zentrale. Campus für Demokratie

Ruschestraße 103

Innenhof

10365 Berlin

Das Vorprogramm des Abends:

17:00 – 19:30 Uhr: Kleine Ausstellung zu Depeche-Mode-Fans und Gruftis im Visier der Stasi

17:30 Uhr: Geländerundgang mit dem Bürgerkomitee 15. Januar

18:00 Uhr: Themenführung „ Stasi und Jugend“

18:00 Uhr: Sonderführung im Archiv der DDR -Opposition

Mehr Information zum Campus-Kino gibt es auf hier.