Depeche Modes Dave Gahan: KEINE Chips auf offener Bühne!

Depeche Modes Dave Gahan im Stade de France in Paris, Frankreich. (Photo by Kristy Sparow/Getty Images)

Neben Mick Jagger, der unlängst seinen 80. Geburtstag feierte, dürfte Dave Gahan mit 61 Jahren der fitteste Frontmann des Rock sein. Gertenschlank war er schon immer, aber sein Lebensstil dürfte dazu beitragen, dass er auch im mittleren Alter noch so gut aussieht. Bis Mitte der 1990er-Jahre war er harten Drogen zugeneigt, die ihn vom Essen abhielten; seit er nüchtern ist, macht er umso mehr Sport.

Auf YouTube ist ein sehr lustiges Video aufgetaucht, das Gahan beim Lachen zeigt – und wie er unnötige Kalorienaufnahme dankend ablehnt. Entstanden ist es beim Depeche-Mode-Konzert im Frankfurter Deutsche Bank Park (29. Juni 2023). Während „Everything Counts“ lief Gahan traditionell den Laufsteg ins Publikum entlang, damit er die Fans zum Chorgesang animieren kann. Am Ende angekommen, zeigte er auf einen Fan, wünschte sich, etwas von ihm zu bekommen, das im Video leider nicht festgehalten wurde. Ein anderer Fan glaubte zu wissen, was der Sänger sich wünscht – und streckte ihm eine halbleere, zerknitterte Chipstüte entgegen. Nach dem Motto: „Hier, bitte, falls Du Hunger hast, Dave!“ Gahan musste schmunzeln und lehnte ab – weiter ging es mit der Show. Manche im Netz spekulieren, dass Gahan sich ein Handy habe reichen lassen wollen, damit er sich oder das Publikum filmen kann, was er bei anderen Konzerten schon tat.

In den YouTube-Kommentarspalten zum Video dreht sich – unabhängig davon, dass man einen Rockstar auf der Bühne selten Chips mampfen sieht – schnell alles um die Vor- und Nachteile von Kartoffelchips. „A single chip counts in large amounts“ kommentierte einer in Anspielung auf den Songtext des 1983er-Hits „Everything Counts“, in dem es heißt: „Everything counts in large amounts“, und in der übersetzten Abwandlung hier heißt: „Jeder einzelne Chip setzt bereits was an“. Andere User verweisen völlig zu Recht darauf, dass jeder Mensch so viel oder wenig essen sollte, wie er will. Bodyshaming ist ein No-Go.

Nächste Station für Depeche Mode ist am morgigen Freitag (27. Juli) Budapest in Ungarn.