40 Jahre „4630 Bochum“. Das feiert Herbert Grönemeyer ab Donnerstag (6. Juni) mit sieben Konzerten in Deutschland. Am 8. und 9. Juni tritt er in der Waldbühne Berlin auf. Alle Infos zu Anfahrt, Parken, Support, Setlist & Wetter in der Hauptstadt findet ihr hier.

Startzeit

Am Samstag (8. Juni) beginnt der Einlass um 17:00 Uhr. Grönemeyer wird ab ca. 19:00 Uhr mit dem Konzert beginnen. Am Sonntag (9. Juni) startet der Einlass mit 16:00 Uhr bereits etwas früher. Deshalb wird der Sänger auch eine Stunde früher, und zwar um 18:00 Uhr, mit seiner Show beginnen. Herbert Grönemeyers Konzerte dauern in der Regel zwischen 2,5 bis 3 Stunden, abhängig davon, wie viele Zugaben es gibt.

Anfahrt

Die Adresse lautet:

Waldbühne Berlin

im Olympiapark

Glockenturmstraße 1

14053 Berlin

Die Waldbühne bietet Platz für etwa 22.000 Zuschauer:innen. Die beiden Konzerte am Wochenende sind restlos ausverkauft, daher kann mit viel Ansturm gerechnet werden. Die Veranstalter:innen raten deshalb auf ihrer Website dazu, mit den öffentlichen Verkehrsmitteln anzureisen.

ÖPNV

Mit den Linien S3 oder S9 kann man bis zum S-Bahnhof Pichelsberg fahren. Von dort aus ist es ein Fußweg von ca. 10 Minuten bis zur Waldbühne.

PKW

Wer nicht auf das Auto verzichten kann, parkt seinen Wagen auf dem (gebührenpflichtigen) Parkplatz P07. Anfahrt erfolgt über die Passenheimer Straße, abgehend von der Heerstraße. Die Parkplätze P04 und P05 sind als gebührenpflichtige Parkplätze in Ausnahmefällen ebenfalls geöffnet (Zufahrt über die Flatowallee und Trakehner Allee).

Einlass vor Ort

Die Waldbühne kann über die drei Zugänge Tor 1, Haupteingang und Tor 5 betreten werden. Da freie Platzauswahl herrscht und Taschen- sowie Ticketkontrollen zeitaufwendig sein können, empfiehlt der Veranstalter rechtzeitiges Erscheinen.

Mit hineingenommen werden dürfen:

eine Tasche oder Rucksack bis max. DIN A4-Größe

ein alkoholfreies Getränk pro Person bis 0,5-Liter-Gefäßgröße im Tetra Pak oder Plastikflasche

Sitzkissen und Decke (unterm Arm tragen)

Support

Als Support-Acts auf der „40 Jahre Bochum“-Tour sind abwechselnd Siggi, Philipp Dittberner, JEREMIAS, Dilla und Blumengarten mit dabei. Am Samstag wird Siggi als Vor-Act den Abend eröffnen. Am Sonntag unterstützt Philipp Dittberner den deutschen Liedermacher.

Setlist

Da das Konzert im Rudolf-Harbig-Stadion in Dresden am Donnerstag (6. Juni) der Startschuss der „40 Jahre Bochum“-Konzerte sein wird, kann nicht mit Sicherheit gesagt werden, wie die Setlist aussieht. Früheren Setlisten von setlist.fm zufolge könnte der Track „Bochum“ die Show eröffnen, gefolgt von „Männer“. Für das Ende sind laut setlist.fm vier Lieder denkbar. Darunter ebenfalls „Bochum“, „Alkohol“, „Musik nur, wenn sie laut ist“ und „Mambo“. Diese Songs kündigt die Waldbühne in ihrer Programmbeschreibung ebenfalls an. Insgesamt eine etwa 19-Song lange Setlist.

Setlist der vergangenen „Das ist los“-Tour 2023

„Tau“

„Das ist los“

„Bist du da“

„Sekundenglück“

„Kopf hoch, tanzen“

„Steigerlied“

„Bochum“

„Männer“

„Was soll das“

„Vollmond“

„Eine Tonne Blei“

„Der Schlüssel“

„Doppelherz / Iki Gönlüm“

„Musik nur, wenn sie laut ist“

„Oh Oh Oh“

„Herzhaft“

„Der Weg“

„Behutsam“

„Kinder an die Macht“

„Deine Hand“

„Mensch“

„Alkohol“

„Angstfrei“

„Bleibt alles anders“

Wetter

Bei einer Freiluftbühne, wie der Waldbühne, spielt das Wetter selbstverständlich eine Rolle. Am Samstag sowie am Sonntag sieht es laut Prognosen bisher (Stand: 05.06.2024) trocken aus. Am Samstag werden tagsüber Höchstwerte von etwa 23 Grad erwartet. Der Sonntag kommt mit erwarteten Werten von bis zu 19 Grad etwas kühler daher. Abends soll es an beiden Konzerttagen frisch werden. Zwischen 20:00 und 23:00 Uhr soll es am Samstag nur noch um die 17 Grad und am Sonntag zur selben Zeit nur noch 14 Grad haben.