Herbert Grönemeyer in Leipzig | Tickets, Anfahrt, Wetter, Setlist

Vor gut zwei Wochen startete Herbert Grönemeyer seine Live-Tournee 2023 durch Deutschland, Österreich und die Schweiz. Nach bislang zehn Hallenkonzerten in Deutschland und Wien stehen nun seine Stadionauftritte an. Am 3. Juni hält er dafür in der Red Bull Arena in Leipzig. Auf der Tour präsentiert Herbert Grönemeyer neben zahleichen alten Songs auch sein neues Album „Das ist los“. Es ist das 16. Studioalbum des Künstlers und erschien am 24. März 2023.

Insgesamt vier Open-Air-Konzerte spielt Herbert Grönemeyer gemeinsam mit seiner Band in diesem Juni. Los geht es am 2. Juni im Frankfurter Deutsche Bank Park. Nach dem Konzert in Leipzig spielen Grönemeyer und seine Band an zwei Tagen in der Berliner Waldbühne. Beendet wird die Tournee am 6. Juni in der Veltins-Arena in Gelsenkirchen.

Als Support-Acts hat Grönemeyer auf seiner „Das ist los Tour 2023“ die Singer-Songwriter Balbina und Schmyt mit dabei. Letzterer gehört zu den derzeit spannendsten deutschen Künstlern an der Schnittstelle von Pop und Hip-Hop. Die Singer-Songwriterin Balbina war bereits 2015 bei Grönemeyers Tour „Dauernd Jetzt“ am Start. Mit Alben wie „Fragen über Fragen“ oder „Punkt.“ etablierte sich die Berlinerin als eine der starken Stimmen der deutschsprachigen Popszene.

Herbert Grönemeyers Setlist:

1. Tau

2. Das ist los

3. Bist du da

4. Sekundenglück

5. Kopf hoch, tanzen

6. Steigerlied

7. Bochum

8. Männer

9. Was soll das

10. Vollmond

11. Eine Tonne Blei

12. Der Schlüssel

13. Doppelherz / Iki Gönlüm

14. Musik nur, wenn sie laut ist

15. Oh Oh Oh

16. Herzhaft

17. Der Weg

18. Behutsam

19. Deine Hand

20. Mensch

21. Alkohol

22. Angstfrei

23. Bleibt alles anders

24. Turmhoch

25. Flugzeuge im Bauch

26. Zeit, dass sich was dreht

27. Urverlust

28. Halt mich

29. Demo (Letzter Tag)

30. Mein Lebensstrahlen

31. Land unter

32. Mambo

33. Morgen

34. Immerfort

35. Einmal nur in unserem Leben

Herbert Grönemeyer – Leipzig-Tickets:

Wer Herbert Grönemeyer live in Leipzig sehen will, muss sich beeilen. Denn die meisten Tickets bereits ausverkauft.

Tickets für das Herbert-Grönemeyer-Konzert in Leipzig gibt es online bei Eventim ab 89,65 Euro, vor Ort oder unter der folgenden Ticket-Hotline: 0341 / 2341 100.

Programm:

17:00 Uhr: Einlass

19:00 Uhr: Vorband

20:00 Uhr: Konzertbeginn

Anreise:

Aufgrund zahlreicher Straßensperrungen und Baustellen wird davon abgeraten, mit dem Auto anzureisen. Die Anreise mit dem öffentlichen Nahverkehr wird daher empfohlen. Die Eintrittskarte zum Konzert gilt auch als Fahrschein für den öffentlichen Nahverkehr im Stadtgebiet Leipzig. Damit können vier Stunden vor und nach dem Konzert alle Verkehrsmittel (Regionalzüge, S-Bahn, Straßenbahnen, Busse) in der Tarifzone 110 genutzt werden.

Aus allen Teilen der Stadt ist die Red Bull Arena optimal mit dem öffentlichen Nahverkehr zu erreichen. Ergänzend zu dem ohnehin sehr dichten Fahrtenangebot der Leipziger Straßenbahn- und Buslinien verkehrt die Sonder-Straßenbahnlinie 56 zwischen Messegelände <> Hauptbahnhof, Westseite <> Goerdelerring <> Sportforum Süd (Zugang zum Konzert). Zudem wird die Straßenbahnlinie 15 durch zusätzliche Fahrten verstärkt. Zur Abreise verkehren bis in die Nacht hinein die Straßenbahnlinien 1, 3, 4, 7, 15 und 16 mindestens im 15-Minuten-Takt.

Weitere Anreiseinformationen findet man auch auf der Website der Leipziger Verkehrsbetriebe.

Parken:

Im Umfeld des Konzertgeländes stehen nur sehr wenige Parkmöglichkeiten für Fahrzeuge zur Verfügung. Auswärtige Besucher werden daher dringend gebeten, die ausgeschilderten P+R-Plätze der Stadt Leipzig zu nutzen. Von dort aus gelangt man mit den öffentlichen Verkehrsmitteln bis zur Haltestelle „Sportforum Süd“ oder „Marschnerstraße“.

Adresse:

Red Bull Arena

Am Sportforum 3

04105 Leipzig

Deutschland

Wetter:

Das Wetter für Samstag, den 3. Juni, wird das perfekte Konzertwetter. Bei Temperaturen um die 20 Grad Celsius lässt es sich gut im Freien feiern. Auch am Abend fallen die Temperaturen kaum unter die 18-Grad-Marke.

Zwar liegt die Luftfeuchtigkeit an diesem Samstag bei 41 Prozent, jedoch sind keine Regenschauer zu erwarten. Die Windgeschwindigkeit beträgt circa 18 Stundenkilometer. Nachts können die Temperaturen auf 11 Grad fallen. Jacke also nicht vergessen!