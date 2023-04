Vor fünf Jahren hast du erzählt, wie gern du den belgischen Musiker Stromae magst. Man hört auch an der Art, wie du manche deiner Songs elektronisch einrichtest, seinen Einfluss.

Genau, ja. Ich bin ein Riesenfan von Stromae. Ich halte ihn für unheimlich eigen, unheimlich simpel in einer tollen Weise. Ich habe ihn im Konzert gesehen, bin ziemlich scheu hingegangen. Hab dann auch Hallo gesagt, das war ganz schön verklemmt, von uns beiden. Die Designer Bold aus Brüssel, die seine Artworks machen, haben auch für „Tumult“ und nun „Das ist los“ die grafische Gestaltung gemacht. Stromae hat so eine melancholische Heiterkeit, und er hat auch eine klasse Band. Online gab es sehr schöne Videos, die zeigen, wie er seine Songs komponiert, sehr verspielt. Seine eigene Mode macht er auch. Er hat etwas Herzerwärmendes.

Du gehörst zu den wenigen populären Künstlern, die sich noch immer entwickeln. Aber kann man sagen, dass du – kein nostalgischer Mensch – erstmals zurückschaust?

Das bleibt natürlich nicht ganz aus. Wenn man in einem bestimmten Alter ist, hat die Pandemie natürlich Jahre von der Uhr genommen. Bei Corona konnte erst niemand auftreten, und letztes Jahr dann hat jemand unseren Schlagzeuger und mich angesteckt.

Das war der Grund dafür, weshalb die Tournee zum 20. Jubiläum von „Mensch“ im vergangenen Jahr nicht stattfand?

Ja. Wir hätten die Daten gerne nachgeholt, aber es gab keine Crews, es gab kein Equipment, keine Bühnen, weil viele Konzerte aus dem Jahr davor nachgeholt wurden. Wenn man so durch die Zeit geht, dann denkt man natürlich über sein Alter nach – wo man steht im Leben.

Die lange Pause: Ist man in der Lage, in Facetten noch etwas Neues hinzukriegen?

Jeder Künstler ist in seinen Möglichkeiten eigen und auch irgendwo limitiert, aber natürlich denke ich darüber nach, ob ich noch etwas Neues schaffe – oder ob ich mich wiederhole und zurückfalle auf das, was ich kann. Eine Ballade wie „Eine Tonne Blei“ ist natürlich Grönemeyer-Standard, würde ich sagen – sicher kein schlechtes Stück. Einen Song, „Herzhaft“, mag ich wahnsinnig gern, das ist ein Beat von dem Berliner Hainbach, der analoge Beats baut. Da habe ich um den Beat herum geschrieben. So etwas interessiert mich.

Im nächsten Jahr ist das 40. Jubiläum von „Bochum“. Wird es Konzerte geben, bei denen das gesamte Album gespielt wird?

Jetzt stehen wir vor der „Das ist los“-Tour. Aber wir haben überlegt, ob wir zu dem Jubiläum in Bochum auftreten. Grundsätzlich gibt es die Überlegung, dass wir das gesamte Album spielen. Wir mussten vor zwei Jahren eine Weihnachtstournee mit dem Bolschoi-Orchester absagen.

„Bochum“ ist natürlich noch mal ein anderer Schnack als 20 Jahre „Mensch“. Spielen dann dieselben Musiker wie auf dem Album „Bochum“?

Dieselben. Wir sind eine unheimlich gute Live-Band, finde ich, und passen auch menschlich gut zueinander. Wir sind zusammen alt geworden, aber noch nicht völlig verpooft, glaube ich – wir können ein Stadion noch zum Steppen bringen. In fünf Jahren spielen wir dann vielleicht Unplugged-Konzerte.

Es gibt das „Rockpalast“-Konzert von 1984 in der Zeche Bochum bei YouTube zu sehen.

Ach! Nein! Das gibt es?

Kannst du dich an den Auftritt erinnern?

Ich kann mich gut daran erinnern. Ich war gerade zur EMI gekommen, nachdem Intercord mir mehr oder weniger gekündigt hatte. Und es ging darum, „Bochum“ mit Präsentationskonzerten bekannt zu machen. Die Zeche wurde zu meinen Bochumer Zeiten gegründet. Deshalb war es ein irrer Moment, als ich dort spielen konnte. Es war noch vor der Veröffentlichung der „Bochum“-Platte. Ich war stolz wie Oskar. Als ich in Bochum lebte, traf man sich abends in der Zeche. In einer anderen Bochumer Kneipe habe ich abends von neun bis zwölf gespielt, für 500 Mark, oder 400 oder wat.

Waren es deine eigenen Songs?

Nein, ich habe damals fast nie eigene Songs gespielt. Das waren Sachen von Elton John, Randy Newman, Dylan. Ich klimperte immer in den Kneipen im Ruhrgebiet rum, seit ich fünfzehn war. Mit vierzehn hatte ich die erste eigene Band, wir spielten Cream und Ten Years After. Eine spätere Band spielte Frank Zappa und Hendrix nach. Ich hab alles von den Doors gespielt. Als ich einmal mit Jakob Hansonis, dem Gitarristen, an der Kölner Sporthalle vorbeifuhr, sagte ich: „Einmal werden wir in der Sporthalle spielen.“ Er, auf Kölsch: „Ja, is klar, is klar.“ Und die Zeche war auch so ein Ziel.

Ist „Bochum“ der perfekte erste Song eines Konzerts?

„Bochum“ war lange der beste Auftaktsong. Bei der letzten Tour mit „Tumult“ fingen wir an mit „Sekundenglück“, dieses leichte Geklicker, und es hat mich umgehauen, dass die Leute sofort leise mitsangen. Das hatte ich nicht erwartet. Aber diese beiden Stücke streiten sich um den besten Auftaktsong.

Das ganze, ausführliche Interview von Arne Willander mit Herbert Grönemeyer lesen Sie in der April-Ausgabe des ROLLING STONE