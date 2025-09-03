Herbert Grönemeyer live in Dortmund: Fotos, Setlist, Videos
Herbert Grönemeyer war am 2. September live in Dortmund zu sehen – Setlist, Fotos und Videos gibt es hier.
Herbert Grönemeyer hat in einer ausverkauften Westfalenhalle in Dortmund den Auftakt seiner ebenso ausverkauften Akustik-Konzertreihe geliefert. In mehr als zweieinhalb Stunden begeisterte er textsichere Fans mit einem Repertoire aus seinem neuen Unplugged-Arrangement.
Unplugged und akustisch
Inmitten von 15.000 Konzertbesuchern stand Grönemeyer mit seiner Band, Orchestermusikern und Mitgliedern des Rundfunkchors Berlin auf der Bühne. Im Rahmen seiner „Mittendrin – Akustisch“-Tour folgen noch sechs weitere Konzerte in der Dortmunder Westfalenhalle und im Berliner Velodrom.
Konzertreihe bereits ausverkauft
Alle sechs Konzerte mit insgesamt etwa 90.000 Tickets sind im offiziellen Vorverkauf bereits ausverkauft. Am 17. Oktober folgt dann die Veröffentlichung seines Unplugged-Albums „Von allem anders“. Vor dreißig Jahren war seine erste derartige Platte als Teil der MTV-Unplugged-Reihe erschienen.
Grönemeyer ist in Dortmunds Nachbarstadt Bochum aufgewachsen und durfte anlässlich des 100. Geburtstags der traditionsreichen Spielstätte in der Westfalenhalle auftreten. „Für mich war die Dortmunder Westfalenhalle immer der Madison Square des Ruhrgebiets“, zitiert ihn „t-online“.
Video der Show
Weitere Konzerte der „Mittendrin – Akustisch“-Tour
- 4.9.25 – Dortmund, Westfalenhalle
- 5.9.25 – Dortmund, Westfalenhalle
- 7.9.25 – Dortmund, Westfalenhalle
- 8.9.25 – Dortmund, Westfalenhalle
- 11.9.25 – Berlin, Velodrom
- 12.9.25 – Berlin, Velodrom
Herbert Grönemeyer live in Dortmund: Das war die Setlist
- Unfassbarer Grund (a cappella with choir)
- Das ist los
- Sekundenglück
- Flieg (live debut)
- Steigerlied ([traditional] cover)
- Bochum
- Deine Hand
- Doppelherz / Iki Gönlüm
- Glück
- Herzhaft
- Dort und hier
- Flugzeuge im Buch
- Der Weg
- Fall der Fälle
- Turmhoch
- Demo (Letzter Tag)
- Alkohol
- Mensch
- Mein Lebensstrahlen
- Zeit, dass sich was dreht
Encore
- Männer
- Fang mich an
- Unterwegs
- Die Härte
- Vollmond
Encore 2
- Kopf hoch, Tanzen
- Mambo
- Flugzeuge im Bauch
- Warum
- Morgen
Encore 3
- Neuer Tag
- Halt mich
- Immerfort