Herbert Grönemeyer live in Dortmund: Fotos, Setlist, Videos

Herbert Grönemeyer hat in einer ausverkauften Westfalenhalle in Dortmund den Auftakt seiner ebenso ausverkauften Akustik-Konzertreihe geliefert. In mehr als zweieinhalb Stunden begeisterte er textsichere Fans mit einem Repertoire aus seinem neuen Unplugged-Arrangement.

Unplugged und akustisch

Inmitten von 15.000 Konzertbesuchern stand Grönemeyer mit seiner Band, Orchestermusikern und Mitgliedern des Rundfunkchors Berlin auf der Bühne. Im Rahmen seiner „Mittendrin – Akustisch“-Tour folgen noch sechs weitere Konzerte in der Dortmunder Westfalenhalle und im Berliner Velodrom.

Konzertreihe bereits ausverkauft

Alle sechs Konzerte mit insgesamt etwa 90.000 Tickets sind im offiziellen Vorverkauf bereits ausverkauft. Am 17. Oktober folgt dann die Veröffentlichung seines Unplugged-Albums „Von allem anders“. Vor dreißig Jahren war seine erste derartige Platte als Teil der MTV-Unplugged-Reihe erschienen.

Grönemeyer ist in Dortmunds Nachbarstadt Bochum aufgewachsen und durfte anlässlich des 100. Geburtstags der traditionsreichen Spielstätte in der Westfalenhalle auftreten. „Für mich war die Dortmunder Westfalenhalle immer der Madison Square des Ruhrgebiets“, zitiert ihn „t-online“.

Video der Show

Weitere Konzerte der „Mittendrin – Akustisch“-Tour

4.9.25 – Dortmund, Westfalenhalle

5.9.25 – Dortmund, Westfalenhalle

7.9.25 – Dortmund, Westfalenhalle

8.9.25 – Dortmund, Westfalenhalle

11.9.25 – Berlin, Velodrom

12.9.25 – Berlin, Velodrom

Herbert Grönemeyer live in Dortmund: Das war die Setlist

Unfassbarer Grund (a cappella with choir) Das ist los Sekundenglück Flieg (live debut) Steigerlied ([traditional] cover) Bochum Deine Hand Doppelherz / Iki Gönlüm Glück Herzhaft Dort und hier Flugzeuge im Buch Der Weg Fall der Fälle Turmhoch Demo (Letzter Tag) Alkohol Mensch Mein Lebensstrahlen Zeit, dass sich was dreht

Encore

Männer Fang mich an Unterwegs Die Härte Vollmond

Encore 2

Kopf hoch, Tanzen Mambo Flugzeuge im Bauch Warum Morgen

Encore 3