Herbert Grönemeyer live in Dortmund: Fotos, Setlist, Videos

Herbert Grönemeyer war am 2. September live in Dortmund zu sehen – Setlist, Fotos und Videos gibt es hier.

von 
Herbert Grönemeyer

Herbert Grönemeyer, hier im Dresdner Rudolf-Harbig-Stadion  |  Herbert Grönemeyer hat eine ausverkaufte Akustik-Tour in Deutschland begonnen. Foto: picture alliance/dpa. Robert Michael. All rights reserved.

Herbert Grönemeyer hat in einer ausverkauften Westfalenhalle in Dortmund den Auftakt seiner ebenso ausverkauften Akustik-Konzertreihe geliefert. In mehr als zweieinhalb Stunden begeisterte er textsichere Fans mit einem Repertoire aus seinem neuen Unplugged-Arrangement.

Unplugged und akustisch

Inmitten von 15.000 Konzertbesuchern stand Grönemeyer mit seiner Band, Orchestermusikern und Mitgliedern des Rundfunkchors Berlin auf der Bühne. Im Rahmen seiner „Mittendrin – Akustisch“-Tour folgen noch sechs weitere Konzerte in der Dortmunder Westfalenhalle und im Berliner Velodrom.

Konzertreihe bereits ausverkauft

Alle sechs Konzerte mit insgesamt etwa 90.000 Tickets sind im offiziellen Vorverkauf bereits ausverkauft. Am 17. Oktober folgt dann die Veröffentlichung seines Unplugged-Albums „Von allem anders“. Vor dreißig Jahren war seine erste derartige Platte als Teil der MTV-Unplugged-Reihe erschienen.

Grönemeyer ist in Dortmunds Nachbarstadt Bochum aufgewachsen und durfte anlässlich des 100. Geburtstags der traditionsreichen Spielstätte in der Westfalenhalle auftreten. „Für mich war die Dortmunder Westfalenhalle immer der Madison Square des Ruhrgebiets“, zitiert ihn „t-online“.

Video der Show

Weitere Konzerte der „Mittendrin – Akustisch“-Tour

  • 4.9.25 – Dortmund, Westfalenhalle
  • 5.9.25 – Dortmund, Westfalenhalle
  • 7.9.25 – Dortmund, Westfalenhalle
  • 8.9.25 – Dortmund, Westfalenhalle
  • 11.9.25 – Berlin, Velodrom
  • 12.9.25 – Berlin, Velodrom
Unplugged 2 • Von allem anders (Ltd. Deluxe Edition)
Herbert Grönemeyer live in Dortmund: Das war die Setlist

  1. Unfassbarer Grund (a cappella with choir)
  2. Das ist los
  3. Sekundenglück
  4. Flieg (live debut)
  5. Steigerlied ([traditional] cover)
  6. Bochum
  7. Deine Hand
  8. Doppelherz / Iki Gönlüm
  9. Glück
  10. Herzhaft
  11. Dort und hier
  12. Flugzeuge im Buch
  13. Der Weg
  14. Fall der Fälle
  15. Turmhoch
  16. Demo (Letzter Tag)
  17. Alkohol
  18. Mensch
  19. Mein Lebensstrahlen
  20. Zeit, dass sich was dreht

Encore

  1. Männer
  2. Fang mich an
  3. Unterwegs
  4. Die Härte
  5. Vollmond

Encore 2

  1. Kopf hoch, Tanzen
  2. Mambo
  3. Flugzeuge im Bauch
  4. Warum
  5. Morgen

Encore 3

  1. Neuer Tag
  2. Halt mich
  3. Immerfort
