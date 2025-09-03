Radiohead: Was auf Konzerte 2025 hindeutet

Seit einiger kursieren merkwürdige Flyer quer durch Europa. Sie zeigen jeweils ähnlich gestaltete graphische Komposition aus Pfeilen und Dreiecken, die sich nach oben hin zu einer Art Rakete vereinigen. In einer anderen Sichtweise lässt sich auch eine Straße in die Unendlichkeit erkennen. Eine Optik, die es für den Kenner in sich hat.

Einer dieser Zettel, die via Social Media präsentiert werden, kündigt nämlich vier Konzerte der britischen Band Radiohead im Dezember 2025 in Berlin an. In einer Halle namens „02 Arena“. Doch ooops; diese heißt schon länger gar nicht mehr so. Das gesamte Areal am Ostbahnhof wird nunmehr vom Taxidienst Uber gesponsert. Ein Fake?

Der Berlin-Wisch gehört zu einer Underground-mäßigen Kampagne, in der ebenjene Radiohead ihre ersten Konzerte seit sieben Jahren in Europa ankündigen. Wie britische Medien, darunter der „NME“ berichten, hat die Band Anfang dieses Jahres 25 unter dem Namen „RHEUK25“ ein mysteriöses Unternehmen ins Leben gerufen.

Radiohead-Comeback und geheime Flyer

Wir erinnern uns: Der letzte Live-Auftritt des Quintetts datiert am 1. August 2018 im Wells Fargo Center in Philadelphia. Es war das rauschende Finale ihrer „A Moon Shaped Pool”-Tour.

Die oben erwähnten „Geister-Flyer“ zeigen Termine in London, Kopenhagen und Madrid. Die Londoner Termine sind ab dem 21. November in der dortigen O2 Arena angegeben, die als ehemaliger „Millennium Dome“ auch weiterhin vom Telefonkonzern gesponsert wird.

Radiohead gründeten eine „Limited Liability Partnership“ (LLP), zu vergleichen mit der deutschen Kommanditgesellschaft. Sie trägt den Kürzelnamen „RHEUK25“. Fans wissen, dass sie dieses „Konzept“ bereits einige Male vor Ankündigung eines Albums, einer Tournee oder einer Wiederveröffentlichung genutzt haben.

RHEUK25 und strategische Hinweise

Mit dieser geschäftlichen Konstruktion können die fünf Mitglieder unabhängig von Live-Konzernen oder Majorlabels agieren. Thom Yorke, Jonny Greenwood, Colin Greenwood, Ed O’Brien und Philip Selway sind als gleichberechtigte Teilhaber im Handelsregister eingetragen

Als erste Aktion nach der Registrierung ihrer LLP versteigerte die Band vier Tickets für ein „Radiohead-Konzert Ihrer Wahl” bei einer von der örtlichen Palisades High School organisierten Auktion zugunsten der Brandopfer der Feuerkatastrophe in Los Angeles. Vermutlich eine Art Warm-Up-Show für die größeren Events.

Noch im letzten Jahren wurde Sänger Tom Yorke mit Aussagen zitiert, ihm sei es wumpe, ob seine weltweiten Fans eine Rückkehr von Radiohead herbei wünschen. Auf die Frage eines australischen Radiosenders nach der Zukunft der Band antwortete er: „Ich weiß nichts davon und es ist mir wirklich scheißegal.“

Yorkes Haltung und neues Live-Album

Und weiter: „Nichts für ungut, und danke der Nachfrage . Doch wir haben uns das Recht, das zu tun, was für uns Sinn macht. Ohne uns erklären zu müssen oder jemand anderem Rechenschaft darüber abzulegen, was wir ihrer Meinung nach tun sollten.“

Im August hatten die cleveren Geheimnis-Krämer ein neues Live-Album mit dem Titel „Hail to the Thief – Live Recordings 2003-2009“ angekündigt. Diese Werk ist bereits digital erhältlich. Eine Sonderpressung in Vinyl kommt Ende Oktober und umfasst Live-Aufnahmen, die zwischen 2003 und 2009 in verschiedenen Orten eingespielt wurden.

Dieses Live-Paket erscheint just zu einem Zeitpunkt, an dem Chefideologe Yorke seine hochgelobte Bühnenproduktion „Hamlet Hail to the Thief” vom Stapel gelassen hat. Eine Adaption von Shakespeares „Hamlet”, unterlegt mit einer dem Sujet entsprechenden Partitur aus überarbeiteten Songs des Radiohead-Albums von 2003.

Ausblick auf 2025

Aus den hohen Hallen der Klassiker geht es für die gesamte Band nun offenbar „zurück auf die Straße“, um mit dem jungen Marius Müller-Westernhagen zu reden.