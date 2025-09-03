Jack Osbourne zu Roger Waters: „Ozzy hielt dich für ein A****loch“

Benny Andersson im Interview: Alle Infos zu „Piano“, der ABBA-Hologramm-Tour und „Mamma Mia 2“

Mit den Osbournes legt man sich besser nicht an. Am Dienstag fand Jack Osbourne deutliche Worte für Roger Waters, nachdem der Pink-Floyd-Mitgründer in der Presse sagte, er habe „nie“ etwas für Black Sabbath übriggehabt und „einen Scheiß auf Ozzy Osbourne gegeben“.

Jack Osbourne kontert scharf

„Hey Roger Waters, fuck you“, schrieb Jack auf Instagram. „Wie erbärmlich und weltfremd Sie geworden sind. Die einzige Art, wie Sie heutzutage Aufmerksamkeit bekommen, ist, wenn Sie in der Presse Bullshit von sich geben.“

„Mein Vater hat immer gedacht, Sie seien ein Wichser“, fügte er hinzu und nutzte den Hashtag #fuckrogerwaters. „Danke, dass Sie ihm recht gegeben haben.“

In einem aktuellen Interview mit „The Independent Ink“ fand Waters deutliche Worte über Osbourne und auch über die Musik von Black Sabbath. „Ozzy Osbourne, der gerade gestorben ist, Gott hab ihn selig, in welchem Zustand er auch immer sein ganzes Leben war“, sagte er. „Wir werden es nie erfahren. Die Musik, keine Ahnung. Ich habe einen Scheiß draufgegeben.“

Waters ergänzte: „Black Sabbath interessiert mich nicht, hat es nie getan. Kein Interesse daran, Hühnern die Köpfe abzubeißen oder was auch immer die machen. Mir egal, verstehen Sie.“ (Zur Klarstellung: Der Fledermaus-Vorfall ereignete sich während Ozzys Solokarriere, nicht bei Black Sabbath.)

Ozzy Osbourne: Tod einer Rock-Legende

Ozzy Osbourne starb am 22. Juli im Alter von 76 Jahren an einem Herzinfarkt „außerhalb des Krankenhauses“. Er litt an koronarer Herzkrankheit und Parkinson. Die Sterbeurkunde, eingereicht von seiner Tochter Aimee Osbourne in London, führte als Beruf „Songwriter, Performer und Rocklegende“ auf.

Zu Lebzeiten sprach Osbourne oft lobend über Pink Floyd und nannte „Money“ 2004 in einem ROLLING-STONE-Interview einen seiner Lieblings-Rocksongs. Waters hingegen schien stets ein Sabbath-Verächter gewesen zu sein und gab laut „Far Out Magazine“ 1970 eine harsche Kritik zu deren Debütsong „Evil Woman“ ab.

„Nun, nun, nun… ich bin sprachlos – na ja, fast…“, sagte Waters damals. „Man denkt, es geht gleich los. Das denkt man die erste Minute, aber dann, wenn man wirklich aufmerksam ist, merkt man, dass es nicht losgeht, und das war’s auch schon.“