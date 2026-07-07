The Haunted Youth auf „Boys Cry Too“-Tour 2026/2027

Hinter The Haunted Youth steht Joachim Liebens. Aus einem Soloprojekt mit mal geschmeidigen, mal gehässigen Shoegaze-Sounds entwickelte sich inzwischen aber eine Band, die in ihrem Heimatland Belgien eine echte (Live-)Sensation ist und nun auch den Rest der Welt mit finster brütenden Gitarrenklängen erobern will.

Bereits mit der ersten Single „Teen Rebel“ (2021) gelang ein Indie-Hit, das hochemotionale Debütalbum „Dawn of the Freak“ pendelte irgendwo zwischen MGMT und Slowdive und stellte bereits typische Teenager-Ängste ins Dreampop-Schaufenster.

Der Nachfolger „Boys Cry Too“, der 2026 erschien, geht nun noch eine ganze Nummer weiter. Liebens nennt die mächtigen Songs der neuen Platte einen „80er-Jahre-Coming-of-Age-Punkrockfilm“. Mit offensichtlicher Verbeugung vor The Cure, aber auch mit einer neuen musikalischen Dringlichkeit und Härte bohren sich Lieder wie „In My Head“ und „Murder Me“ in die erbarmungslose Gedankenwelt eines von Liebeskummer in die Wut und Verzweiflung getriebenen Teenagers.

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Auf der Bühne entwickeln vor allem die neuen Stücke einen pulsierenden Drive, auch weil hier manchmal in einem Atemzug Goth-Rock auf Elektropop trifft und die Belgier voll und ganz auf Atmosphäre setzen. Auftritte beim Sziget, Pukkelpop oder dem Reeperbahn Festival hinterließen ebenso Eindruck wie die Deutschland-Konzerte der „Boys Cry Too“-Tour. Im November sind The Haunted Youth zu Gast beim ROLLING STONE Beach, anschließend gibt es ein exklusives Clubkonzert in München. Im März 2027 spielt die Band dann drei Zusatzkonzerte in Berlin, Hamburg und Köln. Tickets für den Gig in München sind bereits erhältlich, der Vorverkauf für die Frühlingstermine folgt.

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The Haunted Youth live 2026/2027 – Termine