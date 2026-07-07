Pet Shop Boys live in Berlin: Tickets, Einlass, Wetter & Anfahrt

Die Pet Shop Boys kommen mit ihrer Dreamworld-Tour erneut nach Deutschland und spielen ihre bekanntesten und erfolgreichsten Songs zunächst in Berlin auf der Waldbühne, bevor es einen weiteren Open-Air-Gig in Mönchengladbach gibt. Alle wichtigen Informationen über den Hauptstadt-Gig des Duos am 11. Juli gibt es hier.

Tickets

Es gibt noch problemlos Tickets für das PSB-Konzert vor der imposanten Kulisse im Grünen der Waldbühne. Verfügbar sind aber nur noch Karten im hinteren Teil der Location (99, 65 Euro, Kategorie 6) oder mit leichter Sichtbehinderung ganz vorne in der Nähe der Bühne (76,65 Euro, Kategorie 9).

Einlass und Konzert-Start

Einlass für das Konzert der Pet Shop Boys in der Waldbühne ist um 17.30 Uhr. Der Konzertbeginn ist für 19.30 Uhr (siehe Website der Waldbühne) angesetzt. Derzeit kursiert auch die Uhrzeit 20 Uhr im Netz. Fans sollten also lieber ein paar Minuten früher vor Ort sein. Zuletzt begann Nick Cave vor Ort überpünktlich bereits um 19:25 Uhr – und viele Besucher:innen warteten noch vor den Toren.

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Support

Eingeheizt wird nicht von einer Vorband, sondern standesgemäß für Tennant/Lowe von einem DJ! Der Kölner DJ und Produzent Michael Mayer, Mitgründer des Elektronik-Labels Kompakt, wird den Abend eröffnen.

Setlist

Die Setlist der Dreamworld-Tour variiert nur leicht, enthält dafür mehr als 20 der beliebtesten Songs der Pet Shop Boys. Diese Stücke spielte das Duo beim letzten Konzert in Lytham St Annes, England.

Suburbia Can You Forgive Her? Opportunities (Let’s Make Lots of Money) Where the Streets Have No Name (I Can’t Take My Eyes Off You) Rent I Don’t Know What You Want but I Can’t Give It Any More So Hard Left to My Own Devices Single-Bilingual Se a vida é (That’s the Way Life Is) Domino Dancing Dancing Star New York City Boy The Pop Kids A New Bohemia Jealousy Love Comes Quickly Paninaro You Were Always on My Mind Dreamland Heart What Have I Done to Deserve This? It’s Alright Vocal Go West It’s a Sin West End Girls Being Boring

Sicherheit

Wie bei allen Live-Gigs gelten strenge Bestimmungen, was die Mitnahme bestimmter Gegenstände angeht. Erlaubt ist nur eine Tasche im DIN-A4-Format. Für den kleinen Durst darf eine 0,5l-PET-Flache (Oder Tetra-Pak) mitgenommen werden.

Die Sicherheitshinweise des Veranstalters:

Aus Sicherheitsgründen sowie für das Beschleunigen der Einlasskontrollen dürfen folgende Gegenstände auf die Waldbühne Berlin mitgenommen werden:

Tasche oder Rucksack unter DIN A4 (21,0 cm x 29,7 cm)

ein alkoholfreies Getränk pro Person bis 0,5-Liter-Gefäßgröße im Tetra Pak oder Plastikflasche (PET)

Sitzkissen und Decke

Folgende Gegenstände dürfen nicht auf die Waldbühne Berlin mitgenommen werden:

Tasche und Rucksack über DIN A4 (21,0 cm x 29,7 cm)

Sperrige Gegenstände jeglicher Art: Koffer, Körbe, Helme, Kinderwagen, Stockschirme, Selfie-Sticks, Opern- &

Ferngläser etc.

Speisen und Snacks

Technische Geräte: Notebooks, Tablets, Video-, Foto und Tonaufzeichnungsgeräten, Ausnahme: Mobiltelefone

Das Mitführen von notwendigen medizinischen Geräten und Arzneimitteln ist erlaubt. In diesem Falle bitten wir unsere Besucher den Rollstuhlfahrer-Eingang (rechts vom Haupteingang) zu nutzen und einen entsprechenden Nachweis vorzuzeigen.

Wetter

Für das Konzert am Samstag wird freundliches Sommerwetter mit Temperaturen von bis zu 30 Grad tagsüber und 28 Grad am Abend zu Beginn des Konzerts vorhergesagt. Es ist kaum bewölkt und zum Abschluss des Gigs gegen 22.30 Uhr sinkt die Temperatur nur leicht auf 24 Grad.

Adresse und Anfahrt

Waldbühne Berlin, Glockenturmstraße 1, 14053 Berlin

Besser ist es, mit öffentlichen Verkehrsmitteln anzureisen. Mit der S3 oder S9 bis S-Bahnhof Pichelsberg (ca. 10 Minuten Fußweg) oder bis Olympiastadion (ca. 15 Minuten). Mit der U2 bis U-Bahnhof Olympiastadion (ca. 20 Minuten Fußweg).

Wer dennoch mit dem Auto kommen möchte, fährt über die A100, Ausfahrt Kaiserdamm Süd, weiter über Heerstraße und Passenheimer Straße zum Parkplatz P07. Der öffentliche Parkraum rund um die Waldbühne ist allerdings begrenzt.

Übrigens: Wer nicht nur die Greatest Hits der Pet Shop Boys hört, bekommt mit zwei Spezialkonzerten der Musiker in Berlin ein ganz besonderes Musik-Menü geliefert.