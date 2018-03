Herbert Grönemeyer: Zusatzkonzert in Köln angekündigt

Herbert Gönemeyer setzt im kommenden Jahr seine „Dauernd Jetzt“-Tour fort. Das erste findet am 5. März 2019 in der Sparkassen- Arena-Kiel statt.

Weiterlesen Herbert Grönemeyer live 2019: Das sind die Ticket-Preise Ab Frühjahr 2019 kommt Herbert Grönemeyer auf große Arena-Tour. Dies sind die Ticket-Preise für die 13 Konzerte Seit dem 17. März gibt es offiziell Tickets für die Gigs von Grönemeyer. Bereits ausverkauft sind schon die Auftritte in Halle/Westfalen (10. März) und Dortmund (27. März). Neu hinzu kommt dafür ein Zusatzkonzert in der Kölner LANXESS arena am 14. März. Es ist das zweite in der Domstadt.

Insgesamt gibt Herbert Grönemeyer nun 12 Konzerte in Deutschland, eines in Österreich und eines in der Schweiz.

Herbert Grönemeyer – Arena-Tour 2019