Herbie Flowers ist tot: Er kreierte die legendäre Bassline von „Walk on the Wild Side“

Herbie Flowers, der Bassist, der an Songs wie Lou Reeds „Walk on the Wild Side“ und David Bowies „Space Oddity“ mitwirkte, ist im Alter von 86 Jahren gestorben.

Der Tod von Flowers am 5. September wurde von den Familienangehörigen des Bassisten in den sozialen Medien bestätigt (via „The Guardian“); eine Todesursache wurde nicht genannt. „Während wir ihn als Onkel Herbie kannten und liebten, haben seine musikalischen Beiträge wahrscheinlich auch euer Leben berührt“, schrieb der Ehemann von Flowers‘ Nichte. „Er hat bei vielen Songs aus dem goldenen Zeitalter des Rock Bass gespielt.“

An dieser Stelle findest du Inhalte aus Youtube Um mit Inhalten aus Sozialen Netzwerken zu interagieren oder diese darzustellen, brauchen wir deine Zustimmung. Soziale Netzwerke aktivieren

Neben seinen Engagements bei den Rockbands T. Rex und Blue Mink war Flowers ein langjähriger Session-Musiker, der in den Siebziger- und Achtziger-Jahren auf Hunderten von Alben mitwirkte. Flowers‘ Bass ist auf Songs von drei verschiedenen Solo-Beatles zu hören (George Harrisons „Somewhere in England“, Paul McCartneys „Give My Regards to Broad Street“ und Ringo Starrs „Stop and Smell the Roses“), auf Elton Johns „Madman Across the Water“, Harry Nilssons „Nilsson Schmilsson“ (einschließlich der epischen verstimmten Basslinie zu „Jump Into the Fire“) sowie auf Alben von Bryan Ferry, Melanie, Cat Stevens und Dutzenden anderen.

Flowers spielte auf „Space Oddity“ und „Diamond Dogs“

Am bekanntesten ist Flowers jedoch für seine Arbeit an zwei Erfolgssingles: David Bowies „Space Oddity“ und Lou Reeds „Walk on the Wild Side“, wobei letztere mit Flowers‘ schwungvoller, oft gesampelter Basslinie aufwartet, die später die Grundlage für Songs von a Tribe Called Quest („Can I Kick It?“), Haim („Summer Girl“) und Marky Mark and the Funky Bunch bildete.

Flowers spielte auch den Bass auf Bowies „Diamond Dogs“, wo er den Hit „Rebel Rebel“ beisteuerte. „Seine Arbeit mit Bowie und anderen Künstlern über die Jahre ist zu lang, um sie hier aufzuzählen“, schrieb Bowie am Samstag auf seinen offiziellen Social-Media-Accounts. „Abgesehen von seiner unglaublichen Musikalität über viele Jahrzehnte war er eine wunderbare Seele und ein sehr lustiger Mann. Er wird schmerzlich vermisst werden.“