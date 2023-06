Hier sammelt Erwin Bach die Trauerkränze für Tina Turner ein

Am Mittwoch (24. Mai) verstarb Tina Turner im Alter von 83 Jahren. Rund eine Woche danach ist ihr Witwer Erwin Bach nunn an die Öffentlichkeit getreten, vielleicht zum ersten Mal seit dem Tod der „Queen of Rock and Roll“. Der 67-Jährige sprach nicht, aber er ging vor die Tore der gemeinsamen Villa am Zürichsee in der Schweiz.

Ob die Fotografen Bach in Ruhe gelassen haben, ist nicht bekannt, jedenfalls schritt er, dunkel gekleidet und mit Sonnenbrille, zur Einfahrt des Anwesens in Küsnacht – dort, Turner-Fans Trauerkränze, Blumen und Briefe, aber auch buddhistische Schals (Tina Turner war Buddhistin) niedergelegt haben, um der Sängerin zu gedenken.

Der heute 67-Jährige Bach kannte Turner rund 40 Jahre, eine Beziehung mit anschließender Ehe führten die Musikerin und der Manager 30 Jahre lang. Bach spendete Turner, über den sie sagte „Er ist mein Ritter, mein Prinz und mein König“, sogar eine Niere.

Auf den Fotos ist zu sehen, wie Bach Blumensträuße einsammelt und Gebetskarten liest. Die Beerdigung soll, so viel ist bekannt, im kleinsten Kreis stattfinden. Die Fotos von Erwin Bach gibt es hier.