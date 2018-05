Brian Johnson hat's noch drauf, auch wenn AC/DC anscheinend planen, nicht nur mit Axl Rose auf Tour zu gehen, sondern mit ihm auch neue Musik einzuspielen. Jedenfalls stieg der 70-Jährige, der seine Band wegen Gehörprobleme 2016 verlassen musste, nun wieder zu Freunden auf die Bühne. „Metal Hammer“ entdeckte diesen Mitschnitt, bei dem Johnson mit Mick Fleetwood (Fleetwood Mac) in dessen Lokal „Fleetwood’s On Front St.“ in Lāhainā an der Nordwestküste der Insel Maui in Hawaii auftrat. Gemeinsam boten sie „(Get Your Kicks On) Route 66“ dar: https://youtu.be/dCM4EspPBp4 https://www.rollingstone.de/brian-johnson-ueber-acdc-so-wie-ich-das-sehe-hatte-ich-einen-tollen-lauf-1447209/