„Hotties for Harris!“: Megan Thee Stallion twerkt für Kamala-Harris-Wahlsupport

Megan Thee Stallion trat in Atlanta, im US-Bundesstaat Georgia, auf, um dort Vizepräsidentin Kamala Harris bei ihrer ersten Wahlkampfveranstaltung zu bekräftigen. Die Rapperin präsentierte zu diesem Anlass familienfreundliche Versionen ihrer Hits, ließ sich das Twerken allerdings nicht nehmen.

„Wenn ihr euren Körper liebt, wisst ihr, wen ihr wählen müsst!“

Was genau geschah: Die dreifache Grammy-Gewinnerin betrat die Bühne im Georgia State Convocation Center und wurde vom Jubel der Menge begrüßt. Ihre Performance begann ihrerseits mit dem Ausruf: „Hotties for Harris!“

Bei dieser Veranstaltung war es ihr Ziel, die Wähler:innen zu mobilisieren und die Unterstützung für Harris, die die Kandidatin der Demokraten für das Präsidentenamt der USA ist, zu stärken. Megan Thee Stallion und ihre Tänzerinnen lieferten dafür eine ordentliche Show mitsamt Twerk-Einsatz ab, die mit einer Version von „Girls in the Hood“ startete. Mit dem Hit „Mamushi“ heizte sie der Crowd weiter ein, bevor sie mit „Body“ fortfuhr und ihre Botschaft direkt an die Zuschauerinnen richtete: „Wenn ihr euren Körper liebt und das so bleiben soll, wisst ihr, wen ihr wählen müsst!“

Megan Thee Stallion performs at Kamala Harris’ rally in Atlanta: pic.twitter.com/WOTb5LA3LO — philip lewis (@Phil_Lewis_) July 30, 2024

Während sie ihren Track „Savage“ performte, betonte sie außerdem, dass „Real Savages“ wählen gehen würden. Und weiter: „Ich bin so glücklich, hier in Atlanta zu sein! Wir schreiben gerade Geschichte mit der ersten weiblichen Präsidentin, der ersten Schwarzen Präsidentin!“, blickte sie schon mal in die Zukunft und tanzte dazu weiter.

Plus: Megan Thee Stallion ist keine Unbekannte, wenn es um soziales Engagement geht. Bereits 2021 wurde sie von der inzwischen verstorbenen Kongressabgeordneten Sheila Jackson Lee mit dem Humanitarian Award ausgezeichnet. Nachdem die Grundsatzentscheidung „Roe gegen Wade“ zum Abtreibungsrecht 2022 gekippt wurde, kritisierte sie zudem diese Entscheidung lautstark bei ihrem Auftritt auf dem Glastonbury Festival und forderte das Publikum auf, für seine Rechte einzustehen.

An dieser Stelle findest du Inhalte aus Instagram Um mit Inhalten aus Sozialen Netzwerken zu interagieren oder diese darzustellen, brauchen wir deine Zustimmung. Soziale Netzwerke aktivieren

Quavo unterstützt Harris mit Appell gegen Waffengewalt

Auch Migos-Rapper Quavo unterstützte Harris bei der Veranstaltung in Atlanta. Er hob besonders ihre Bemühungen im Kampf gegen Waffengewalt hervor – ein Thema, das ihm nach dem Verlust seines Neffen und Bandkollegen Takeoff wohl besonders am Herzen liegt. „Es ist schwer, die Probleme der Waffengewalt zu verstehen, wenn man nicht im Zentrum davon steht. Aber was ich bei der Zusammenarbeit mit Vizepräsidentin Harris gelernt habe, ist, dass sie immer Stellung bezieht“, so Quavo.

Nach den Auftritten trat Kamala Harris selbst ans Podium und sprach über ihre Vision und Ziele für das Land. Sie forderte die Anwesenden auf, sich aktiv am politischen Prozess zu beteiligen und betonte die Bedeutung von Einheit und Engagement.

„Georgia, ich frage euch: Seid ihr bereit, euch an die Arbeit zu machen? Glauben wir an die Freiheit? Glauben wir an Chancen? Glauben wir an das Versprechen von Amerika? Und sind wir bereit, dafür zu kämpfen? Denn wenn wir kämpfen, dann gewinnen wir“, sagte Harris abschließend.

Viele Stars befürworten Harris‘ Präsidentschaftskandidatur

Die Unterstützung für Harris ist breit gefächert und kommt von zahlreichen prominenten Persönlichkeiten. George Clooney äußerte sich gegenüber „CNN“ positiv über Harris und lobte Präsident Joe Biden dafür, dass er seiner Meinung nach die Demokratie gerettet habe. Hollywood-Ikone Barbra Streisand sprach ebenfalls ihre Unterstützung aus und hob die Errungenschaften von Biden und Harris hervor.

Schauspielerin Jamie Lee Curtis und Ariana Grande sind weitere prominente Unterstützerinnen, die Harris öffentlich befürworten. Sängerin Lizzo verteidigte Harris gegen Kritiker:innen, die ihre Leistungen als Vizepräsidentin infrage stellten. Sie betonte, dass die Rolle eines Vizepräsidenten oft im Hintergrund stattfinde, und zog Vergleiche zu Bidens Amtszeit als Vizepräsident.

An dieser Stelle findest du Inhalte aus Instagram Um mit Inhalten aus Sozialen Netzwerken zu interagieren oder diese darzustellen, brauchen wir deine Zustimmung. Soziale Netzwerke aktivieren

Für Harris‘ erstes Wahlkampfvideo erlaubte Beyoncé der Vizepräsidenten außerdem, ihren Song „Freedom“ zu nutzen. Der Song begleitet Harris‘ Botschaften zu Themen wie Waffengewalt, Gesundheitsfürsorge und Abtreibung. Im Werbe-Video hört man Harris sagen: „Wir wählen die Freiheit“, während Beyoncés Refrain erklingt: „Freedom! Freedom! I can’t move / Freedom, cut me loose! Yeah!“