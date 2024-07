Am Sonntag (21. Juli) verkündete Joe Biden auf seinen Social-Media-Kanälen, nicht länger als Präsidentschaftskandidat der Demokraten anzutreten. Der US-Präsident würde sich weiterhin auf seine Aufgaben bis zum Ende seiner Amtszeit im Januar 2025 konzentrieren, eine zweite Amtszeit aber steht nicht mehr zur Debatte. Als Nachfolgerin schlug der 81-Jährige die Vizepräsidentin Kamala Harris vor. Harris scheint nicht nur Bidens Favoritin für den Posten zu sein – sondern auch Favoritin für Größen der Unterhaltungsbranche.

„[…] ihre Botschaft ist eine der Hoffnung […]“

Kamala Harris äußerte sich bereits auf X zu Joe Bidens Rücktritt und bedankte sich bei ihm nicht nur für „sein außergewöhnliche Führung als Präsident der Vereinigten Staaten und für seine jahrzehntelangen Dienste für unser Land“, sondern ebenfalls für seine Unterstützung bei ihrer möglichen Normierung als Nachfolgerin.

Auch Schauspielerin Jamie Lee Curtis begrüßt Bidens Unterstützung von Harris. Curtis beschrieb die Vizepräsidentin auf ihren Social-Media-Kanälen als „vertrauenswürdig und erprobt“: „[…] sie ist eine glühende Verfechterin der Rechte von Frauen und PoC und ihre Botschaft ist eine der Hoffnung und Einheit für Amerika in einer Zeit der großen nationalen Spaltung“.

Mit dieser Meinung steht Curtis nicht alleine da. Während US-Sänger John Legend auf Instagram dazu aufrief, „Kamala Harris zu unserer Präsidentin zu wählen“, erklärte Charli XCX „Kamala IS brat“. Mit „Brat“ bezog sich die britische Sängerin auf ihr gleichnamiges Album, was übersetzt „Göre“ heißt. Charlie XCX änderte allerdings die Bedeutung des Wortes in „tut, was sie möchte, ohne über die Meinung anderer nachzudenken“ um. Star-Trek-Schauspieler George Takei beschreibt Harris als Kämpfernatur. Er teilte auf seinem X-Kanal einen ehemaligen Post von der 59-Jährigen, in der sie unter anderem verkündete „Ich bin nicht nur bereit, gegen Trump anzutreten, ich bin bereit, ihn zu schlagen“ Takei ergänzte die Ansage mit „Ja, das bist du, Kamala Harris.“.

Auch Aaron Sorkin änderte jetzt seine Meinung. Der Autor von „The West Wing“ und „The Social Network“ sprach sich vor Jahren für den Republikaner Mitt Romney als Präsidentschaftskandidat aus (damals im Rennen gegen Barack Obama), scheint allerdings nun auf der Seite der Demokraten und Kamala Harris zu stehen. Er gab über seinen ehemaligen Kollegen und Schauspieler Joshua Melina eine Erklärung ab, in der es heißt: „Ich nehme es alles zurück. Harris für Amerika!“ Laut Angaben von „Deadline“ habe ein Sprecher von Sorkin diese Aussage nochmals bestätigt.

Wer nun tatsächlich in die Fußstapfen von Joe Biden für die Demokraten tritt bleibt weiterhin spannend. Der neue Präsidentschaftskandidat – oder die neue Kandidatin – wird voraussichtlich bei einem Parteitag in Chicago Mitte August nominiert.