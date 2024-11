„Let’s Go for It“: Tim Walz hat die Endzone im Visier

In sieben Tagen ist die Wahl, und Tim Walz weiß immer noch, wer er ist. In der vergangenen Woche hat Walz in Anwesenheit von Barack Obama Elon Musk als „Schwachkopf“ bezeichnet, in den morgendlichen Fernsehshows Joe Bidens „Müll“-Äußerungen zurechtgerückt, mit AOC Videospiele gespielt und innerlich über ein gefälschtes KI-Video gewütet, in dem er als Pädophiler bezeichnet wurde. Er hat seinen eigenen christlichen Namen und seine Berufsbezeichnung aufgegeben, und in seiner Geburtsurkunde könnte sehr wohl „Coach“ stehen. Er hat alle sieben Swing States in acht Tagen besucht und Donald Trump als alt, nazihaft und als Marktschreier eines entschieden unamerikanischen Demokratieverständnisses bezeichnet, einschließlich, aber nicht beschränkt auf seine hasserfüllte Kundgebung im Madison Square Garden und die Sabotage eines parteiübergreifenden Einwanderungsgesetzes aus politischen Gründen. (Faktencheck: beides wahr.)

Wir befinden uns jetzt im „Blur City“-Teil der Kampagne. Die teilnehmenden Reporter bekommen Kekse zum Abendessen auf dem vierten Flug des Tages, und ich wache auf und denke, wir sind in Charleston, obwohl wir in Wirklichkeit in Savannah sind.

Die Straße ist irgendwie ätzend, aber das ist es, was sich die ehrgeizigen kleinen Jungen und Mädchen, die davon träumen, Präsident und Vizepräsident zu werden, vorstellen, während sie sich durch Model UN und Debattierclubs an der Privatschule kämpfen und sich gleichzeitig für Praktika im Weißen Haus bewerben.

Die Geschichte erinnert sich an diese Art von Menschen. JFK war der Sohn eines Botschafters, der unbedingt wollte, dass einer seiner Nachkommen das Weiße Haus bewohnt. Al Gore war der Sohn eines Senators. (Ich habe nicht gesagt, dass sie alle gewonnen haben.) Selbst in der ärmlichen Kindheit von Bill Clinton gibt es ein Foto, auf dem der Junge aus Arkansas JFK bei einer Boys-State-Veranstaltung die Hand schüttelt. Der Typ war schon mit 12 Jahren ein Macher. Verdammt, Joe Biden und Donald Trump hatten schon ein Leben lang über die Präsidentschaft gesprochen und/oder sich um sie beworben, bevor sie das Amt tatsächlich gewannen.

Das ist nicht die Geschichte von Tim Walz.

Der Gouverneur und ich unterhalten uns in einem Raum im Obergeschoss des Victory North Building in Savannah, wo die Sicherheitskräfte „Coach“-Schilder über die Fenster geklebt haben, um einem potenziellen Scharfschützen keine freie Sicht von einem nahe gelegenen Gebäude aus zu bieten. Walz hat heute vier Kundgebungen in zwei Bundesstaaten, hat sich aber Zeit für mich und meine neuen besten Freunde genommen, vier Mitarbeiter, die 15 Fuß entfernt stehen. Wir sitzen an einem langen Arbeitstisch, an dem ein Diet Mountain Dew auf ihn wartet. Ich beginne damit, ihm zu erzählen, dass mein zehnjähriger Sohn die Bücher von Mortal Engines liest, nachdem Walz in einem Interview gesagt hat, dass er sie mit seinem Sohn Gus gelesen hat. Walz‘ Augen leuchten auf.

„Was hat er gedacht?“

Ich sage, er dachte, die Serie hätte mit Buch drei ihren Höhepunkt erreicht.

„Ja, das sagen alle“, sagt Walz, dessen verbliebenes silbernes Haar ordentlich geschnitten ist. Er zupft sich nervös am Ohr, ein Tick, den man sieht, wenn er eine Rede hält. ‚Das Problem ist, dass der erste Teil als Film gefloppt ist, sodass wir keinen weiteren bekommen, was schade ist.‘ Er ist wirklich enttäuscht. “Ja, ich denke, sie hätten viel besser sein können.“

Wir unterhalten uns ein wenig über die Kampagne – dazu später mehr –, aber ich frage mich laut, ob er, bevor er auf dem Parteitag der Demokraten in Chicago oder bei der Vizepräsidentschaftsdebatte in Philadelphia sprach, diesen David-Byrne-Moment hatte, in dem er sich fragte, wie er hierher gekommen ist. Er lächelt und zuckt ein wenig mit den Schultern, bevor er mir eine Geschichte aus seiner Zeit als Geografielehrer und Aufsichtsperson in der Kantine an der Mankato West High School in Minnesota erzählt. Das werden Sie in der Herkunftsgeschichte eines anderen Kandidaten nicht finden.

„Ich erinnere mich, dass ich schon seit Jahren als Lehrer tätig war und mit den Lehrern im Lehrerzimmer Isaac-Asimov-Quizfragen aus der Zeitung spielte“, sagt Walz mit einem Lächeln, das zwischen Nostalgie und Traurigkeit wechselt. „Ich erinnere mich, dass Pat Flynn der großartige Typ war, der alte Lehrer, der Griesgram, und er und ich scherzten zusammen über die Welt. Ich sagte: „Nun, eines Tages, Pat, wenn ich Präsidentin dieses Landes bin, werden wir Folgendes tun.“ Denn so waren wir eben.“

Er atmet aus.

„Ja, und dann hier zu sein.“

Walz schweigt für einen Moment.

„Ich höre von Lehrern und anderen, dass man das ohne Geld schaffen kann“, sagt Walz, der derzeit weder ein Haus noch ein Aktienportfolio besitzt. Er lächelt hoffnungsvoll. Einen Moment später fügt er hinzu: “Ich tue es mit einem Gefühl der Dankbarkeit, aber auch mit einem Gefühl des Staunens für andere. So wie dieses System immer noch funktioniert.“

Wir werden es in ein paar Tagen sehen.

The boy from nowhere story ist ein klassischer literarischer Topos – die männliche Version der Aschenputtel-Geschichte, wie sie von Bill Murray erzählt wird. Aber sowohl Pip aus Great Expectations als auch Puck aus The Real World haben uns schon vor langer Zeit gelehrt, dass die Reise des Helden nicht nur aus hausgemachtem Dörrfleisch besteht, einem von Walz‘ Lieblingsspeisen. Die Eigenschaften, die unseren Protagonisten antreiben – selbstlose Demut, die sich in Ehrgeiz verwandelt – sind dieselben, die ihn in die Knie zwingen können.

So kann eine politische Kampagne einen Menschen verändern. Der ganze Prozess dreht sich um Reduktion, um die Reduzierung von Kandidaten und ihren Ideen auf mundgerechte Häppchen, die zwischen NFL-Spielen und Werbepausen für „Golden Bachelorette“ verzehrt werden können. Walz stieg aus der Unbekanntheit des Gopher State mit einem solchen Nugget auf. Diesen Sommer bezeichnete er Trump und J.D. Vance und ihren Wunsch, ihre Finger in das Privatleben der Amerikaner zu stecken, in „Morning Joe“ als „einfach seltsam“. Die Tatsache, dass diese Aussage von einem normalen Typen kam, der auf die Chadron State University und nicht auf die Princeton University gegangen war, verlieh ihr den Anschein von Authentizität, ein seltenes Gut in der Politik. Schnell wurden Variationen des Memes „wirr“ so allgegenwärtig wie die „Here Comes the Boom“-Typen, was sowohl ein urkomischer als auch ein deprimierender Kommentar zum politischen Diskurs in Amerika ist – um meine NPR-Stimme zu imitieren. „Sie sind seltsam“ wurde zum politischen Sitcom-Schlagwort unserer Zeit, ausgesprochen von demokratischen Politikern, darunter auch von denen, die die Nummer zwei der Vizepräsidentin Kamala Harris werden wollten. (Eines Tages werden Historiker darüber nachdenken, ob ‚einfach nur seltsam‘ zu ‚J.D. Vance hat eine Couch gefickt‘ führte, aber das überlasse ich zukünftigen Generationen). Die Tatsache, dass der Schöpfer der Zeile ein ehemaliger Kongressabgeordneter und Gouverneur mit sechs Amtszeiten war, der gerade das fortschrittlichste Programm in der Geschichte Minnesotas verabschiedet hatte, war nett, aber irgendwie irrelevant. Man musste kein Hinterwäldler oder Republikaner sein, um zu glauben, dass Harris Walz nur wegen eines Witzes als ihren Vizekandidaten ausgewählt hat.

Aber das stimmt nicht ganz. Harris entschied sich nicht nur wegen dieser seltsamen Sache für Walz, sondern auch, weil er das darstellt, was die Demokratische Partei einem politischen Flüsterer für den weißen amerikanischen Arbeiter am nächsten kommt, eine Bevölkerungsgruppe, die Trump zu einem wählbaren Präsidentschaftskandidaten macht und nicht nur zu einer Late-Night-Witzfigur. (Trump gewann die Stimmen der weißen Arbeiterklasse im Jahr 2020 mit 59 Prozent, etwas weniger als sein Vorsprung vor Hillary Clinton im Jahr 2016.) Dies ist für die Demokraten äußerst frustrierend, da Trump kein Held der Arbeiterklasse ist – er hasst Gewerkschaften und Obamacare, hat eine goldene Toilette und trägt Make-up, das ihn wie einen in der Mikrowelle aufgewärmten Kürbiskuchen aussehen lässt.

Auftritt Tim Walz. Er versprüht die Energie von Big Nick Offerman. Der 60-Jährige hat weder Geld noch Eigentum noch Verbindungen zur Ivy League – alles Pluspunkte im Jahr 2024. (Walz hat eine Lehrer- und eine Nationalgarde-Rente für sein Alter. Was ist eine Rente? Fragen Sie Ihre Großeltern.)

Walz erfüllt, wie man so schön sagt, alle Kriterien. Er war Lehrer, Footballtrainer und langjähriger Angehöriger der Nationalgarde. Bevor er zum Gouverneur von Minnesota gewählt wurde, vertrat er lange Zeit einen blassen weißen Kongresswahlkreis mit der Art von Wählern aus ländlichen Gebieten, die Harris zurückgewinnen muss – zumindest einen winzigen Teil davon –, wenn sie Amerikas erste Präsidentin werden will.

Ach ja, und fast jeder, der ihn kennengelernt hat, hält ihn für einen guten Kerl. Da wir uns in Amerika befinden, kam es sofort zu Gegenreaktionen. Walz trat mit 17 Jahren in die Nationalgarde ein und diente von 1981 bis 2005 mit Auszeichnung. Kritiker behaupteten, dass Walz‘ Rücktritt, um für den Kongress zu kandidieren, einige Monate vor dem Einsatz seiner Einheit am Persischen Golf ein Verrat an seinen Männern sei. Der Vorwurf wurde entkräftet, als Walz für das Amt des Gouverneurs kandidierte, aber von den Republikanern wiederbelebt, die nach einer potenziellen Verleumdung im Stil der „Swift Boats“-Kampagne suchten, wie sie John Kerrys Vietnam-Einsatz während des Wahlkampfs 2004 verunglimpften. (Walz ging zwei Monate vor der Benachrichtigung seiner Einheit über ihren Einsatz in den Ruhestand.) Gegen Ende seiner Dienstzeit erreichte er den Rang eines Command Sergeant Major, und einige seiner frühen Wahlkampfbroschüren priesen diese Tatsache. Leider hatte er nicht genug Zeit gedient oder die erforderliche Ausbildung absolviert, um als Command Sergeant Major in den Ruhestand zu gehen, sodass er offiziell als Master Sergeant in den Ruhestand ging. Auf die Frage nach seinen wiederholten Falschaussagen, insbesondere seiner Behauptung, er sei zum Zeitpunkt des Tiananmen-Massakers in Hongkong gewesen, obwohl er erst Monate später eintraf, zuckte Walz mit den Schultern und sagte: „Ich bin manchmal ein Dummkopf“, was sowohl lustig als auch nicht gerade entlastend war.

Andere Vorzüge von Walz wurden in Ramschanleihen verwandelt. Kein Aktienportfolio? Wir wollen einen normalen Typen, aber nicht so normal! Seine vielen Reisen nach China als Student und Lehrer waren ein Beweis dafür, dass er ein Speichellecker der Chinesen war.

Noch beunruhigender war, dass der rechte Flügel seine Männlichkeit in Frage stellte. Trainierte er ein Team, das an der Mankato West High School den Titel des Staatsmeisters holte? Ja, aber er war nicht der Cheftrainer, sondern nur der Verteidigungskoordinator. Als Gouverneur verabschiedete Walz kinderfreundliche Gesetze, die allen Schülern kostenlose Schulmahlzeiten und Frühstück ermöglichten, sowie eine Maßnahme, die den Schülern Tampons zur Verfügung stellte. Das brachte ihm den Spitznamen „Tampon Tim“ bei den Jungs ein, die lieber kastriert wären, als in den Drogeriemarkt zu gehen und ihrer Freundin Tampax zu kaufen. Ich sage Ihnen, nichts wird Ihren Glauben an den amerikanischen Exzeptionalismus mehr erschüttern, als einen Mann mittleren Alters in Wisconsin zu sehen, der gegen eine Rede von Walz protestiert, indem er einen riesigen Tampon aus Pappmaché in der Hand hält, dessen Herstellung offensichtlich Stunden gedauert hat und der immer noch nicht sehr saugfähig aussieht.

„Ich versuche nur, ich selbst zu sein“, sagt Walz. ‚Und es ist interessant für mich, dass sie versuchen, diese Dinge zu zerpflücken. Ich denke mir: ‘Warum sollte man dafür Zeit aufwenden?‘ Sie kommen auf mich zu und denken, es sei eine Beleidigung, dass wir in unseren Schulen Projekte zur Frauenhygiene anbieten. Ich glaube nicht, dass das der Flex ist, für den sie es halten. Warum sollte ein Erwachsener nicht da sein, um zu versuchen, sich zu kümmern? Führung bedeutet, sich zu engagieren und zu helfen.“

Walz erzählt mir, dass er sich nur einmal über die Angriffe geärgert hat, als sich einige Fieslinge im Internet über seinen Teenager-Sohn Gus lustig machten, weil dieser vor Freude weinte, als sein Vater auf dem Parteitag der Demokratischen Partei in Chicago angekündigt wurde.

„Ich habe mich da ein wenig geärgert, aber das Universum korrigiert das. Das ganze Land hat [ihn] in die Arme geschlossen“, sagt Walz mit einem breiten Lächeln.

Die Dummheit erreichte diesen Herbst ihren Höhepunkt, als Walz, ein langjähriger Jäger, am ersten Tag der Fasanenjagdsaison Mitglieder der Presse mit auf die Felder von Minnesota nahm. Laut verschiedener Hobbyjäger benutzte Walz die falsche Waffe, wusste nicht, wie man diese Waffe lädt, und war ein kompletter Schwindler. Und das, obwohl er seit Jahrzehnten auf die Jagd geht und Tontauben schießt. (Hier finden Sie einen tatsächlichen Bericht eines Reporters, der bei der Jagd dabei war.) Die Kritik an Walz kam von einem verbitterten Ort. Walz wurde von der NRA mit der Note A bewertet und erhielt dann die Note F, nachdem die Schießerei an der Parkland High School im Jahr 2018 seine Meinung über die Notwendigkeit, Sturmwaffen zu verbieten und Hintergrundüberprüfungen einzuführen, geändert hatte. Walz brachte 2023 ein Gesetz zur Einführung von Hintergrundüberprüfungen auf den Weg und unterzeichnete es zusammen mit Gabby Giffords an seiner Seite. Walz scherzt gerne, dass es einen Grund dafür gibt, dass Trump gegen Hintergrundüberprüfungen ist. „Der republikanische Kandidat kann keine Hintergrundüberprüfung bestehen. Wenn man in Cabela’s geht und das Formular ausfüllt, kommt es mit 34 Straftaten zurück; sie sagen einem, man solle sich zum Teufel scheren“, sagte er bei einer Kundgebung.

In meinem Leben habe ich Dan Quayle als Vizepräsidenten erlebt, obwohl er nicht einmal „Kartoffel“ buchstabieren konnte. Joe Biden wurde Vizepräsident und dann Präsident, nachdem seine Kampagne von 1988 ins Stocken geriet, weil er eine Rede plagiiert hatte. Bill Clinton gewann trotz Gennifer Flowers und einem Jahrzehnt allgemeiner Skandale. Und Trump? Nun, Donald hat eine 50:50-Chance, unser nächster Präsident zu werden, obwohl er einen Aufstand im Kapitol angezettelt hat, zweimal seines Amtes enthoben wurde, Gegenstand mehrerer glaubwürdiger Anschuldigungen wegen sexuellen Missbrauchs ist und nun ein verurteilter Verbrecher ist. In der Zwischenzeit hat J.D. Vance, Walz‘ Gegenkandidat, der einmal sagte, Trump habe Hitler-ähnliche Tendenzen, einen Senatssitz inne, den ihm der Tech-Milliardär Peter Thiel gekauft hat, dessen Einstellung zur Demokratie auf eine Sehnsucht nach seiner südafrikanischen Jugend hindeutet.

In diesem Zusammenhang sind Walz‘ Sünden gering, was darauf hindeutet, dass sein größtes Vergehen darin bestand, eine Alternative zur „Scheiß auf deine Gefühle“-Ideologie des weißen Mannes Trump anzubieten, die am besten von dem einst kahlköpfigen und jetzt magisch behaarten Elon Musk repräsentiert wird, der Fehlinformationen und Hass gegen jeden verbreitet, der nicht mit seiner Retro-Sicht der Männlichkeit übereinstimmt. Tucker Carlson ging sogar so weit, die Sexualität des Gouverneurs in Frage zu stellen.

„Tim Walz ist ganz offensichtlich schwul„, sagte Carlson, ein Erbe eines Tiefkühlkostunternehmens mit einem schrillen Lachen. ‚Ich schaue ihn an und denke mir: ‘Nun, du bist schwul.’“ Auf die Frage nach Beweisen führte Carlson die Tatsache an, dass Walz bei der Begrüßung einer Menschenmenge mit den Händen jazzt.

Warum also wird all diese irrationale Kraft auf einen Mann gerichtet, der auf ein No-Name-College ging, definitiv keine Haartransplantation hatte und so aussieht, als würde er Sie bei Target vorlassen, wenn Sie nur einen Artikel hätten?

Ganz einfach: Frauen mögen ihn.