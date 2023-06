Kamala Harris erzählt, was Tina Turner sie im Leben gelehrt hat

Als ich ein Kind war, spielte mir meine Mutter immer wieder „Proud Mary“ vor, während ich in unserem Wohnzimmer herumtanzte und aus voller Kehle in mein Spielzeugmikrofon sang. Die Kraft in ihrer Stimme und in diesem Lied machte mich zu einer lebenslangen Bewunderin von Tina Turner.

Empfehlung der Redaktion Tina Turner: 10 Fakten, die kaum einer kennt

Tina Turner sprach eine universelle Sprache. Mit ihrer Musik erzählte sie Geschichten von Liebe und Verlust, von Triumph und Schmerz, und sie erzählte sie auf eine Weise, die Menschen auf der ganzen Welt verstehen und nachvollziehen konnten. Ihre Lieder – und die Kraft, mit der sie sie sang – haben Millionen bewegt.

Tina Turner lebte die Dinge, von denen sie sang

In vielen dieser Lieder ging es um Freiheit, Individualität und Selbstbestimmung – zu einer Zeit, als solche Konzepte für schwarze Künstlerinnen noch tabu waren. Aber Tina Turner gab diesen Werten nicht nur eine Stimme – sie lebte sie. Auf der Bühne und im Privatleben war sie ganz Tina. Mit ihrer bloßen Anwesenheit, die einen Affront gegen den Status quo darstellte, stand sie aufrecht und stolz da und zeigte der Welt, dass Rockstars auch so aussehen können wie sie, und erinnerte uns alle daran, wie wichtig es ist, als unser wahres, authentisches Selbst zu leben.

Die echte, authentische Tina Turner war eine weltweite Ikone, die die amerikanische Musik und Kultur unauslöschlich geprägt hat. Neben unzähligen Auszeichnungen und Ehrungen wurde die „Queen of Rock & Roll“ nicht nur einmal, sondern gleich zweimal in die Rock & Roll Hall of Fame aufgenommen. Mit Grammy-Gewinnen in den Kategorien Pop, Rock und R&B beeinflusste Tina Turner eine Reihe von Genres mehr als viele Künstler vor ihr. Sie hat dazu beigetragen, die Musik unserer Nation weiterzuentwickeln.

Erlittenes Leid wurde der Treibstoff für ihre Rakete nach oben

Tina Turner hat viel geopfert, um den Erfolg zu haben, den sie hatte. Ihr ganzes Leben lang musste sie Rassismus, Sexismus und häusliche Gewalt ertragen – Erfahrungen, die niemand jemals machen sollte. Aber sie stellte sich diesen Herausforderungen mit Mut und Überzeugung. Wie sie es später formulierte, wurden Erfahrungen, die „mich hätten zerschmettern können, stattdessen zum Treibstoff für meine Reise, der mich nach oben katapultierte.“ Diese Erfahrungen wurden zum Treibstoff für die Reise so vieler anderer – Zuhörer, die sie mit ihren Liedern über Kampf und Überwindung inspirierte. Und auch heute noch ist ihr Leben ein Zeugnis für all diejenigen, die an das glauben, was sein kann, ohne sich mit dem zu befassen, was gewesen ist.

Empfehlung der Redaktion Das letzte Foto von Tina Turner: Kämpferisch bis zum Ende

Als ich aufwuchs, sagte meine Mutter oft zu mir: „Kamala, du bist vielleicht die Erste, die viele Dinge tut. Pass auf, dass du nicht die Letzte bist.“ Im Laufe ihres Lebens war Tina Turner in der Tat die Erste, die viele Dinge tat. Sie war die erste Frau und die erste Schwarze, die auf dem Titelblatt des ROLLING STONE abgebildet war, um nur einige Beispiele zu nennen. Aber durch ihre lebenslange Arbeit als Mentorin und Förderin jüngerer Künstlerinnen und Künstler hat sie den Weg verbreitert und dafür gesorgt, dass sie nicht die Letzte sein würde.

Durch ihre Musik und ihren Stil hat Tina Turner die Art und Weise verändert, wie wir uns ausdrücken und uns amüsieren. Die Freude, die sie mit uns geteilt hat, wird in ihrer Musik weiterleben, so lange wir dazu singen und tanzen.

Kamala Harris ist die Vizepräsidentin der USA. Diesen Tribute-Text schrieb Sie exklusiv für rollingstone.com.