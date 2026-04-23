Hulk Hogan konsumierte nach seiner Scheidung genug Fentanyl, um „ein Pferd zu töten“

In seinem letzten Interview, das noch vor seinem Tod aufgezeichnet wurde, schilderte Hulk Hogan seinen exzessiven Fentanyl-Konsum während seiner Zeit beim Total Nonstop Action Wrestling ab 2009. In der Netflix-Doku „Hulk Hogan: Real American“ erinnerte sich der Wrestler – der im Juli 2025 im Alter von 71 Jahren starb – daran, wie er während des Programms unter starken Schmerzen gelitten und versucht hatte, diese mit Opioiden zu bekämpfen.

„Ich nahm 80-Milligramm-Fentanyl-Tabletten, zwei morgens, und steckte sie mir hier unter das Zahnfleisch“, sagte Hogan. „Ich hatte zwei 300-mg-Fentanyl-Pflaster auf den Beinen, und man gab mir sechs 1500-mg-Fentanyl-Lutscher zum Essen. Ich ging in die Apotheke, und der Apotheker sagte zu mir: ‚Sie sollten eigentlich tot sein. Wir haben noch nie erlebt, dass ein Mensch so viel Fentanyl nimmt.’“

Eric Bischoff, ein ehemaliger Wrestling-Manager, hatte Hogan dabei geholfen, einen Vertrag beim TNA Wrestling zu bekommen. Hogan hatte sich kurz zuvor von seiner Frau Linda Hogan scheiden lassen – eine Trennung, die ihn nach eigener Aussage „pleite“ zurückließ. Er brauchte das Geld, obwohl er körperlich kaum in der Verfassung war, einer so kräftezehrenden Tätigkeit nachzugehen. In der Doku bestätigte Bischoff dieses Bild. „Deine Frau lässt sich von dir scheiden, deine Ärzte stopfen dir handvollweise Pillen rein, die ein Pferd umbringen würden, und du spülst das Ganze mit einem Liter Wodka täglich runter“, sagte er und betonte, es sei „schwer gewesen zuzusehen“, wie Hogan so abhängig von Substanzen wurde.

Hogans Absturz nach der Scheidung

Die Scheidung, die auf Hogans außereheliche Affären zurückging, hatte ihn weitgehend ohne soziales Netz zurückgelassen, deutete er an. Anrufe bei seinen Kindern blieben unbeantwortet, und er war auf Bischoff angewiesen, um alltägliche Dinge zu erledigen. „Ich musste buchstäblich in sein Hotel gehen und ihm helfen, aus dem Bett zu kommen und unter die Dusche zu steigen, damit er sich für die Aufnahmen fertigmachen konnte“, sagte Bischoff. Hogan erinnerte sich daran, dass die Schmerzen so unerträglich waren, dass er nicht mehr in seinem eigenen Bett schlafen konnte. „Ich musste in einem Sessel schlafen“, sagte er, „und wenn ich auch nur mit dem Finger zuckte, verkrampfte und verdrehte sich mein ganzer Rücken.“

Hogan starb an einem akuten Myokardinfarkt, also einem Herzinfarkt, nachdem Sanitäter wegen eines Notrufs wegen „Herzstillstands“ zu seinem Haus in Clearwater, Florida, gerufen worden waren. Berichten zufolge gingen aus Krankenakten hervor, dass bei Hogan zuvor Vorhofflimmern – eine Herzerkrankung mit unregelmäßigem Herzrhythmus – sowie chronische lymphatische Leukämie, eine Form von Krebs, diagnostiziert worden waren.