Hulk Hogan weiß „wo all die Leichen begraben sind“ – Trailer zur Netflix-Dokuserie

Hulk Hogan gräbt in seinem letzten Interview tief in sein Leben, seine Karriere und die vielen Kontroversen – und scherzt dabei, er wisse „wo all die Leichen begraben sind“. Zu sehen ist das in der kommenden Netflix-Dokuserie „Hulk Hogan: Real American“.

Die vierteilige Serie wurde von Bryan Storkel inszeniert und befand sich Berichten zufolge mitten in den Dreharbeiten, als Hogan im Juli vergangenen Jahres starb. Wie der Trailer zeigt, verspricht die Doku eine umfassende Auseinandersetzung mit den verschwommenen Grenzen zwischen dem Wrestling-Superstar Hulk Hogan und dem Mann, der ihn erschuf und verkörperte: Terry Bollea.

„Manche Leute hassen mich“, sagt Hogan im Clip, „aber wenn ich weg bin, glaube ich, wollen die Leute die Wahrheit wissen. Wer war dieser Typ wirklich?“

Zwischen Ring und Realität

Anhand von Archivaufnahmen aus dem Wrestling und privaten Heimvideos zeigt der Trailer die bombastische und dennoch familientaugliche Aura, die Hogan während seiner Glanzzeit im Ring kultivierte. Gleichzeitig gewährt er einen Blick auf Hogans exzessives Feiern, sein chaotisches Privatleben und die Skandale, die ihn im letzten Jahrzehnt seines Lebens einholen sollten. „Ihr wollt wirklich, dass ich die Wahrheit sage?“, witzelt er an einer Stelle. „Ok. Ich weiß, wo all die Leichen verscharrt sind.“

An dieser Stelle findest du Inhalte aus Youtube Um mit Inhalten aus Sozialen Netzwerken zu interagieren oder diese darzustellen, brauchen wir deine Zustimmung. Soziale Netzwerke aktivieren

Gegen Ende des Trailers zieht Hogan so etwas wie eine Bilanz seiner zwei Ichs: „Terry Bollea war nur ein Mensch. Aber wenn ich in diesen Ring gegangen bin, Brother, da war ich Hulk Hogan. Die Figur hilft den Leuten – das ist alles, was ich weiß.“

„Hulk Hogan: Real American“ startet am 22. April. Laut einem CNN-Bericht aus dem vergangenen Jahr begannen die Dreharbeiten 2024, und mehr als 20 Stunden Interviewmaterial mit Hogan wurden noch vor seinem Tod aufgezeichnet.