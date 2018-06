Datum

Das Hurricane findet vom 22. bis 24. Juni 2018 statt.

Veranstaltungsort

Alles beim alten in Norddeutschland: Traditionell findet das „Hurricane“ in Scheeßel statt. In diesem Jahr feiert das Festival 20. Jubiläum!

Adresse Hurricane



Eichenring, 27383 Scheeßel.

Der Eichenring liegt unmittelbar östlich von Scheeßel und reicht sich bis zur nächsten Ortschaft, Westervesede.

Pläne

Ein detaillierter Plan des Festivalgeländes und Campingbereichs gibt es direkt beim Veranstalter:

Preise & Tickets

KOMBITICKET 2018 Preisstufe 3 [199 EUR]

inkl. 10,- EUR Müllpfand

inkl. 10,- EUR Müllpfand RESORT Ruf der Eule 2018 [329 EUR]

inkl. Kombiticket und Resortticket für 1 Person

inkl. Kombiticket und Resortticket für 1 Person RESORT WOLFSRUDEL Bronze 2018 [439 EUR]

inkl. Kombi-, Resort- und Unterkunftsticket für 1 Person

inkl. Kombi-, Resort- und Unterkunftsticket für 1 Person RESORT WOLFSRUDEL Silver 2018 [539 EUR]

inkl. Kombi-, Resort- und Unterkunftsticket für 1 Person

inkl. Kombi-, Resort- und Unterkunftsticket für 1 Person FIRESTONE 2018 [ab 349 EUR]

inkl. Festival- und Patinticket für 1 Person

inkl. Festival- und Patinticket für 1 Person WOMO PLAKETTE 2018 – OST [50 EUR]

für alle Camper aus Richtung Hannover

für alle Camper aus Richtung Hannover WOMO PLAKETTE 2018 – GRÜNER WOHNEN [50 EUR]

ehemaliges WOMO West 2

ehemaliges WOMO West 2 Ticketübersicht Hurricane

Headliner

Festivalbesucher können sich auf drei große Headliner freuen. Arcade Fire, Arctic Monkeys, Billy Talent und The Prodigy sind Headliner beim Hurricane 2018.

Livestreaming bei ARTE Concert

Wer es nicht zum Festival schafft oder keine Lust auf den ganzen Trubel hat, kann das Festival auch ganz komfortabel in den eigenen vier Wänden auf der Couch ansehen. ARTE Concert überträgt das Southside im Livestream. Anschließend wird es auch im Replay verfügbar sein.

Lineup

Alle bisher bestätigten Bands

Arctic Monkeys | Arcade Fire | The Prodigy | Billy Talent

Marteria | Kraftklub | Broilers | Justice | Biffy Clyro | The Offspring

Beginner | James Bay | Two Door Cinema Club | The Kooks | London Grammar

Franz Ferdinand | Angus & Julia Stone | Feine Sahne Fischfilet

Wanda | Dendemann | Madsen | George Ezra | Bonez MC & RAF Camora | NOFX

Prinz Pi | Donots | SXTN | Portugal. The Man | Chvrches

Brian Fallon & The Howling Weather | Black Rebel Motorcycle Club | Boysetsfire

Pennywise | Bonaparte | Samy Deluxe | Rin | Johnossi MHD | Mø | Mighty Oaks | Benjamin Clementine | Thrice | Underøath

The Vaccines | Jungle | Meute | Talco | Chefket | Stick To Your Guns

Emil Bulls | Parcels | Jain | Dermot Kennedy | Jeremy Loops

Frank Carter & The Rattlesnakes | Neck Deep

Romano | Massendefekt | Haiyti | Marmozets | Tom Walker | Fjørt

Audio88 & Yassin | Swiss & Die Andern | Liedfett | Touché Amoré | Adam Angst | X Ambassadors | Tonbandgerät | Drangsal

The Hunna | Coasts | Radio Havanna | Leoniden

Amy Shark | Tom Grennan | DMA’s | Basement | BRKN | Gavin James | Juse Ju

Red City Radio | Culture Abuse | Creeper | Deap Vally | Pale Waves

The Glorious Sons | Gang Of Youths | Yonaka | Station 17

Kolari | Anchors & Hearts Funk Fragment

White Stage: Mike Perry | Booka Shade | Moonbootica | Martin Jensen

Valentino Khan | Egotronic | Sascha Braemer | Ganz | Eskei83

Timetable

Der Timetable fürs Hurricane steht bereits. Hier findet ihr den konkreten Zeitplan. Auf der Website des Festivals können Sie sich Ihren individuellen Zeitplan erstellen.