35-jähriges Jubiläum: Erste Infos zu Tickets und Termin für Rock am Ring 2020!

„Der Freitag war ein spezieller Tag. Wir haben versucht, generationenübergreifend zu buchen“, so Veranstalter André Lieberberg in der Pressekonferenz bei Rock am Ring. Gerade bei Tool seien den Veranstaltern die neuen LED-Wände an der Hauptbühne entgegengekommen, diese sollen im kommenden Jahr auf der zweiten Bühne integriert werden. In den vergangenen Jahren habe Rock am Ring zudem mehrfach bei Die Ärzte angefragt, bis die Band schließlich zugestimmt hat. „Für mich eines der besten Sets der letzten Jahre. Ich glaube, Die Ärzte hatten unfassbar viel Spaß.“

Das Fazit der Polizei – positive Bilanz

12 Körperverletzungen

31 Diebstähle auf den Zeltplätzen und auf dem Festivalgelände

13 Verkehrsunfälle

Ärger über Überschneidung von Die Ärzte und Slayer

Laut Lieberberg sei es nicht zu vermeiden gewesen, dass Slayer und Die Ärzte am Samstagabend nahezu zeitgleich auftraten. Angesichts der Größe der beiden Bands sowie terminlicher Schwierigkeiten, die Slayers Abschiedstour mit sich bringt, sei nur ein kleines Zeitfenster am Samstagabend möglich gewesen.

Der Termin für Rock am Ring und Rock im Park 2020 steht

Rock am Ring und Rock im Park 2020 werden wie gewohnt am Pfingstwochenende stattfinden – nächstes Jahr also vom 5. bis 7. Juni. Weiterlesen „3 Poperzen singen ihre Terzen“: Die Ärzte und ihr phänomenales Comeback bei Rock am Ring 2019 Wie schon in den vergangenen Jahren wird Rock am Ring zum 35-jährigen Jubiläum wieder am Nürburgring zu Hause sein. Rock im Park findet wie auch nächstes Jahr wie üblich auf dem Zeppelinfeld in Nürnberg statt. Über das Programm wurde in der Pressekonferenz am Sonntag bei Rock am Ring noch nichts verraten. Das Booking sei aber bereits in vollem Gange, sodass es bald erste Ankündigungen geben werde.

Kooperation

Ticket-Vorverkauf startet bald

Der Vorverkaufsstart ist für Dienstag, den 11. Juni 2019 um 12 Uhr angesetzt. Dann wird es erste Frühbuchertickets für 2020 geben.

„Mit 85.000 Besucherzahlen liegt Rock am Ring 2019 an der Ausverkauft-Grenze. Wir sind wieder da hingekommen, wo das Festival unserer Sicht nach hingehört.“ Trotz der stürmischen Wetterbedingungen zu Beginn des Festivals sei eine Evakuierung des Festivals nicht notwendig gewesen – die Windstärke lag nicht über Stufe 9, so die Veranstalter im Rahmen der Pressekonferenz. Für nächstes Jahr seien unter anderem weitere Verschönerungen im Gastronomiebereich geplant. 2019 war unter anderem die Karaoke-Bühne ein Highlight abseits der Bühnen.