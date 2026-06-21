Todesfall beim Hurricane Festival: 41-jährige Besucherin gestorben

Michael Stipe im Interview: „Alles was ich sehe, ist wundervoll. Moment. Tote Vögel würde ich nicht fotografieren“

Das Hurricane Festival 2026 ist von einem Todesfall überschattet worden. Eine 41 Jahre alte Besucherin starb am Samstag (21. Juni) auf dem Festivalgelände am Eichenring in Scheeßel. Wie die „Kreiszeitung“ berichtet, geriet die Frau im Beisein von Rettungskräften in eine Situation, die eine sofortige Reanimation erforderlich machte. Die Wiederbelebungsversuche blieben jedoch erfolglos.

Nach Angaben von Niklas Lübbe vom Sanitätsdienst habe die Verstorbene mutmaßlich unter Vorerkrankungen gelitten. Ein Zusammenhang zwischen ihrem gesundheitlichen Zustand und dem Festivalgeschehen habe nicht bestanden. Weitere Einzelheiten zur Todesursache waren zunächst nicht bekannt.

Begleitpersonen erhielten Unterstützung

Notfallseelsorger betreuten die Begleitpersonen der 41-Jährigen nach dem tragischen Vorfall. Laut „Kreiszeitung“ konnten einige von ihnen mithilfe der örtlichen Kirchengemeinde in Scheeßel abseits des Festivalbetriebs untergebracht werden.

Bei der Abschluss-Pressekonferenz am Sonntag sprachen Veranstalter, Gemeinde und Behörden über die Sicherheits- und Einsatzbilanz des Wochenendes. Stephan Thanscheidt vom Veranstalter FKP Scorpio erklärte, der Tod der Besucherin überschatte das ansonsten positive Fazit. Die medizinischen Behandlungszahlen hätten insgesamt im durchschnittlichen Bereich gelegen. Besonders häufig habe man demnach Menschen mit Kreislaufproblemen versorgt. Die Zahl der Weiterleitungen in Krankenhäuser sei sogar niedriger gewesen als in früheren Jahren. Vor dem Festivalwochenende hatten vor allem hohe Temperaturen und mögliche Gewitter Sorgen bereitet. Größere wetterbedingte gesundheitliche Auswirkungen blieben nach Angaben der Verantwortlichen jedoch aus.

30 Jahre Hurricane

Das Hurricane fand vom 19. bis 21. Juni in Scheeßel statt und feierte 2026 sein 30-jähriges Bestehen. Rund 78.000 Besucherinnen und Besucher wurden zu dem dreitägigen Festival erwartet. Mehr als 90 Auftritte aus Rock, Pop, Alternative, Indie, Hip-Hop und Elektro standen auf dem Programm. Zu den großen Namen des Jubiläums-Line-ups gehörten unter anderem Kraftklub, The Offspring, Florence + The Machine, Twenty One Pilots, Halsey und Billy Talent.

Das Festival findet seit 1997 am Eichenring statt und zählt inzwischen zu den größten Open-Air-Veranstaltungen Deutschlands. Schon zur ersten Ausgabe kamen rund 20.000 Menschen nach Scheeßel. Über die Jahre entwickelte sich das Wochenende zu einem festen Termin im deutschen Festivalsommer.